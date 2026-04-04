Tiểu chủng viện Bình Định 'gây sốt' trong phim 'Hẹn em ngày nhật thực'

Độ "hot" của phim điện ảnh Hẹn em ngày nhật thực kéo theo sự chú ý dành cho tiểu chủng viện Làng Sông tại xã Tuy Phước, Gia Lai ( Bình Định cũ). Tiểu chủng viện có diện tích khoảng 2.000 m2, được thành lập khoảng năm 1841-1850, ban đầu chỉ là nhà mái tranh, vách phên tre. Năm 1927, tiểu chủng viện khánh thành với kiến trúc Gothic châu Âu cổ kính, sau đó trải qua một cuộc tổng trùng tu, khôi phục tổng thể trong giai đoạn 2015-2017 để mừng Năm Thánh Giáo Phận, giữ nguyên kiến trúc đến nay. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu.

Tiểu chủng viện là nơi có nhiệm vụ đào tạo các tu sĩ. Sau khi hoàn thành học tập ở đây, các tu sĩ sẽ tiếp tục học tại đại chủng viện để trở thành linh mục. Hiện tiểu viện chủng không còn là không gian khép kín của riêng giáo hội, mà trở thành nơi đón các giáo dân đi lễ, đồng thời là điểm dừng chân của du khách và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu.

Công trình chính của tiểu chủng viện gồm nhà nguyện ở giữa, đối xứng với nhà nguyện là 2 dãy nhà lầu để các tu sĩ làm việc và học tập. Nhà nguyện có 3 cửa tiền quay mặt về phía Nam và 8 cửa Đông, 8 cửa Tây được chạm trổ công phu. Ảnh: Trần Quốc Hội.

Phía trước chủng viện có sân cỏ và những hàng cây sao, sân sau được chia thành những ô vuông để trồng hoa màu. Kiến trúc đậm nét châu Âu với với tường vôi vàng, mái vòm nhọn vươn cao, hành lang có những hàng cột và cửa vòm ở ban công. Ảnh: Tinh Huynh.

Tiểu chủng viện Làng Sông còn là nơi đặt nhà in Làng Sông, một trong 3 nhà in chữ Quốc ngữ sớm nhất Việt Nam, bên cạnh nhà in Tân Định ( TP.HCM ) và nhà in Ninh Phú ( Hà Nội ), có vai trò quan trọng trong việc xây dựng, quảng bá và phát triển chữ Quốc ngữ. Ở khu vực nhà in cũ sau được xây dựng một toà nhà làm nơi trưng bày các ẩn phẩm, hình ảnh về hoạt động của nhà in Làng Sông. Công trình có kiến trúc tương đồng với tổng thể không gian tiểu chủng viện. Ảnh: Duong Thong Photography.

Cuối năm 2025, bão số 13 đã quật gãy nhiều cây sao cổ thụ biểu tưởng hơn 130 năm tuổi tại đây. Đến tháng 3 năm nay, hàng cây đang dần hồi sinh, xanh màu trở lại. Ảnh: Duong Thong Photography.

Phía Tây khuôn viên là khu nhà chung cũ, gồm tòa giám mục, sở quản lý, nhà in và nhà hưu dưỡng linh mục. Phần lớn các công trình này đã bị phá hủy từ trước chiến tranh. Những năm gần đây, nhiều hạng mục được phục dựng, trong đó có nhà in Làng Sông. Ảnh: Le Luca.

Bên trong nhà nguyện trang nghiêm với những hàng cột được làm bằng gỗ. Hai bên được trang trí bằng những các bông gió đối xứng, cổng vòm nhọn. Thời kỳ thịnh vượng, nơi đây từng thu hút gần 200 tu sĩ từ khắp các tỉnh Trung Trung bộ về sinh sống và học tập. Ảnh: Le Luca.

