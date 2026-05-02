'Tuần lễ vàng' 1/5 bận rộn chưa từng có với du lịch nội địa Trung Quốc

Kỳ nghỉ lễ Lao động tại Trung Quốc năm nay, khách du lịch chủ yếu lựa chọn các chuyến đi đường bộ nội địa. Loạt sự kiện âm nhạc và văn hóa được nhìn nhận là động lực thúc đẩy du lịch.

Du khách đổ về hồ Tây Thon ở Dương Châu (Giang Tô) ngày 1/5. Ảnh: Meng Delong/VCG.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Qunar, trong kỳ nghỉ lễ Lao động tại Trung Quốc dài 5 ngày năm nay (1-5/5), dự kiến ​​có kỷ lục 1,52 tỷ chuyến đi liên vùng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Thậm chí, nhiều thành phố sẽ trải qua đợt bùng nổ du lịch 17 ngày, từ ngày 24/4 đến ngày 10/5.

Lượng đặt phòng khách sạn, vé máy bay, tham quan nội địa cho cuối tuần (2-3/5 và 9-10/5) tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Di chuyển bằng đường bộ chiếm ưu thế với 91,6% trên tổng số chuyến đi. "Tuần lễ vàng" năm nay trở thành "kỳ nghỉ bận rộn nhất từ ​​trước đến nay đối với du lịch nội địa", Sixth Tone đưa tin.

Du lịch gia đình góp phần tạo ra làn sóng du lịch nội địa, khi hơn 60 địa phương tại Trung Quốc cho phép học sinh nghỉ Xuân trùng với kỳ nghỉ lễ. Nền tảng Qunar thống kế lượng vé máy bay từ Nhạc Dương và Trương Gia Giới (Hồ Nam) tăng lần lượt 3,8 lần và 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lượng đặt chỗ cho các hành trình từ 2 thành phố trở lên cũng tăng 118% so với cùng kỳ năm trước. Thuê ô tô trong nước tăng gần 60%, với thời gian thuê trung bình là 5 ngày.

Hành khách chờ tàu tại ga xe lửa Phúc Châu (Phúc Kiến) ngày 1/5. Ảnh: Zhang Bin/VCG.

Trên nền tảng du lịch Mafengwo, lượt tìm kiếm về du lịch gia đình và các chuyến đi đường bộ đã tăng gần 200% so với tháng trước, với số lượng đặt vé liên quan tăng 75%, trong bối cảnh du lịch nước ngoài bất ổn. Những điểm du lịch đường bộ phổ biến nhất có thể kể đến Urumqi (Tân Cương), Thành Đô (Tứ Xuyên) và các thành phố ở Hải Nam.

Các giải bóng đá nghiệp dư tại Trung Quốc cũng đã kéo dài lịch thi đấu sang kỳ nghỉ lễ để thu hút khách du lịch. Tại tỉnh Giang Tô, quê hương của giải đấu Suchao nổi tiếng, lượng đặt phòng khách sạn tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.

Các buổi hòa nhạc, lễ hội và sự kiện văn hóa cũng thúc đẩy đáng kể ngành du lịch. Đơn cử, buổi hòa nhạc của ban nhạc rock nổi tiếng Đài Loan Mayday đã làm tăng 91% lượng đặt phòng khách sạn gần địa điểm biểu diễn ở Bắc Kinh. Song song đó, dữ liệu từ nền tảng du lịch Tujia cũng cho thấy một lễ hội âm nhạc khác đã đẩy lượng đặt phòng tăng 800% tại Tứ Xuyên.

Mùa hoa phượng tím tại Côn Minh chụp năm 2024. Ảnh: 八条大水/XiaoHongShu.

Theo Mafengwo, các sự kiện như Liên hoan âm nhạc Bắc Kinh và Hội nghị anime Thành Đô đã góp phần gia tăng lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch cho các thành phố đăng cai, ghi nhận mức tăng 141% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng tìm kiếm các hoạt động mới như ngắm hoa phượng tím ở Côn Minh, phiêu lưu ngoài trời tại tháp Canton ở Quảng Châu hay đi tàu hỏa ven biển ở Hạ Môn đều tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm trước.