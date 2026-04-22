Chủ tịch Yeah1: 'Không đánh đổi biên lợi nhuận để giành thị phần'

Giải trình việc chi phí tăng cao ăn mòn lợi nhuận trong năm 2025, Chủ tịch Yeah1 khẳng định doanh nghiệp không mua doanh thu hay đánh đổi biên lợi nhuận để giành thị phần.

Sang năm 2026, Yeah1 đặt mục tiêu tăng gần 36% lợi nhuận, với niềm tin rằng các khoản đầu tư trong năm qua đã đến giai đoạn "thu hoạch". Ảnh: YEG.

Sáng 22/4, CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Năm nay, công ty đề ra mục tiêu doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 105 tỷ đồng , lần lượt tăng 0,7% và gần 36% so với năm ngoái.

Nói về khoản lợi nhuận tăng mạnh, Chủ tịch HĐQT Lê Phương Thảo cho biết khoản đầu tư lớn trong năm 2025 bắt đầu phát huy hiệu quả, trong khi chi phí đầu tư mới sẽ giảm dần. Điều này giúp cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn tập đoàn.

Giải trình về việc chi phí tăng cao trong năm 2025 dẫn đến lợi nhuận bị bào mòn, bà Thảo cho biết sau thành công của loạt concert, ban điều hành đã quyết định tái đầu tư nguồn lực vào các nền tảng người tiêu dùng cuối để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Tập đoàn đầu tư vào hai hệ thống mang tính dài hạn là Mango Plus và Mango One, với mục tiêu xây dựng nền tảng sở hữu dữ liệu người dùng. Đây là khoản đầu tư lớn về con người và hạ tầng, dẫn tới tổng chi phí tăng lên trong năm 2025.

Yeah1 cũng thiết lập tiêu chuẩn vận hành mới bằng việc đầu tư mạnh vào công nghệ, hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất thị trường... Việc này làm chi phí gia tăng, cũng là bước đi để thiết lập mặt bằng chất lượng mới cho ngành giải trí.

"Việc gia tăng chi phí bán hàng và giá vốn trong năm 2025 không phải là chuyện mua doanh thu hay đánh đổi biên lợi nhuận để giành thị phần", bà Thảo nhấn mạnh.

Tổng giám đốc Ngô Thị Vân Hạnh cho biết định hướng công ty trong năm 2026 là đa dạng hóa doanh thu và tối ưu hóa biên lợi nhuận từ những chương trình đã có thương hiệu. Cùng với đó là nguồn thu mới từ âm nhạc và thương mại giải trí, đặc biệt là gia tăng lợi nhuận từ các mảng người dùng cuối thay vì chỉ hoàn toàn dựa vào các gói tài trợ - quảng cáo của nhãn hàng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp sẽ tiếp tục cho lên sóng chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 và Gia đình HaHa 2026.

Trước nỗi lo về cái bóng quá lớn của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1, bà Ngô Thị Vân Hạnh nói chương trình năm nay sẽ là một phiên bản hoàn toàn mới, được xây dựng dựa trên năng lực, cá tính và tài năng của các nghệ sĩ. Hiện, chương trình đã có nhà đồng đầu tư và đồng hành, sẽ bấm máy vào tháng 5.

Cũng trong tháng 5, Yeah1 sẽ chính thức công bố các thông tin chi tiết của Gia đình HaHa 2026.

Doanh nghiệp đồng thời sẽ hoàn thiện nền tảng OTT MangoPlus, mục tiêu 3 triệu subscribers và 1 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Công ty còn kỳ vọng đột phát từ ứng dụng AI nhằm giảm ít nhất 30% chi phí hậu kỳ.

Tại đại hội lần này, Yeah1 trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (thưởng cổ phiếu) với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Với phương án này, Yeah1 sẽ phát hành thêm 13,4 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên mức 2.052 tỷ đồng .

Đồng thời, Yeah1 lên kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ tối đa 25 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, với tổng giá trị phát hành tối đa 250 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ gồm: 70 tỷ đồng góp vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam, 80 tỷ đồng vào Công ty TNHH Giải trí và Truyền thông Mango+, 40 tỷ đồng vào CTCP 1Creators và 60 tỷ đồng vào Công ty TNHH 1Brandlink. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có chấp thuận bằng văn bản.

Nếu hoàn tất cả hai phương án phát hành trên, quy mô vốn điều lệ của Yeah1 sẽ tăng lên 2.302 tỷ đồng .