Tăng chóng mặt lượng khách Ấn Độ, Malaysia tìm kiếm Phú Quốc, Đà Nẵng

Mùa lễ hội cận kề kéo theo nhu cầu du lịch gia đình tăng trưởng đáng kể trong khu vực. Trong đó, lượng khách quan tâm đến Việt Nam tăng mạnh, chủ yếu đến từ thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia...

Gia đình du khách Ấn Độ chọn TP.HCM làm điểm đến dịp đầu năm nay. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo dữ liệu tìm kiếm trên nền tảng du lịch số Agoda từ tháng 9 đến tháng 11 cho thời gian lưu trú tháng 12/2025 - 1/2026, lượng khách quốc tế quan tâm đến Việt Nam tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Ấn Độ ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên đến 186%, tiếp theo là Malaysia tăng 74%. Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường gửi khách trong mùa lễ hội, theo sau là Ấn Độ, Singapore, Australia và Malaysia.

Các gia đình lựa chọn Việt Nam nhờ cảnh quan đa dạng, văn hóa đặc sắc cùng nhiều điểm vui chơi và khu nghỉ dưỡng thân thiện với trẻ em. Ở nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất, Phú Quốc dẫn đầu với mức tăng 47%, tiếp đến là Đà Nẵng (42%) và Nha Trang (Khánh Hòa).

TP.HCM đứng thứ tư với loạt trải nghiệm ẩm thực và vui chơi đô thị, trong khi Hà Nội hoàn thiện top 5 nhờ hệ thống bảo tàng và không khí lễ hội dịp cuối năm.

Loạt công trình biểu tượng lên đèn, thay đổi diện mạo du lịch TP.HCM về đêm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ tháng 12 đến tháng 1/2026, nhiều sự kiện và lễ hội Giáng sinh - Tết Dương lịch diễn ra trên cả nước. Tại TP.HCM, Tuần lễ Du lịch Thành phố lần thứ 5 tổ chức từ ngày 5 đến 12/12 tại 168 phường, xã và đặc khu Côn Đảo, mang đến hàng loạt hoạt động như Lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn Food Story, thả diều nghệ thuật và thể thao biển ở Hồ Tràm, sản phẩm du lịch "Trải nghiệm văn hóa - Dấu ấn Tân Định", Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240 tại Côn Đảo...

Để chào đón năm mới, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra tại 3 điểm gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu); kết hợp một điểm bắn tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tạo nên không gian lễ hội trải khắp thành phố.

Ở chiều ngược lại, gia đình Việt vẫn hạn chế đi nước ngoài dịp cuối năm, chủ yếu chờ kỳ nghỉ Tết. Tuy vậy, Trung Quốc là ngoại lệ hiếm hoi: lượng tìm kiếm đến Thượng Hải tăng 58% và Bắc Kinh tăng 59%. Các đường bay thẳng mới giữa Hà Nội và nhiều thành phố Trung Quốc được xem là yếu tố thúc đẩy xu hướng này.

Trước đó, theo nền tảng du lịch số Booking.com, du khách Việt dành sự quan tâm lớn cho các điểm đến nội địa như Phú Quốc, Đà Lạt, TP.HCM và Hà Nội trong dịp cuối năm.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc quốc gia Agoda, cho biết: "Thật tuyệt vời khi chứng kiến Việt Nam ngày càng trở thành lựa chọn hàng đầu cho kỳ nghỉ cuối năm của các gia đình khắp châu Á và thế giới. Việt Nam đang khẳng định vị thế như một điểm đến thân thiện, giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch toàn cầu".