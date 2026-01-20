Vợ chồng Tây xăm hình vịt đội nón lá sau chuyến du lịch Việt Nam

Sau chuyến du lịch Phong Nha với những ngày làm nông dân chăn vịt, cặp vợ chồng người Anh quyết định chọn cách lưu giữ kỷ niệm bằng cách xăm hình vịt đội nón lá lên chân.

Khách Tây trải nghiệm làm 'thủ lĩnh vịt' ở Việt Nam Cặp vợ chồng du khách Anh trải nghiệm trở thành một "thủ lĩnh" tài ba trước hàng trăm chú vịt tại trang trại ở Quảng Trị.

Ngày 15/1, anh Nguyễn Cao Cường, 39 tuổi, chủ một tiệm xăm ở tổ dân phố Xuân Tiến, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị, bất ngờ khi có hai du khách nước ngoài tìm đến. Cặp vợ chồng người Anh Ollie và Rim mong muốn xăm mỗi người một hình vịt.

"Ban đầu tôi cũng không rõ vì sao họ biết đến tiệm. Có thể trong lúc đi chơi, họ tình cờ đi ngang qua, thấy số điện thoại rồi liên hệ", anh kể với Tri Thức - Znews.

Qua trò chuyện, anh Cường được biết hai vị khách quốc tế vừa trải nghiệm chăn vịt tại một trang trại gần đó, quyết định lưu giữ kỷ niệm bằng hình xăm.

Cặp đôi đưa ra hình mẫu chú vịt đội mũ, song chưa hài lòng với kiểu nón trong bản phác thảo. Dựa trên ý tưởng này, thợ xăm chỉnh sửa, thay bằng hình ảnh nón lá Việt Nam với đường nét mềm mại, gần gũi hơn.

Cặp vợ chồng người Anh chọn xăm hình vịt ở bắp chân.

Trong lúc chờ hoàn thiện, Ollie và Rim không giấu được sự hào hứng. Rim bày tỏ "rất vui khi được làm điều này", còn người chồng gọi đây là "một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đời mình". Anh thậm chí đùa rằng có thể sẽ mở một trang trại vịt trong tương lai.

Theo chủ tiệm xăm, hai du khách tỏ ra thích thú với hình xăm nhỏ nhắn, dễ thương. Khi hình ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, cặp đôi khá bất ngờ khi nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng Việt Nam.

Ollie và Rim là travel vlogger, ghi lại hành trình khám phá châu Á theo phong cách cá nhân. Đầu năm 2026, họ bay từ Philippines sang TP.HCM, sau đó đi xe giường nằm ra Đà Nẵng và tiếp tục đến Phong Nha.

Ollie cho biết họ đến Phong Nha với tâm thế của một chuyến du lịch thư giãn, nhưng đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc "chỉ có ở Việt Nam". Không chỉ tham quan hang động, ngắm cảnh đồng quê, họ chọn trở thành "thủ lĩnh vịt" tại hai trang trại địa phương.

Trong trang phục nông dân, đội nón lá, Ollie và Rim nhanh chóng hòa mình vào không gian làng quê yên bình với gà, trâu, vịt và cảnh sinh hoạt mộc mạc xung quanh.

Hai vị khách Tây hóa thân nông dân chăm đàn vịt hơn 100 con.

Hai vị khách nước ngoài phấn khích khi chăn đàn vịt hơn 100 con chạy nối đuôi nhau thành hàng. Dưới sự hướng dẫn của quản lý trang trại, họ rải thóc xuống đất, ngay lập tức đàn vịt ùa đến tranh nhau ăn.

Cặp đôi còn thử dịch vụ "massage vịt", khi rải thóc lên chân để đàn vịt vây quanh, mổ thức ăn.

"Cảm giác vừa nhột vừa vui. Lông vịt mềm mại chạm vào da rất thú vị, còn tiếng kêu 'cạp, cạp' khiến chúng tôi không thể nhịn cười. Đây là trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi", Ollie chia sẻ.

Vợ chồng Rim thậm chí nằm dài trên nền đất để đàn vịt vây quanh, mổ thóc khắp người, rồi bế vịt chụp ảnh kỷ niệm.

"Chúng tôi không thể giữ một chú vịt nào trên tay quá lâu. Mọi thứ vừa nhột, vừa mềm mại, vừa buồn cười đến mức không thể kiểm soát được", cô nói.

Du khách trải nghiệm "massage vịt", trở thành "thủ lĩnh vịt".

Tại Quảng Bình (cũ), nay thuộc Quảng Trị, mô hình tham quan trang trại vịt, thường được gọi là "Duck Stop" (trạm vịt) hoặc "Duck Farm" (trang trại vịt), đã trở thành điểm đến quen thuộc với du khách quốc tế.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm "massage vịt" với khoảng 120 con vịt được huấn luyện, sống trong khu chuồng mang tên "Duck Heaven" (Thiên đường vịt).

Ngoài ra, du khách còn được thử làm "Duck Leader" (thủ lĩnh vịt) vừa chạy quanh chuồng, vừa hô "cạp cạp cạp" để dẫn đàn vịt chạy theo, hoặc cưỡi trâu dạo quanh ruộng lúa.

Mô hình này từng được The New York Times giới thiệu năm 2019 như một trải nghiệm du lịch bình dân hấp dẫn du khách "Tây balo".

Theo Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Bình (cũ), "Duck Stop" là một trong những mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu, gắn với sản xuất nông nghiệp và trải nghiệm đời sống bản địa, thu hút sự quan tâm của cả khách quốc tế lẫn trong nước.

Phát triển du lịch nông thôn cũng là định hướng được địa phương đặt ra trong giai đoạn 2021-2025, khuyến khích các sản phẩm mang bản sắc vùng miền, giàu tính trải nghiệm.

TỔNG LƯỢNG KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN QUẢNG BÌNH 2019-2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn 2019 2020 2021 (Covid-19) 2022 2023 2024 2025 (trước sáp nhập) Lượt khách Lượt khách 250000 57000 5700 33731 118000 146100 77923

Anh Nguyễn Cao Cường cho biết tiệm xăm chủ yếu đón khách Tây theo mùa, đông nhất vào đầu năm. Hai năm trước, tiệm cũng từng có du khách quốc tế xăm hình chú vịt đội nón lá.

"Với tôi, điều quan trọng nhất là có thể mang lại niềm vui cho du khách. Mỗi khi họ nhìn vào hình xăm, họ sẽ nhớ đến mình, nhớ đến Phong Nha và Việt Nam", anh chia sẻ.

Kết thúc hành trình tại Phong Nha, Ollie và Rim dành nhiều lời khen cho người dân địa phương bởi sự thân thiện, cởi mở.

"Chúng tôi cảm thấy gần gũi và muốn khám phá Việt Nam nhiều hơn nữa", Ollie nói, cho biết chuyến khám phá của họ vẫn tiếp tục tại Sa Pa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.