Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong làm sếp tại liên doanh Yeah1 - Sony

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong gia nhập SYE Holdings, liên doanh Yeah1 và Sony Music, với vai trò định hình chiến lược âm nhạc và xây dựng bản sắc dài hạn.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong làm sếp tại công ty liên doanh của Yeah1 và Sony Music. Ảnh: Phương Lâm.

SYE Holdings, liên doanh giữa Yeah1 (YEG) và Sony Music Entertainment, vừa bổ nhiệm nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong vào vị trí Giám đốc sáng tạo âm nhạc, phụ trách định hình chiến lược nội dung và kết nối hệ sinh thái để xây dựng định hướng dài hạn.

Với gần 25 năm hoạt động, Nguyễn Hải Phong là một trong những tên tuổi nổi bật của Vpop, đứng sau nhiều ca khúc quen thuộc như "Dòng thời gian", "Ba kể con nghe", "Bay", "Đường cong" hay "Taxi". Không chỉ sáng tác, nhạc sĩ còn tham gia sản xuất, làm giám đốc âm nhạc và giám khảo nhiều chương trình, đồng thời góp phần đào tạo các nghệ sĩ trẻ như Bùi Công Nam, DTAP hay Phan Mạnh Quỳnh.

Theo ban lãnh đạo Yeah1, điểm chung trong các sáng tác của Nguyễn Hải Phong là sự dung hòa giữa tinh thần hiện đại và yếu tố bản sắc Việt, yếu tố được kỳ vọng sẽ trở thành trục phát triển xuyên suốt của SYE trong thời gian tới.

Chia sẻ về vai trò mới, nhạc sĩ cho biết mục tiêu của mình là giải một "bài toán đáng để giải".

"Âm nhạc Việt không thiếu những thành công riêng lẻ, nhưng vẫn thiếu sự kết nối và chuẩn hóa. Thị trường cần một hệ quy chiếu chung để nâng chất lượng sản phẩm lên mức quốc tế, đồng thời vẫn giữ được bản sắc riêng một cách bền vững", Nguyễn Hải Phong nhấn mạnh.

Ra mắt từ tháng 1, SYE Holdings nhanh chóng gây chú ý khi là liên doanh giữa Yeah1 và Sony Music Entertainment - một trong "Big 3" thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, hiện diện tại hơn 100 quốc gia. Ngay khi công bố, công ty đã giới thiệu nhóm nhạc nam UPRIZE theo mô hình đào tạo chuẩn K-pop, cùng các nghệ sĩ độc lập như Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, SWAN và lighT.

Về hoạt động kinh doanh, Yeah1 dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với doanh thu 1.650 tỷ đồng , gần như đi ngang so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 105 tỷ đồng , tăng 36%. Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung cải thiện biên lợi nhuận và tối ưu hiệu quả hoạt động cốt lõi, đồng thời kỳ vọng các nền tảng hướng tới người dùng cuối đã hoàn thiện từ cuối 2025 sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng.

Năm 2025, Yeah1 ghi nhận doanh thu 1.639 tỷ đồng , tăng 60% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 77,4 tỷ đồng , giảm 37%. Toàn bộ lợi nhuận giữ lại năm 2026 dự kiến tiếp tục được tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh.