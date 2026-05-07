Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ngân hàng rao bán nhà 250 m2 ở bán đảo Linh Đàm, khởi điểm hơn 27 tỷ

  • Thứ năm, 7/5/2026 11:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Căn nhà thuộc khu nhà ở bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang được ngân hàng Agribank chi nhánh Tràng An rao bán đấu giá.

Cụ thể, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Athena.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, địa chỉ tại ô 5 BT3 khu bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội. Căn nhà có diện tích 253,7 m2, là đất ở tại đô thị được cấp sử dụng lâu dài.

Tài sản gắn liền với đất là nhà bê tông 3 tầng và 1 tum. Tổng diện tích sử dụng 284,13 m2, diện tích xây dựng 81,18 m2.

ngan hang anh 1

Khu biệt thự bán đảo Linh Đàm. Ảnh minh họa.

Giá khởi điểm của tài sản được ngân hàng đưa ra là hơn 27 tỷ đồng. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín một vòng trực tiếp tại cuộc đấu giá, với phương thức trả giá lên.

Ngoài tài sản trên, các chi nhánh của ngân hàng Agribank cũng đang rao bán hàng loạt các khoản nợ có tài sản bảo đảm là bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM và các địa phương khác.

Ví dụ, Agribank chi nhánh 8 bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, với diện tích 5.200 m2.

Hay Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 3B đường số 6, Khu phố 3, Phường Tân Thuận, TP.HCM với hơn 100 m2 cùng nhà ở gần 100 m2.

Ngoài ra, Agribank chi nhánh Tân Bình cũng bán đấu giá bất động sản của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Dược phẩm Y khoa Pharmacy. Khoản nợ được bảo đảm bởi 5 quyền sử dụng đất có tổng diện tích hơn 1.201 m2, tọa lạc tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Giá khởi điểm của 5 quyền sử dụng đất trên là 8,38 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 13,259 tỷ đồng do ngân hàng rao bán tại thời điểm tháng 2/2024.

Quốc Cường Gia Lai cần chi tiếp 1.600 tỷ 'chuộc' dự án Bắc Phước Kiển

Sau khi chi thêm 100 tỷ đồng trong quý I, Quốc Cường Gia Lai đã hoàn trả tổng cộng 1.300 tỷ đồng liên quan dự án Bắc Phước Kiển, qua đó đưa dư nợ còn lại xuống gần 1.583 tỷ đồng.

18:29 2/5/2026

Diễn viên Chi Bảo đầu quân cho Novaland

Ông Phạm Gia Chi Bảo xuất hiện với vai trò Phó tổng giám đốc Phát triển đầu tư của Novaland, trong một buổi làm việc với UBND xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng chiều 22/4.

21:51 22/4/2026

Phó thủ tướng: Xây cảng Liên Chiểu thành cảng xanh - thông minh

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh định hướng xây dựng cảng Liên Chiểu theo mô hình “cảng xanh - cảng thông minh”, yêu cầu gắn tiến độ với tiêu chuẩn quốc tế.

14:04 25/4/2026

https://vtcnews.vn/ngan-hang-rao-ban-nha-250m-o-ban-dao-linh-dam-gia-khoi-diem-hon-27-ty-dong-ar1016744.html

Theo Phạm Duy/Vtcnews.vn

ngân hàng Hà Nội Agribank linh đàm nhà agribank

    Đọc tiếp

    Ngan hang so Timo doi chu, doi ten hinh anh

    Ngân hàng số Timo đổi chủ, đổi tên

    58 phút trước 11:52 7/5/2026

    0

    Kredivo Group (Indonesia) thông báo đã hoàn tất mua lại 100% vốn của Timo, nền tảng ngân hàng số phát triển hợp tác cùng BVBank.

    Giao dich chung cu Ha Noi giam 60% hinh anh

    Giao dịch chung cư Hà Nội giảm 60%

    1 giờ trước 11:46 7/5/2026

    0

    Các báo cáo thị trường gần đây cho thấy giao dịch chuyển nhượng chung cư tại Hà Nội đang sụt giảm mạnh so với giai đoạn trước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý