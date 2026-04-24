Khách Trung Quốc thay đổi

Dù giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh do xung đột Trung Đông, nhu cầu du lịch của người Trung Quốc dịp lễ 1/5 vẫn duy trì tích cực, song xu hướng đã thay đổi rõ rệt.

Du khách mặc Hán phục tại một điểm du lịch Trung Quốc. Ảnh: Jeffry Surianto/Pexels.

Thị trường du lịch Trung Quốc dịp Quốc tế Lao động (1-5/5) đang "nóng" lên nhanh chóng khi lượng đặt vé máy bay và khách sạn trên các nền tảng trực tuyến lớn đã bước vào giai đoạn cao điểm.

Dữ liệu từ nhiều nền tảng cho thấy nhu cầu du lịch nội địa tiếp tục tăng, trong bối cảnh kỳ nghỉ 1/5 kết hợp với kỳ nghỉ xuân của học sinh tại một số địa phương, kéo dài thời gian nghỉ và kích thích nhu cầu du lịch trải nghiệm, Global Times nhận định.

Trên SCMP, khảo sát của China Trading Desk cho thấy lượng đặt vé máy bay nội địa tăng khoảng 8% so với cùng kỳ, trong khi số đặt tour trọn gói nội địa tăng khoảng 10% trước kỳ nghỉ, ngay cả khi giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột Trung Đông.

Các điểm đến nông thôn và thành phố hạng 2 trong nước được ưa chuộng, cùng với những chuyến đi "tầm ngắn" tới các điểm quen thuộc ở Đông Á.

"Các yếu tố kinh tế hiện là ảnh hưởng lớn nhất đến nhu cầu du lịch của người Trung Quốc. Du khách vẫn sẵn sàng đi, nhưng lựa chọn kỹ hơn và cân nhắc giá trị thay vì đặt dịch vụ một cách ngẫu nhiên", CEO Subramania Bhatt của China Trading Desk nói.

Dữ liệu từ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Trung Quốc ghi nhận 163 triệu lượt xuất nhập cảnh trong quý I, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Xu hướng này được dự báo tiếp tục trong dịp lễ, với cả du lịch nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, các cơ quan du lịch ghi nhận nhiều chuyến bay đến các điểm như Bangkok, Phuket, Kuala Lumpur và Singapore bị hủy.

Du khách tận hưởng thời tiết nắng ấm trong sân quán cà phê ở khu phố cổ Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Mức tăng 8% của đặt vé máy bay nội địa được đánh giá là "khiêm tốn". Trong khi đó, sự tăng trưởng rõ rệt nhất trước kỳ nghỉ đến từ các chuyến đi ngắn trong nước bằng đường bộ, đặc biệt là du lịch tự lái.

Dữ liệu từ China Travel Desk cho thấy lượng đặt dịch vụ du lịch tự lái tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Đặt phòng khách sạn nội địa tăng hơn 10%, còn du lịch nông thôn tăng khoảng 40%.

Công ty lữ hành Zhongxin Tourism ghi nhận lượng đặt tour tăng 53% so với năm trước, trong khi danh mục sản phẩm mở rộng 150%. Doanh nghiệp dự kiến phục vụ hơn 20.000 khách trong dịp lễ.

Theo nền tảng Fliggy, nhu cầu trải nghiệm du lịch "nhập vai" tại Trung Quốc tăng mạnh, với lượng tìm kiếm các hoạt động như leo núi, hái trái cây, trekking (leo núi đường dài) tăng 130% so với cùng kỳ.

Báo cáo của công ty du lịch Dragon Trail International cho thấy phần lớn chuyến đi dịp lễ 1/5 sẽ mang tính "nội vùng". Các điểm đến được lựa chọn nhiều gồm Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Hàn Quốc và Thái Lan.

Hơn một nửa du khách Trung Quốc có kế hoạch tăng chi tiêu cho các hoạt động và trải nghiệm, trong khi 49% dự kiến chi nhiều hơn cho ăn uống. Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy xu hướng "giảm nhiệt" trong ý định du lịch đến hầu hết khu vực trên thế giới trong năm nay.

Du khách đi bộ trước đền Thiên Đàn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.