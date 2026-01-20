Du khách tập yoga nhào lộn phản cảm trong chùa Thái Lan

Hình ảnh du khách yoga nhào lộn, ăn mặc hở hang trong khuôn viên chùa Wat Pha Lat ở Chiang Mai gây phản ứng dữ dội, buộc nhà chùa lên tiếng nhắc nhở về cách ứng xử nơi linh thiêng.

Hình ảnh du khách mặc trang phục không phù hợp, tạo dáng phản cảm trong khuôn viên chùa Wat Pha Lat bị ghi lại. Ảnh: Wat Pha Lat - Sakthakamee.

Ngày 15/1, chùa Wat Pha Lat (Chiang Mai, Thái Lan) đăng tải thông báo trên Facebook bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh, kèm theo hình ảnh ghi nhận du khách thực hiện các tư thế yoga nhào lộn trên vách đá trong khuôn viên chùa.

Trong thông báo, nhà chùa kêu gọi sự hợp tác từ du khách và Phật tử, đề nghị mọi người tôn trọng không gian linh thiêng và tuân thủ các quy định khi tham quan.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một du khách nước ngoài thực hiện tư thế yoga nhào lộn trên vách đá trong khuôn viên chùa. Bức ảnh nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều, trong đó không ít ý kiến cho rằng hành động này phản cảm và không phù hợp với không gian tôn nghiêm của một cơ sở tôn giáo

Nhà chùa cho biết rất hoan nghênh việc du khách đến trải nghiệm thiên nhiên và tìm hiểu lịch sử của Wat Pha Lat, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách ghé thăm tăng mạnh thời gian gần đây. Tuy nhiên, chùa cũng bày tỏ lo ngại trước một số hành vi bị xem là không phù hợp, như leo trèo lên công trình hoặc vách đá, biểu diễn các động tác nhào lộn, yoga, hay mặc trang phục không đúng mực.

Wat Pha Lat nhấn mạnh đây là một địa điểm tôn giáo Phật giáo, nơi các nhà sư tu tập thiền định và cũng là di tích lịch sử linh thiêng. Vì vậy, chùa không phải không gian giải trí, công viên công cộng hay khu vực tập thể dục. Những hành động mang tính biểu diễn hoặc vận động mạnh trong khuôn viên chùa được cho là làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và tính trang nghiêm của nơi này.

Từ đó, nhà chùa đề nghị du khách giữ trật tự, hạn chế tiếng ồn, ăn mặc lịch sự, không leo trèo lên các công trình hoặc khối đá, đồng thời không thực hiện các hoạt động giải trí như nhào lộn hay tập yoga trong khuôn viên. Wat Pha Lat cũng cảnh báo nếu tình trạng vi phạm tiếp diễn, chùa có thể cân nhắc các biện pháp hạn chế tham quan trong tương lai nhằm bảo vệ môi trường tu tập và không gian linh thiêng.

Wat Pha Lat là ngôi chùa Phật giáo nằm trên sườn núi Doi Suthep, thuộc tỉnh Chiang Mai. Nhờ vị trí tách biệt giữa thiên nhiên và khung cảnh yên tĩnh, nơi đây từ lâu thu hút đông đảo du khách ghé thăm.