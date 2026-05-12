Vietcombank cũng đi 'làm' show truyền hình thực tế

Nối gót các ngân hàng như Techcombank, VIB, TPBank, Vietcombank đã chính thức bước vào "cuộc chiến" tài trợ cho show truyền hình thực tế thông qua hợp tác với Yeah1.

Tập đoàn YeaH1 (HoSE: YEG) vừa công bố Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) đã trở thành nhà đồng đầu tư cho dự án truyền hình thực tế mang tên Quán Nhà Haha (tên gọi của chương trình Gia Đình Haha phiên bản năm 2026).

Đại diện Yeah1 cho biết đây là bước đi khẳng định tính hiệu quả của mô hình kết hợp giữa định chế tài chính và đơn vị nội dung, nhằm kiến tạo “hệ sinh thái phong cách sống”.

Đồng thời, việc hợp tác này là một trong những hoạt động góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.

Đại diện doanh nghiệp cho biết thay cho các gói tài trợ thường thấy, cả Vietcombank và Yeah1 sẽ tập trung xây dựng một hệ sinh thái nội dung có tính trải nghiệm sâu cho chính các khách hàng của cả hai doanh nghiệp và hướng tới hiệu suất sinh lợi cho cách làm công nghiệp văn hóa, đồng thời phát triển các giá trị văn hóa bản địa ngay từ khi giai đoạn định hình.

Thông qua việc đồng đầu tư vào show Quán Nhà Haha, Vietcombank triển khai mô hình show thực cảnh nhập vai (game-like) nhằm kết nối các giải pháp tài chính như VCB Digibank, hệ thống thẻ và các gói hỗ trợ hộ kinh doanh với

Khoảng 2 năm trở lại đây, thị trường trong nước đã chứng kiến một làn sóng “đổ tiền” của các ngân hàng vào các gameshow thực tế và concert âm nhạc nhằm tiếp cận khách hàng trẻ.

Nếu trước đây các ngân hàng chủ yếu quảng bá qua TVC, biển quảng cáo hay ưu đãi lãi suất, thì nay nhiều nhà băng đã xuất hiện dày đặc trong các chương trình giải trí có nhóm người hâm mộ (fandom) lớn như Anh trai Say Hi, Anh trai vượt ngàn chông gai hay Em xinh Say Hi.

Trong đó, VIB là nhà tài trợ nổi bật của show Anh trai Say Hi, trong khi Techcombank không chỉ tài trợ mà còn tham gia đồng sản xuất concert của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sau đó, TPBank tiếp tục gia nhập "cuộc chơi" khi trở thành nhà tài trợ chính cho show Em xinh Say Hi, nối tiếp xu hướng mà các ngân hàng như VPBank hay MB theo đuổi.

Theo báo cáo “Chuyển động ngành ngân hàng trên mạng xã hội 2024” của YouNet Media, âm nhạc nằm trong top 5 chủ đề được thảo luận nhiều nhất trên mạng xã hội năm 2024.

Thống kê từ 30 ngân hàng thương mại cũng cho thấy concert, music festival và gameshow là 3 hình thức tài trợ được lựa chọn nhiều nhất, chiếm lần lượt 24%, 24% và 20% tổng hoạt động truyền thông của các ngân hàng.

Điều này phản ánh sự thay đổi chiến lược marketing của ngành ngân hàng. Thay vì chỉ truyền thông về sản phẩm tài chính, các nhà băng đang cố gắng gắn thương hiệu với văn hóa đại chúng, fandom và trải nghiệm giải trí để kéo gần khoảng cách với thế hệ Gen Z và Millennials, nhóm khách hàng có xu hướng dùng ngân hàng số, thẻ tín dụng và chi tiêu trực tuyến nhiều hơn.

Không dừng ở việc treo logo, các ngân hàng còn tích hợp sản phẩm tài chính trực tiếp vào hệ sinh thái giải trí như mở thẻ để săn vé concert, ưu đãi cho người dùng app hay hoàn tiền khi chi tiêu liên quan đến sự kiện.

Các chiến dịch này giúp ngân hàng tăng độ nhận diện thương hiệu, kéo lượng tải ứng dụng, mở rộng tệp khách hàng trẻ và thúc đẩy CASA cũng như chi tiêu thẻ tín dụng.

Nhiều chuyên gia nhận định việc ngân hàng rót tiền vào concert và gameshow đang trở thành một xu hướng mới của ngành tài chính, khi nhà băng vận hành marketing gần giống các thương hiệu tiêu dùng hoặc công ty công nghệ hơn là mô hình ngân hàng truyền thống.