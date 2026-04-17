Mức tăng trưởng du lịch của Trung Quốc cao gấp đôi thế giới

Du khách quốc tế mặc trang phục truyền thống, check-in tại Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn, Trung Quốc, năm 2023. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngành du lịch và lữ hành của Trung Quốc tăng trưởng 9,9% trong năm 2025, cao hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu 4,1%, theo báo cáo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC). Gloria Guevara, Chủ tịch kiêm CEO của WTTC, nhận định nếu duy trì đà tăng trưởng này, Trung Quốc có thể trở thành nền kinh tế du lịch lớn nhất thế giới vào cuối thập kỷ, theo Bloomberg.

WTTC cho biết mức tăng trưởng mạnh của ngành chủ yếu đến từ chi tiêu của khách quốc tế, tăng hơn 10% trong năm qua. Ngành du lịch Trung Quốc đóng góp khoảng 1.800 tỷ USD vào GDP toàn cầu. Dự báo đến năm 2035, lượng khách quốc tế đến Trung Quốc đại lục có thể vượt 250 triệu lượt.

Theo các chuyên gia, sự bùng nổ này thể hiện qua làn sóng du khách và nhà sáng tạo nội dung quốc tế đổ về các địa danh nổi tiếng lẫn điểm đến ít người biết, cùng với các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo nước ngoài tới nhiều thành phố Trung Quốc.

Hiện tượng "China Travel" (du lịch Trung Quốc) và trào lưu "China maxxing" (tối đa hóa phong cách Trung Quốc) trên mạng xã hội được xem là minh chứng rõ nét cho sức hút gia tăng của điểm đến này. Các video gắn hashtag "China Travel" thu hút lượng lớn người xem trên mạng xã hội quốc tế, giới thiệu hệ thống tàu cao tốc, ẩm thực đường phố, phong tục truyền thống và các đô thị hiện đại của Trung Quốc.

Theo ông Xu Xiaolei, đại diện công ty CYTS Tours Holding, những nội dung này góp phần phá vỡ nhiều định kiến trước đây, khơi dậy sự tò mò và nhu cầu du lịch. "Trung Quốc liên tục tối ưu môi trường du lịch quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm văn hóa - du lịch, qua đó thúc đẩy thị trường inbound phát triển mạnh mẽ", ông nói.

Khách du lịch mặc trang phục truyền thống của Trung Quốc chụp ảnh tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh ngày 8/5. Ảnh: VCG.

Theo số liệu từ cơ quan thống kê Trung Quốc, quốc gia này đón 154,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm qua, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Trong đó, 30,08 triệu lượt khách nhập cảnh theo diện miễn visa, tăng 49,5%. Đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã mở rộng chính sách miễn visa đơn phương cho 48 quốc gia.

Trong kỳ nghỉ Tết Thanh Minh đầu tháng 4, lượng đặt dịch vụ du lịch quốc tế gần như tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lượng đặt từ các quốc gia được miễn visa tăng nhanh gấp 3 lần so với các thị trường còn lại.

Dữ liệu từ Trip.com cho thấy trong 20 thị trường khách quốc tế lớn nhất, có 15 thị trường thuộc diện miễn visa. "Các chính sách thuận lợi về visa đã giúp giảm đáng kể rào cản nhập cảnh đối với du khách quốc tế", ông Xu nhận định.

Theo các chuyên gia, sức hấp dẫn của du lịch Trung Quốc nằm ở nền tảng di sản văn hóa phong phú, sự đổi mới liên tục của sản phẩm du lịch, mức độ tích hợp sâu giữa công nghệ và du lịch, cùng sự thân thiện của người dân.

Xu hướng điểm đến cũng ngày càng đa dạng. Trong dịp Thanh Minh, du khách đường dài từ Italy, Mỹ và Tây Ban Nha chiếm 50-60% lượng khách tại các điểm di sản văn hóa.

Du khách quốc tế đang học cách chào của người Trung Quốc khi đến du lịch. Ảnh: Xinhua.

Khác với nhiều quốc gia vẫn thiên về tham quan thụ động, Trung Quốc đẩy mạnh các trải nghiệm tương tác. Tại các bảo tàng, du khách có thể tham gia triển lãm thực tế ảo, "chạm" vào lịch sử và "trò chuyện" với hiện vật. Các tour thiên nhiên và du lịch đêm cũng được tích hợp công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), mang lại trải nghiệm nhập vai.

Ông Chen Xi, Phó chủ tịch công ty công nghệ Rokid, cho biết nội dung số ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể kết hợp với cảnh quan thực tế thông qua các thiết bị như kính AR, tạo ra trải nghiệm du lịch sống động.

Tại Trùng Khánh, cảnh quan đô thị, sông và vách núi được biến thành những "màn hình khổng lồ", trình chiếu câu chuyện văn hóa bằng công nghệ 3D không cần kính dọc hai bờ sông Dương Tử.

Trong khi đó, các chuyến du thuyền đêm trên sông tại làng Nghi Xương, cách Trùng Khánh khoảng 200 km, cũng ứng dụng trình diễn ánh sáng hiện đại, tái hiện những câu chuyện lịch sử, theo Global Times.