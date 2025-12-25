Lật nắp cống tìm điện thoại cho du khách Trung Quốc tại Đà Nẵng

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an địa phương, nữ du khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc) đã nhận lại điện thoại bị rơi xuống cống sâu.

Nữ du khách mừng rỡ khi nhận lại được điện thoại từ Thiếu tá Hà Anh Vũ.

Khoảng 13h ngày 25/12, khi đi đến gần khu vực ngã 4 đường Lý Tự Trọng và Trần Phú (phường Hải Châu, Đà Nẵng), một du khách Hong Kong (Trung Quốc) không may làm rơi điện thoại iPhone xuống khe cống thoát nước sâu. Vì miệng cống hẹp, cô không thể tự lấy điện thoại. Thời điểm này, Đà Nẵng có mưa nặng hạt.

Theo Công an phường Hải Châu, khi trình báo, nữ du khách rất bối rối, bởi chiếc điện thoại là tài sản quý giá, chứa đựng toàn bộ thông tin liên lạc, lịch trình di chuyển và những tấm ảnh trong chuyến du lịch. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Hải Châu đến hỗ trợ tại hiện trường.

Các chiến sĩ Công an sử dụng thiết bị chuyên dụng để lật nắp cống bê tông nặng hàng chục kg, sau đó một chiến sĩ công an bước xuống làn nước đen ngòm và tìm được chiếc điện thoại, giao tận tay cho du khách trong tình trạng vẫn còn hoạt động tốt.

Cảnh lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ xuống cống sâu tìm điện thoại cho nữ du khách.

Cầm lại điện thoại trên tay, du khách này không giấu được sự xúc động. Cô liên tục cúi người cảm ơn bằng tiếng Anh lẫn ra hiệu bằng cử chỉ.

"Cảm ơn Việt Nam, cảm ơn Công an Đà Nẵng. Tôi thực sự bất ngờ. Các chiến sĩ không chỉ nhanh chóng đến giúp đỡ mà còn rất tận tâm. Tôi cảm thấy an toàn và được chào đón khi du lịch tại đây", cô bày tỏ.

Trưởng Công an phường Hải Châu cũng cho biết hành động của các chiến sĩ Công an và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) không chỉ là thực hiện nhiệm vụ, mà còn là sứ mệnh xây dựng hình ảnh một thành phố đáng sống - nơi sự an toàn và lòng hiếu khách luôn được đặt lên hàng đầu.

Mỗi hành động đẹp là một nhịp cầu nối liền tình hữu nghị, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến gần với bạn bè quốc tế.

Trước đó, Công an phường An Hải (Đà Nẵng) cũng liên tiếp 4 lần giúp du khách tìm lại tài sản. Gần đây nhất là trường hợp một du khách Hàn Quốc đánh rơi túi xách chứa nhiều tài sản giá trị cao sau khi ăn tối tại một quán ăn địa phương.

Ngày 12/11, Công an Đà Nẵng cũng giúp 2 du khách Nga nhận lại tài sản bỏ quên trên xe khách. Theo đó, ngày 8/11, khi đi từ TP Nha Trang (cũ) đến Đà Nẵng, cặp du khách này đã bỏ quên một laptop và một túi xách chứa passport, điện thoại, dây chuyền và tiền mặt khoảng 50 triệu đồng.

