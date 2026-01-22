Campuchia níu kéo du khách

Bộ Du lịch Campuchia nhấn mạnh các điểm du lịch trọng điểm trên cả nước vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo an ninh.

Hướng dẫn viên Campuchia giúp du khách Trung Quốc chụp ảnh tại quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap. Ảnh: Phal Sophanith.

Bộ Du lịch Campuchia một lần nữa khẳng định nước này là "điểm đến du lịch an toàn, an ninh và ổn định" đối với cả du khách trong nước lẫn quốc tế, theo cơ quan thông tấn chính thức của Campuchia.

Theo Bộ Du lịch, các khuyến cáo du lịch do một số đại sứ quán nước ngoài công bố gần đây có thể đã gây hiểu nhầm trong dư luận và đối với du khách, đặc biệt là khách quốc tế, về bức tranh an toàn du lịch tổng thể của Campuchia.

"Các điểm đến du lịch trọng điểm, bao gồm Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk cùng nhiều địa điểm khác, vẫn hoạt động bình thường và mở cửa hoàn toàn để chào đón du khách, với các điều kiện an toàn và an ninh được bảo đảm đầy đủ", Bộ Du lịch Campuchia cho biết.

Cơ quan này nhấn mạnh luôn sẵn sàng hợp tác, cung cấp thông tin liên quan đến du lịch và các cập nhật thực tế. Mục tiêu là bảo đảm những thông tin được lan tỏa một cách chính xác, cân bằng, hỗ trợ du khách quốc tế đưa ra quyết định phù hợp khi lên kế hoạch du lịch Campuchia an toàn.

Campuchia hướng tới việc bảo vệ uy tín của mình với tư cách là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với du khách toàn cầu.

Du khách đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia ở Phnom Penh, Campuchia, năm 2020. Ảnh: Reuters.

Theo Travel And Tour World, giới phân tích cho rằng thông điệp này nhằm củng cố niềm tin của du khách, qua đó khẳng định Campuchia tiếp tục là điểm đến phù hợp cho nhiều loại hình du lịch, từ tham quan văn hóa, di sản đến nghỉ dưỡng.

Theo báo cáo do Bộ Du lịch Campuchia công bố cuối tháng 12/2025, nước này đón tổng cộng 5,17 triệu lượt khách quốc tế trong 11 tháng năm 2025, giảm 13,8% so với cùng kỳ năm trước.

Khmer Times cho biết trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, Việt Nam là thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất tới Campuchia, tiếp theo là Trung Quốc và Thái Lan.

Sự sụt giảm tổng thể của lượng khách quốc tế phản ánh tình trạng chững lại của kinh tế khu vực, cũng như sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các điểm đến lân cận.

Du khách đứng trên đỉnh Oudong (cách Phnom Penh khoảng 35 km) ngắm nhìn những ngôi làng xung quanh. Ảnh: Sebastian Wasek.

Du lịch hiện là một trong 4 trụ cột chính của nền kinh tế Campuchia, bên cạnh các lĩnh vực xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và sản phẩm du lịch, nông nghiệp, cùng xây dựng và bất động sản.

Dù căng thẳng dọc biên giới Thái Lan - Campuchia leo thang, cùng những thông tin tiêu cực liên quan đến các đường dây lừa đảo và buôn người, nhiều chuyên gia du lịch quốc tế cho rằng Campuchia nhìn chung vẫn an toàn đối với du khách, nếu đi đúng khu vực, đúng tuyến và tuân thủ các khuyến cáo chính thức.

Nhìn tổng thể, rủi ro tại Campuchia hiện không mang tính "phủ rộng" trên toàn lãnh thổ, mà chủ yếu tập trung tại dải biên giới phía Bắc và phía Tây giáp Thái Lan. Trong khi đó, các trung tâm du lịch lớn ở miền Trung như Phnom Penh và Siem Reap vẫn duy trì nhịp sống bình thường.

Các chuyên gia nhận định việc Bộ Du lịch Campuchia tái khẳng định yếu tố an toàn và ổn định có thể mang lại tác động tích cực cho ngành du lịch. Theo đó, các hãng lữ hành, đơn vị tổ chức tour và nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến có thể tiếp tục quảng bá các điểm đến chính với mức độ tự tin cao hơn.

Du khách quốc tế được kỳ vọng sẽ nối lại kế hoạch đến Campuchia, góp phần phục hồi lượng khách từng bị ảnh hưởng bởi những nhận thức chưa chính xác.

Doanh nghiệp địa phương, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và các đơn vị dịch vụ được cho là sẽ hưởng lợi từ dòng doanh thu ổn định, qua đó hỗ trợ việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Du khách tham quan Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap, Campuchia, năm 2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.