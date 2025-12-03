Cặp đôi khách Australia ôm nhau khóc trên chuyến bay rời Đà Nẵng

Sau 6 tháng ở Đà Nẵng, Ky và Caitlin (quốc tịch Australia) trở về nước. Trên chuyến bay, họ đã bật khóc nức nở vì không nỡ rời Việt Nam.

Cặp đôi du khách trên chuyến bay từ Đà Nẵng về Australia.

Giữa tháng 10, cặp đôi Ky và Caitlin (đến từ Ballarat, Australia) đăng tải video lên máy bay trở về nước sau 6 tháng đến du lịch và trải nghiệm cuộc sống tại TP Đà Nẵng. Họ tựa đầu vào nhau để an ủi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài, cho đến khi máy bay cất cánh.

"Caitlin - bạn gái tôi - phải trở về Australia để tiếp tục chương trình học tập vào năm 2026. Khi mới đến, Đà Nẵng chỉ là một điểm du lịch, nhưng chúng tôi dần dà đã yêu và xem nơi đây là nhà. Lời tạm biệt rất khó khăn, chúng tôi không thể kìm nén cảm xúc trong giây phút cuối cùng sắp rời Việt Nam", Ky chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đoạn video bất ngờ được quan tâm trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem, gần 48.000 lượt thích và hàng trăm bình luận.

Trước đó, vào tháng 3/2024, cặp đôi du lịch tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Lào Cai trong 14 ngày. Nhận thấy Đà Nẵng có khí hậu dễ chịu, nhịp sống vừa vặn, con người thân thiện và bãi biển đẹp, Ky và Caitlin lên kế hoạch trở lại Đà Nẵng vào tháng 4 năm nay, du lịch kết hợp làm việc trong 6 tháng. Cả 2 thuê một căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố, gần biển.

Cặp đôi ăn uống cùng những người hàng xóm và nghỉ dưỡng tại một resort hạng sang trong thời gian ở Đà Nẵng.

Ky kể rằng cảnh quan Đà Nẵng không thay đổi nhiều, vẫn những tòa cao ốc nằm sát bãi biển xanh và nắng ấm. Sau khi đến đây vài tuần, anh bắt đầu lại thói quen dạo biển Mỹ Khê và đi bộ trên đường như chuyến du lịch trước. Đó là cách ghi lại vẻ đẹp của thành phố trong mắt một cách kĩ lưỡng.

Sau 6 tháng, con người, đồ ăn và văn hóa khiến Ky và Caitlin khi nhớ nhất. Lần trở lại này, cặp đôi có cơ duyên kết bạn với nhiều người. Cả 2 cho biết người Đà Nẵng ngoài sự thân thiện, họ sẵn sàng đối đãi những du khách xa lạ, nhưng ở lâu như người trong nhà hay bạn bè thân thiết.

"Hai chú hàng xóm lớn tuổi, tưởng khó gần nhưng họ đã trò chuyện thường xuyên với chúng tôi, dù không cùng ngôn ngữ, cảm giác ấm áp như đang ở nhà. Khi gần về nước, chúng tôi đã hẹn nhau đi ăn, tâm sự. Tôi và bạn gái còn làm quen với chủ một quán thức ăn nhanh hay lui tới. Con người là điều lưu luyến", anh nói.

Cặp đôi từng đến một số đất nước, nhưng Việt Nam khác biệt bởi những chiếc xe lưu động bán đồ ăn chạy trên đường, trở thành nét văn hóa riêng. Mỗi ngày, người đàn ông bán bánh bao đều đi ngang nơi cả 2 lưu trú, chở theo nồi hấp nghi ngút khói, cùng tiếng rao: "Bánh bao, bánh bao đây, bánh bao nóng hổi thơm ngon đây".

Ky check-in đền Ngọc Sơn, Nhà thờ Lớn (Hà Nội) trong chuyến du lịch tháng 3/2024.

Ky và Caitlin cho biết mỗi khi nghe tiếng rao này, cả 2 lại xúc động. Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, cặp đôi đã tìm bằng được xe bánh bao để lắng nghe và ghi nhớ tiếng rao quen thuộc. Hiện cặp đôi đã quay về nhịp sống tại Australia.

"Không biết khi nào có cơ hội tiếp tục đến Đà Nẵng, nhưng chúng tôi nhất định sẽ quay lại vào ngày gần nhất", Ky bày tỏ.

Câu chuyện cặp đôi Australia ôm nhau khóc trên máy bay về nước lần nữa chứng minh Việt Nam luôn khiến những du khách ghé đến cảm thấy nhớ nhung khi phải nói lời tạm biệt. Trước đó, du khách nước ngoài cũng liên tục bật khóc khi rời Tuyên Quang (Hà Giang cũ), bởi tình cảm gắn bó với hướng dẫn viên và người dân.

Gần đây, Ben, một nhà báo du lịch Australia sống tại Sydney, viết rằng sau hơn 20 năm liên tục trở lại Việt Nam, anh chưa từng thấy mệt mỏi hay nghĩ rằng mình có thể không quay lại. Đất nước này mang lại cảm giác "đã đến sẽ muốn trở lại".