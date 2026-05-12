Nghịch lý giá vé máy bay tại châu ÂU

Trong bối cảnh du khách lo ngại tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sẽ làm gián đoạn kế hoạch nghỉ lễ, các hãng hàng không châu Âu đang đồng loạt tung chương trình giảm giá vé mùa hè.

Sân bay Heathrow, Anh trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Trung Đông. Ảnh: Reuters.

Theo Financial Times, tình trạng trì hoãn đặt vé đang diễn ra trên khắp châu Âu khi du khách lo sợ các kế hoạch nghỉ dưỡng sẽ phải hủy bỏ do tình trạng khan hiếm nhiên liệu.

Các hãng vận chuyển và đại lý du lịch cho biết khách hàng đang giữ tâm lý chờ đợi sau những cảnh báo về việc phân phối xăng dầu theo định mức, vốn là hệ quả từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa suốt 3 tháng qua do xung đột tại Iran.

Giám đốc điều hành Turkish Airlines, ông Murat Şeker, nhận định đầy thận trọng với các nhà đầu tư: "Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên tương tự như thời kỳ đại dịch, nơi mà tầm nhìn dài hạn vẫn còn rất hạn hẹp".

Theo phân tích từ Google Flights, kể từ khi những cảnh báo về thiếu hụt nhiên liệu lan rộng từ đầu tháng 4, giá vé đến các điểm du lịch phổ biến ở Nam Âu đã liên tục sụt giảm.

Dữ liệu cho thấy giá vé cho các chuyến đi kéo dài một tuần trong tháng 7 đã giảm trên 27/50 tuyến bay hàng đầu từ châu Âu đến Địa Trung Hải. Đáng chú ý, có 15 tuyến bay ghi nhận mức giảm từ 10% trở lên, trong đó chặng bay giữa Milan (Italy) và Madrid (Tây Ban Nha) thậm chí đã giảm tới 44% nhằm thu hút những hành khách còn đang do dự trước khi mùa hè bắt đầu.

Chuyên gia phân tích Andrew Lobbenberg từ Barclays cho rằng các hãng hàng không và công ty du lịch châu Âu đang rơi vào một "trò chơi tâm lý" với người tiêu dùng để thuyết phục họ đặt chỗ.

Ông nhận xét: "Trong khi du lịch Mỹ vẫn bùng nổ, du khách châu Âu lại đang khựng lại vì lo ngại. Mọi người miễn cưỡng đặt chỗ hoặc đặt rất muộn, buộc các hãng phải dùng mức giá thấp để kích cầu".

Khảo sát của Ipsos chỉ ra rằng 1/5 người tiêu dùng Anh đã chuyển từ du lịch quốc tế sang nội địa trong năm nay. CEO của Trivago, ông Johannes Thomas, xác nhận dù tổng lượng đặt phòng không giảm, nhưng xu hướng thay đổi là rõ rệt: "Trong thời điểm khủng hoảng, rõ ràng là người dân có xu hướng ưu tiên các điểm đến trong nước để đảm bảo an toàn cho kế hoạch của mình".

Các công nhân chuẩn bị tiếp nhiên liệu cho máy bay của hãng WizzAir tại sân bay Belgrade. Ảnh: Reuters.

Bất chấp việc giá nhiên liệu tăng gấp đôi khiến nhiều hãng phải cắt giảm hàng triệu ghế, giá vé trên nhiều tuyến trọng điểm vẫn được hạ xuống để duy trì dòng khách. CEO Wizz Air, ông József Váradi, thừa nhận sự bất ổn đang khiến mọi người lo lắng về công việc và chi phí sinh hoạt: "Bạn có thể kích cầu nhưng phải trả giá, trong ngắn hạn bạn thực sự thấy giá đang giảm xuống".

Dù vậy, ông Váradi vẫn khuyến cáo du khách nên thực hiện các giao dịch sớm thay vì chờ đợi: "Mọi người nên chấp nhận rủi ro, vì đặt ngay bây giờ sẽ tốt hơn, bởi đến lúc vào cao điểm hè có thể mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn hiện tại rất nhiều". Để trấn an, EasyJet cũng đã cam kết không thu thêm bất kỳ khoản phụ phí nhiên liệu nào đối với các gói dịch vụ đã đặt trước.

CEO EasyJet, ông Kenton Jarvis, khẳng định: "Chúng tôi hiểu các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của du khách, nhưng chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền đặt vé và kỳ nghỉ với sự an tâm tuyệt đối". Tuy nhiên, các chuyên gia từ Goldman Sachs vẫn cảnh báo về khả năng cạn kiệt kho dự trữ tại một số quốc gia như Anh nếu tuyến đường thủy Hormuz tiếp tục bị đóng cửa.

Chính phủ các nước châu Âu đang nỗ lực xoa dịu nỗi sợ hãi bằng cách thay đổi các quy tắc cất cánh để ngăn chặn tình trạng "chuyến bay không hành khách". Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander cam kết với người dân: "Chúng tôi hiện không thấy sự gián đoạn nguồn cung nhiên liệu, nhưng nếu có, chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ các bạn".

Dự kiến khoảng 5-15% chuyến bay có thể bị hủy, nhưng nhìn chung phần lớn các hoạt động hàng không vẫn sẽ được duy trì.