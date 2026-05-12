VIB và Visa thúc đẩy hợp tác toàn diện phát triển hệ sinh thái thanh toán số

Với mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ Việt Nam, VIB đang tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác thanh toán toàn cầu nhằm phát triển hệ sinh thái thẻ và thanh toán số thế hệ mới.

Là một trong những đối tác chiến lược của VIB trong lĩnh vực thẻ và thanh toán số, Visa đã đồng hành cùng ngân hàng trong nhiều sáng kiến đổi mới, từ phát triển sản phẩm thẻ cá nhân và doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thanh toán linh hoạt, đến mở rộng các giải pháp thanh toán dành cho doanh nghiệp.

Trong cuộc trao đổi cấp cao gần đây giữa 2 bên, ông Đặng Khắc Vỹ, Chủ tịch VIB, cho biết Visa là đối tác chiến lược của VIB trong hành trình xây dựng hệ sinh thái thanh toán thế hệ mới tại Việt Nam. Những gì VIB và Visa đã cùng nhau triển khai trong những năm qua là minh chứng cho một quan hệ hợp tác thực chất, tập trung vào chiều sâu và định hướng dài hạn.

“Chúng tôi kỳ vọng giai đoạn tiếp theo sẽ tạo ra những bước đột phá lớn hơn nữa cho người dùng Việt Nam đặc biệt thông qua tính cá nhân hóa sâu sắc dịch vụ tài chính ngân hàng dành cho khách hàng", ông nói.

Đáp lời, ông Stephen Karpin, Chủ tịch Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Visa, cho biết Việt Nam đang ở giai đoạn tăng tốc rõ rệt trong chuyển đổi thanh toán số, với nhu cầu ngày càng cao về những trải nghiệm tài chính thuận tiện, an toàn và cá nhân hóa hơn. Visa đánh giá cao nỗ lực của đối tác ngân hàng tại Việt Nam trong việc đưa các giải pháp thanh toán đổi mới đến gần hơn với người dùng, trong đó VIB là một trong những ngân hàng có nhiều sáng kiến nổi bật trong lĩnh vực thẻ và thanh toán số.

Hành trình hợp tác VIB và Visa: Từ thẻ cá nhân đến hệ sinh thái thanh toán toàn diện

Quan hệ hợp tác giữa VIB và Visa đã vượt ra ngoài khuôn khổ phát hành thẻ truyền thống, trở thành quan hệ đồng kiến tạo sản phẩm và giải pháp công nghệ trên nhiều phân khúc.

Có thể kể đến việc triển khai VIB PayFlex dựa trên công nghệ Visa Flex Credential - cho phép chủ thẻ thanh toán từ cả tài khoản tín dụng lẫn tài khoản thanh toán chỉ với một chiếc thẻ duy nhất. Hiện VIB cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam. Trong mảng doanh nghiệp, Visa và VIB đã cùng xây dựng giải pháp tài chính chuỗi cung ứng với ba lợi ích rõ ràng: mở rộng tiếp cận vốn, đảm bảo minh bạch, và tối ưu dòng tiền – tiếp tục ghi đậm dấu ấn tiên phong trong lần đầu tiên hợp tác của VIB với Visa trong mảng thanh toán B2B.

Quan hệ hợp tác này đã được Visa ghi nhận chính thức bằng nhiều giải thưởng thường niên dành cho VIB như Digital Pioneer (Ngân hàng tiên phong triển khai các giải pháp kỹ thuật số), Payment Volume Growth (Ngân hàng có tỷ lệ tăng trưởng giao dịch thẻ Visa hàng đầu), và Supply Chain Payment & Commercial Card Innovation 2025. Trước đó, ngân hàng Việt Nam cũng được Visa trao giải "Breakthrough Personalization with AI" - ghi nhận ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI để cá nhân hóa thẻ tín dụng.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết: "VIB đã cho thấy tầm nhìn và cam kết trong việc đưa các đổi mới thanh toán tiên tiến đến tay người dùng. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa hai bên sẽ thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm tài chính cho khách hàng tại Việt Nam."

Mục tiêu dẫn đầu thị trường thẻ trong 3 năm tới

Nền tảng hợp tác vững chắc đó đang được VIB tiếp tục khai thác trong một giai đoạn mới với mục tiêu đầy tham vọng. Năm 2025, VIB đã chính thức gia nhập "câu lạc bộ triệu thẻ" với hơn 1,1 triệu thẻ tín dụng lưu hành, tăng 29% so với năm trước. Tổng chi tiêu qua thẻ ngân hàng này cũng vượt mốc 5 tỷ USD - phản ánh tần suất sử dụng thực tế cao, không chỉ đơn thuần là quy mô phát hành.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, ông Đặng Khắc Vỹ đã khẳng định: "Thẻ sẽ đóng vai trò trung tâm, kết nối với các nền tảng số như MyVIB và Max Digital Bank để hình thành một hệ sinh thái giao dịch liền mạch". Mục tiêu đặt ra cho 3 năm tới của VIB là dẫn đầu thị trường thẻ - cả về số lượng, trải nghiệm và giá trị sử dụng.

Bước đi đầu tiên để hiện thực hóa chiến lược đó là Max Card - thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam với mô hình đăng ký gói (subscription banking) cho phép chủ thẻ chủ động nâng cấp quyền lợi theo nhu cầu chi tiêu, với 4 gói từ cơ bản đến cao cấp: Starter, Plus, Pro và Elite. Thay vì bổ sung thêm một sản phẩm vào danh mục, Max Card đã giải quyết bài toán tiên phong cho thị trường - đánh dấu bước chuyển từ mô hình thẻ tín dụng truyền thống sang mô hình mà chính người dùng quyết định họ muốn gì.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào chia sẻ : "Max Card phản ánh một hướng đi mới trong phát triển sản phẩm thẻ tại Việt Nam, khi người dùng ngày càng có nhu cầu linh hoạt và cá nhân hóa trải nghiệm tài chính. Đây cũng là xu hướng Visa đang thúc đẩy tại nhiều thị trường trên toàn cầu và chúng tôi nhận thấy các ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có VIB, đang tích cực nghiên cứu và triển khai các mô hình mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại".

Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, Max Card đã ghi nhận những kết quả đáng chú ý: 5.000 thẻ được phát hành chỉ trong 10 ngày đầu và số người dùng thẻ tăng dần 1.000 chủ thẻ mỗi ngày. Max Card cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vinh danh là dòng thẻ tín dụng đầu tiên cho phép khách hàng chủ động đăng ký hạng hội viên theo nhu cầu cá nhân. Theo đại diện của Visa, đây là một trong những sản phẩm thẻ có tốc độ tăng trưởng người dùng nổi bật tại thị trường Việt Nam trong giai đoạn đầu triển khai.

Bà Tường Nguyễn, Phó Tổng giám đốc VIB, nhấn mạnh chiến lược thẻ của VIB trong giai đoạn tới là tái thiết sâu rộng theo hướng thế hệ mới - chuyển dịch từ dẫn đầu về số lượng sang dẫn đầu về trải nghiệm và giá trị với nền tảng công nghệ AI và cá nhân hóa theo thời gian thực.

“Max Card là bước đi đầu tiên trong hành trình đó, mở ra xu hướng thẻ thích ứng linh hoạt với nhu cầu riêng của từng người. Và sự đồng hành của các đối tác thẻ như Visa - từ công nghệ đến mạng lưới toàn cầu - là yếu tố quan trọng để VIB hiện thực hóa tầm nhìn đó", bà nói.

Chuẩn mực mới của thị trường thanh toán Việt Nam

VIB và Visa đã ghi nhận giai đoạn hợp tác hiệu quả và thực chất, đồng thời mở ra chương tiếp theo, cùng hướng đến một thị trường thanh toán Việt Nam hiện đại hơn, cá nhân hóa hơn, và kết nối sâu hơn với hệ sinh thái tài chính toàn cầu.

Thẻ VIB sau nhiều năm đi cùng với định vị “Dẫn đầu xu thế thẻ” đã thực sự từng bước khẳng định xu thế dẫn đầu về lợi ích, trải nghiệm và công nghệ cho gần 3 triệu chủ thẻ. Khi thẻ kết nối cùng hệ sinh thái thanh toán số MyVIB và Max powered by VIB sẽ hướng tới chuẩn mực mới của thị trường thanh toán Việt Nam nơi các công cụ thanh toán, sản phẩm tài chính ngân hàng sẽ được cá nhân hóa sâu sắc và kết nối vào hành trình thanh toán của khách hàng một cách thuận tiện với trải nghiệm cao nhất trên nền tảng của công nghệ và AI.