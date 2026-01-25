Gia Lai được gì khi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026?

Việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia có thể giúp ngành du lịch Gia Lai chạm đến những con số "chưa từng có" như Huế, Điện Biên từng đạt. Đưa tỉnh hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ du lịch.

Lần đầu đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 (NDLQG), Gia Lai khai thác thế mạnh văn hóa - thiên nhiên, hiếm địa phương nào sở hữu, đó là vừa có biển đẹp mang tầm quốc tế, vừa có cao nguyên rộng lớn, đậm bản sắc văn hóa.

Sau sáp nhập, tỉnh hình thành đơn vị hành chính mới với diện tích hơn 21.500 km2 - lớn thứ 2 cả nước. Đồng thời là địa bàn chiến lược nằm ở trung tâm các trục Đông - Tây, Bắc - Nam, kết nối duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia.

Việc Gia Lai được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chọn đăng cai được đánh giá phù hợp với định hướng mở rộng không gian du lịch, đẩy mạnh lợi thế liên vùng. Tỉnh cũng được kỳ vọng mang đến sắc thái mới cho chuỗi NDLQG.

Sự kiện mang chủ đề "Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh", dự kiến tổ chức từ ngày 31/3 đến cuối tháng 12. Trong 9 tháng, ngành du lịch địa phương đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, đạt doanh thu khoảng 35.000 tỷ đồng (vượt xa tổng thu ngân sách 13.000 tỷ đồng của TP Huế trong năm 2025).

Thấy gì từ những con số?

Không nằm ngoài ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, năm 2021, hoạt động du lịch tại Gia Lai gần như tê liệt, lượng khách nội địa và quốc tế đồng loạt giảm mạnh, từ 800.000 lượt (năm 2020) xuống còn 330.000 lượt.

Mức độ hoành hành từ đại dịch cũng tác động đến doanh thu ngành du lịch trong năm này, chỉ đạt 200 tỷ đồng (khoảng 52,63% so với năm 2020).

LƯỢNG KHÁCH ĐẾN GIA LAI GIAI ĐOẠN 2021-2025 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai Nhãn Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 (sau sáp nhập) Lượt khách triệu lượt 0.33 0.96 1.2 1.3 12.4

Năm 2022, Gia Lai vực lại phong độ, chứng kiến 960.000 lượt khách, tăng 2,9 lần so với năm 2021, tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 620 tỷ đồng . Đáng chú ý, lượng khách nội địa tăng 3 lần (từ 329.400 lượt lên 957.200 lượt), khách quốc tế tăng khoảng 4,8 lần (từ 600 lượt lên 2.800 lượt).

Tổng khách du lịch đến tỉnh năm 2023 cho thấy đà tăng ổn định với khoảng 1,2 triệu lượt, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu đạt 750 tỷ đồng .

Điểm nhấn trong năm này là lượng khách quốc tế tăng vượt mức kỳ vọng của địa phương, từ 2.800 lượt (năm 2022) lên 9.000 lượt, tăng khoảng 340%.

Năm 2024, Gia Lai đã đón hơn 1,3 triệu lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023, thu về 890 tỷ đồng . Có được kết quả này, ngành du lịch Gia Lai (cũ) đã tăng cường khai thác các hoạt động du lịch đa lĩnh vực, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Gia Lai tăng trưởng đột phá năm 2025 với 12,4 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt khoảng 29.000 tỷ đồng , thuộc top 10 tỉnh thành có doanh thu du lịch cao nhất cả nước.

Đặc biệt, nửa sau năm 2025, việc mở rộng không gian du lịch sau khi sáp nhập giúp địa phương chứng minh sức hút trên bản đồ du lịch, hoạt động lữ hành mở rộng cùng chuỗi sự kiện quảng bá trải dài. Toàn tỉnh hiện có 89 doanh nghiệp lữ hành, hệ thống lưu trú hơn 1.257 cơ sở với 23.197 phòng.

Địa phương cho biết mức doanh thu này "cao nhất từ trước đến nay", dù hạ tầng giao thông và du lịch ảnh hưởng không ít sau bão số 13 và mưa lũ tháng 11/2025. Đây là bước tạo nền tảng trước khi bước vào NDLQG 2026, cũng là đà tiếp nối đơn vị chục triệu khách từ năm 2025.

Sau khi sáp nhập với Bình Định, Gia Lai (mới) có thêm các điểm đến nổi bật như Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, đầm Thị Nại... Ảnh: Phạm Trọng Nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND Gia Lai, cho biết tỉnh xác định NDLQG 2026 là dấu mốc quan trọng, tạo đà đưa ngành công nghiệp không khói trở thành một trong những trụ cột kinh tế. Đồng thời quảng bá đất nước, con người và văn hoá Việt Nam, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trong khu vực và trường quốc tế.

Song, Gia Lai là tỉnh đầu tiên nhận cờ luân phiên NDLQG sau sáp nhập. Cơ hội này cũng đi kèm theo thách thức lớn, nhất là sau khi bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại tỉnh thời gian qua.

Đòn bẩy

Theo đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, sau sáp nhập, tỉnh sở hữu 3 lợi thế so với các địa phương lân cận để du lịch "cất cánh".

Thứ nhất, hệ thống bãi biển xanh - sạch - đẹp hàng đầu khu vực, điển hình là các bãi biển ở TP Quy Nhơn (cũ).

Thứ hai, vị trí trung tâm chiến lược của miền Trung - Tây Nguyên và là cửa ngõ hàng không, hàng hải, thuận lợi cho du lịch liên vùng - quốc gia.

Thứ ba, tỉnh hội tụ các giá trị văn hóa, thiên nhiên và lịch sử độc đáo. Chẳng hạn như khu dự trữ sinh quyển Kon Hà Nừng, Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya... Khu vực phía Đông có nhiều danh thắng (Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý...). Song song là văn hóa cồng chiêng - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh năm 2005, võ cổ truyền Bình Định...

Mùa hoa dã quỳ dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya vào tháng 11/2025. Ảnh: Đô Đô, Huyền Tỷ Review.

Trong NDLQG 2026, tỉnh chủ trì 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động. Cùng với đó một số hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Chuỗi hoạt động "Gia Lai - Ngày mới" có 9 sự kiện, khai mạc NDLQG 2026 có 11 sự kiện, chuỗi du lịch hè Quy Nhơn có 12 sự kiện, chuỗi hoạt động Gia Lai - trải nghiệm miền đất võ có 15 sự kiện, chuỗi hoạt động Gia Lai chạm nhịp cồng chiêng có 9 sự kiện. Ngoài ra, còn có hơn 60 sự kiện bên lề.

Trong đó, có 20 sự kiện được nâng tầm quy mô quốc gia và quốc tế gồm Lễ hội Cồng chiêng Tây Nguyên, Lễ hội hoa dã quỳ Chư Đăng Ya, Lễ hội cà phê đặc sản Gia Lai…

"Chuỗi hoạt động từ tháng 1 đến tháng 12 giúp du khách trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới, đặc trưng và tìm hiểu về địa phương. Ngành du lịch hy vọng năm nay sẽ bứt phá về chỉ tiêu tăng trưởng du lịch", vị đại diện nói.

Làng chài Nhơn Lý (Bình Định cũ) thuộc khu vực phía Đông của Gia Lai (mới). Ảnh: Phạm Văn Phong.

Việc đăng cai NDLQG cũng được xem là đòn bẩy thúc đẩy thị trường khách nội địa và quốc tế. Nhìn về sự thành công của Huế năm 2025 và Điện Biên năm 2024, mục tiêu đón 15 triệu lượt khách của Gia Lai là có cơ sở.

Việc đăng cai NDLQG với 170 sự kiện mang đến lượng khách ấn tượng cho Huế, khoảng 6,3 triệu lượt, tăng hơn 61% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng doanh thu hơn 13.000 tỷ đồng , phản ánh chất lượng trải nghiệm và hiệu quả trong việc kéo dài thời gian lưu trú.

Điện Biên cũng lần đầu tiên ghi nhận lượng khách cao nhất lịch sử, đạt trên 1,8 triệu lượt (tăng 1,85 lần so với năm 2023). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.300 tỷ đồng khi đăng cai NDLQG.

Do đó, với 6 chuỗi sự kiện xuyên suốt tại Gia Lai, con số 15 triệu lượt khách có thể chạm đến. Địa phương cũng chủ động chuẩn bị đồng bộ hạ tầng (sân bay Pleiku và Phù Cát), dịch vụ, nguồn nhân lực và công tác tổ chức để NDLQG 2026 đạt hiệu quả.

Từ sự kiện này, đến năm 2030, Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu khoảng 18,5 triệu lượt khách, hướng đến 1 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt khoảng 45.500 tỷ đồng . Hệ thống cơ sở lưu trú đạt khoảng 33.000 phòng với thời gian lưu trú bình quân đạt 3 ngày.