Nghịch lý khách Trung Quốc

Kỳ nghỉ 1/5 ghi nhận 325 triệu lượt du lịch nội địa tại Trung Quốc, tăng so với năm ngoái, nhưng mức chi tiêu bình quân mỗi chuyến tiếp tục giảm.

Du khách mặc Hán phục tại một điểm du lịch Trung Quốc. Ảnh: Jeffry Surianto/Pexels.

Dữ liệu do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố ngày 7/5 cho thấy trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày (1-5/5), nước này ghi nhận khoảng 325 triệu lượt du lịch nội địa, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng chi tiêu du lịch nội địa đạt 185,49 tỷ nhân dân tệ ( 27,27 tỷ USD ), tăng 2,9%.

Tuy nhiên, theo tính toán dựa trên số liệu chính thức, mức chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến đi giảm còn 571 nhân dân tệ, thấp hơn mức 574,1 nhân dân tệ của kỳ nghỉ năm 2025.

So với thời điểm trước đại dịch, mức chi tiêu vẫn chưa phục hồi. Trong kỳ nghỉ 1/5 năm 2019, du khách Trung Quốc chi trung bình 603,4 nhân dân tệ cho mỗi chuyến đi.

Reuters nhận định chi tiêu trong các kỳ nghỉ dài ngày là một trong những thước đo quan trọng phản ánh niềm tin tiêu dùng của người dân Trung Quốc. Nền kinh tế quốc gia này đang chịu áp lực từ khủng hoảng bất động sản kéo dài và đà giảm phát trong những năm gần đây.

Du khách chật kín tại ga tàu Hồng Kiều Thượng Hải, một trong những đầu mối giao thông nhộn nhịp nhất thành phố, trong kỳ nghỉ lễ 1/5 vừa qua. Ảnh: Global Times.

Trong bối cảnh này, xu hướng "thắt lưng buộc bụng" của người tiêu dùng tiếp tục gây áp lực lên sức mua. Doanh số bán lẻ - chỉ số phản ánh tiêu dùng - trong tháng 3 chỉ tăng 1,7%, thấp hơn mức 2,8% của hai tháng đầu năm và dưới dự báo của giới phân tích.

Ben Cavender, Giám đốc điều hành Công ty nghiên cứu thị trường China Market Research Group tại Thượng Hải, cho biết nhu cầu du lịch nhìn chung vẫn tăng, thể hiện qua lượng chuyến đi, đặt phòng khách sạn và chi tiêu ăn uống đều đi lên.

"Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện rất coi trọng yếu tố giá trị khi chi tiền", ông nói.

Các điểm du lịch và di tích văn hóa lớn trên khắp Trung Quốc đều đông khách. Theo báo cáo xu hướng du lịch dịp lễ Lao động 2026 do nền tảng du lịch Fliggy của Alibaba và mạng xã hội Xiaohongshu công bố, ngày càng nhiều du khách Trung Quốc lựa chọn điểm đến dựa trên sở thích cá nhân như ẩm thực, nhiếp ảnh hay trải nghiệm đặc thù.

Dữ liệu từ Xiaohongshu cho thấy 69% người dùng chọn điểm du lịch theo sở thích cá nhân, trong khi các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên Fliggy tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình toàn nền tảng.

Tử Cấm Thành, nay là Bảo tàng Cố Cung, Bắc Kinh, chứng kiến ​​lượng khách tham quan tăng đột biến trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Global Times.

Tập đoàn khách sạn H World Group, đơn vị vận hành hơn 12.700 khách sạn tại Trung Quốc năm ngoái, cho biết nhu cầu lưu trú dịp lễ tăng mạnh với tổng số đêm phòng tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thị trường điện ảnh - một chỉ báo khác về sức tiêu dùng - tăng trưởng khá khiêm tốn.

Theo Cục Điện ảnh Trung Quốc, doanh thu phòng vé dịp nghỉ 1/5 đạt 758 triệu nhân dân tệ với 20,8 triệu lượt khán giả, tăng lần lượt 1,41% và 10,23% so với năm ngoái. Giá vé xem phim trung bình giảm 8%, còn 36,3 nhân dân tệ mỗi vé.

Không chỉ du lịch, thị trường bất động sản Trung Quốc cũng ghi nhận dấu hiệu phục hồi cục bộ trong dịp nghỉ lễ. Theo China Index Academy, diện tích giao dịch nhà ở mới tại 26 thành phố đạt khoảng 518.000 m2 trong kỳ nghỉ 1/5, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cuối tháng 4, các thành phố như Quảng Châu, Thâm Quyến và Vũ Hán đã tung ra nhiều biện pháp kích cầu như nới lỏng hạn chế mua nhà và trợ cấp mua nhà, giúp thị trường bất động sản tại đây sôi động hơn trong kỳ nghỉ.