Con số khó tin về kỳ nghỉ Thanh Minh tại Trung Quốc

Trung Quốc dự kiến ghi nhận hơn 90 triệu lượt hành khách đi tàu trong 5 ngày nghỉ lễ Thanh Minh, phản ánh nhu cầu đi lại và du lịch tăng mạnh trên toàn quốc.

Du khách tham quan khu thắng cảnh Hồ Tây ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 2/4.

Trung Quốc được dự báo sẽ ghi nhận khoảng 90,5 triệu lượt hành khách đi tàu trong đợt cao điểm du lịch dịp lễ Thanh Minh, diễn ra ngày 3-7/4, theo thông tin từ nhà khai thác đường sắt quốc gia. Trong 5 ngày cao điểm, lượng khách trung bình mỗi ngày ước đạt 18,1 triệu lượt. Đỉnh điểm dự kiến rơi vào ngày 4/4 với khoảng 21,2 triệu lượt hành khách trong một ngày, theo Tân Hoa Xã.

Đơn vị vận hành cho biết nhu cầu đi lại trong dịp Thanh Minh năm nay tăng mạnh, chủ yếu phục vụ các hoạt động thăm thân, tảo mộ, du xuân và du lịch. Lưu lượng hành khách tập trung nhiều ở các chặng ngắn và trung bình, trong khi các chuyến đi phục vụ du lịch ghi nhận mức tăng đáng kể.

Theo China Daily, lượng đặt dịch vụ du lịch cho kỳ nghỉ Thanh Minh ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, theo báo cáo xu hướng du lịch mới nhất từ nền tảng trực tuyến Fliggy. Sự nở rộ của hoa và cây cối trên khắp cả nước, lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, đã thúc đẩy nhu cầu du lịch mùa xuân tăng nhanh.

Tính đến cuối tháng 3, số đêm phòng khách sạn nội địa được đặt trên Fliggy tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng vé tham quan các điểm du lịch trong nước tăng hơn 70%. Các điểm đến xa như Macau, Tây Tạng, Thanh Hải, Hải Nam, Phúc Kiến và Vân Nam dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng lượng đặt dịch vụ trong dịp này.

Hành khách chờ lên tàu tại ga tàu hỏa Lạc Dương Long Môn ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, năm 2025.

Ngắm hoa mùa xuân trở thành chủ đề du lịch phổ biến nhất hiện nay. Lượng tìm kiếm các từ khóa như "ngắm hoa", "du xuân" trên Fliggy tăng mạnh, kéo theo doanh số các sản phẩm tham quan, trải nghiệm cũng tăng tương ứng.

Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã tổ chức các sự kiện ngắm hoa quy mô lớn. Du khách có thể dạo bước giữa các vườn hoa nở rộ hoặc tham gia các hoạt động trình diễn với nghệ sĩ mặc trang phục hanfu (trang phục truyền thống Trung Quốc).

Du lịch nước ngoài cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định, với xu hướng ưu tiên trải nghiệm. Tính đến ngày 26/3, doanh số các dịch vụ giải trí ở nước ngoài như du thuyền, trực thăng, leo núi hay trải nghiệm thủ công tăng gần 120% so với cùng kỳ. Các điểm đến trong phạm vi bay khoảng 4 giờ như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Singapore và Indonesia tiếp tục là lựa chọn phổ biến.

Bên cạnh đó, các điểm đến có nhịp độ chậm như Kazakhstan, Sri Lanka, New Zealand, Fiji, Iceland, Nepal, Bỉ, Australia và Hy Lạp cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong dịp lễ.

Tết Thanh Minh, còn gọi là ngày tảo mộ, rơi vào ngày 5/4 năm nay tại Trung Quốc. Đây là dịp truyền thống để người dân nước này tưởng nhớ, tri ân tổ tiên. Kỳ nghỉ ngắn này cũng tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời và tham quan, góp phần thúc đẩy nhu cầu đi lại trên khắp Trung Quốc.

Hoa anh đào nở rộ tại công viên Yuyuantan ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 1/4.