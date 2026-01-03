Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Cô gái tập yoga phản cảm ở chùa Linh Ứng

  • Thứ bảy, 3/1/2026 19:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Clip một cô gái thản nhiên tập yoga ở chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) vừa lan truyền trên mạng xã hội gây nhiều bức xúc.

Cô gái tập các động tác "kém duyên" ở chốn chùa chiền.

Khu vực cô gái tập ở ngay trước cổng tháp xá lợi. Không chỉ vô tư tập luyện với các tư thế "khó coi", cô gái còn gây phản cảm vì mặc đồ tập yoga, không phù hợp với sự trang nghiêm, kín đáo ở chốn chùa chiền.

Cùng đi với cô gái là hai người khác chăm chú quay phim, chụp ảnh khiến người xem càng bức xúc vì hành động này không phải là đam mê tập luyện đơn thuần, mà là bất chấp "trình diễn", dù ở một nơi không hề phù hợp.

Thầy Thích Chúc Trí, Trị sự chùa Linh Ứng, cho hay đã nắm thông tin về vụ việc trên. Theo thầy, clip này được người dân quay lại vào chiều 2/1.

Chua anh 1

Sự việc được xác nhận xảy ra vào ngày 2/1.

Trong khi đó, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhìn nhận đây là hành động không phù hợp. Để người dân, du khách ý thức hơn khi đến chùa, tránh những hành động phản cảm, chùa cần đặt thêm bảng lưu ý, hướng dẫn phía trước sân, cổng để nhắc nhở mọi người.

Từ năm 2017, trước thực tế nhiều du khách vô tư ăn mặc phản cảm vào chùa, chùa Linh Ứng đã cấp phát váy choàng, áo khoác cho những ai mặc đồ hở hang.

Chính điện của chùa có bảo vệ và Phật tử theo dõi, quan sát du khách khi họ chuẩn bị bước chân vào chính điện. Khi phát hiện du khách bất kể nam hay nữ, khách nội địa hay nước ngoài mang áo, quần, váy quá ngắn, áo rộng cổ không phù hợp để vào chính điện lập tức họ đến nhắc nhở và phát váy choàng, áo choàng để mặc vào.

Việc làm này nhằm giữ sự trang nghiêm, tôn kính ở chùa và được du khách vui vẻ chấp hành.

Chùa Linh Ứng được xây dựng từ năm 2004, là một trong những điểm đến tâm linh hút khách bậc nhất thành phố Đà Nẵng.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Lật nắp cống tìm điện thoại cho du khách Trung Quốc tại Đà Nẵng

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an địa phương, nữ du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc) đã nhận lại điện thoại bị rơi xuống cống sâu.

17:42 25/12/2025

Quán cơm nhà nổi tiếng ở Huế bị 'đạo nhái' tại Đà Nẵng

Thương hiệu Chạn khẳng định "chỉ hoạt động tại Huế" sau khi xuất hiện các cơ sở tại Đà Nẵng cố tình "đạo nhái". Việc trùng tên, logo và hình ảnh nhận diện khiến nhiều thực khách nhầm lẫn.

09:15 15/12/2025

https://vtcnews.vn/co-gai-mac-ho-hang-tap-yoga-phan-cam-o-chua-linh-ung-ar996528.html

Thanh Hiền/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Chùa Đà Nẵng Chùa Linh Ứng Đà Nẵng phản cảm tập yoga chùa

    Đọc tiếp

    Khach choi 'song luoi' gay phan cam tai Thai Lan hinh anh

    Khách chơi 'sông lười' gây phản cảm tại Thái Lan

    10:49 18/7/2024 10:49 18/7/2024

    0 1

    Kể từ khi mở cửa trở lại sau đại dịch, trò chơi "sông lười" ở thị trấn Pai luôn thu hút rất đông du khách nước ngoài. Từ đây, nhiều vấn nạn cũng phát sinh từ những du khách thiếu văn minh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý