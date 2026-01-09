Hà Giang là 'hiện tượng', chuyên gia nhìn lại bài học Phong Nha

Giống với Phong Nha, Hà Giang sở hữu khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục cùng trải nghiệm mạo hiểm độc đáo. Nhưng điểm đến cần có chiến lược để không chỉ là xu thế nhất thời với khách Tây.

"Với nhiều du khách trẻ, Hà Giang Loop là 'chuyến đi để đời', gần như không thể thiếu trong hành trình khám phá Đông Nam Á", theo ông Nguyễn Châu Á, CEO Oxalis Adventure - đơn vị khai thác độc quyền tour khám phá Sơn Đoòng (Quảng Trị).

Điều này khiến ông nhớ về thời "hoàng kim" tương tự tại Phong Nha (Quảng Bình, nay là Quảng Trị), khi khách quốc tế cũng nườm nượp đổ về sau "bom tấn" Kong: Skull Island.

Giờ đây, khi khách ngoại không còn dừng chân ở Phong Nha, ông Châu Á cho rằng Hà Giang cần làm khác để không chỉ là điểm đến xu thế nhất thời.

Du khách khám phá những cung đường hiểm trở ở Hà Giang. Ảnh: Châu Sa.

Giai đoạn "vàng" của Phong Nha

Giai đoạn 2015-2019, sau hàng loạt chiến dịch quảng bá quốc tế như phim Kong: Skull Island, chương trình Good Morning America và sự vinh danh của nhiều tờ báo lớn, Phong Nha nổi lên như một "thiên đường" trải nghiệm thiên nhiên.

Thời điểm đó, nơi đây sở hữu một hệ sinh thái du lịch trải nghiệm hoàn chỉnh. Ban ngày du khách chạy xe máy, xe đạp qua Vườn quốc gia, thăm hang động, tắm suối. Ban đêm, họ có không gian nightlife sôi động, tiêu biểu là Easy Tiger Hostel.

Tuy nhiên, khi các không gian giải trí đêm lần lượt đóng cửa và sản phẩm du lịch thiếu sự đổi mới, Phong Nha dần mất sức hút với nhóm khách Tây trẻ.

"Với dòng khách này, một điểm đến dù đẹp đến đâu nhưng thiếu hoạt động ban đêm, thiếu môi trường kết nối cộng đồng sẽ khó giữ chân họ lâu dài", ông Châu Á nhấn mạnh.

Thực tế hiện nay cho thấy 90% khách Tây đi qua Phong Nha không ghé lại mà đi thẳng. Thậm chí có nhóm đi xe khách sáng vào Phong Nha, xuống xe và đi chơi ở khu chăn vịt cả ngày, sau đó buổi tối lại lên xe đi tiếp.

Rõ ràng, Phong Nha đang thiếu môi trường để thu hút khách Tây.

Sai lầm lớn nhất của Phong Nha, theo đánh giá của ông Châu Á, là đã không tận dụng được làn sóng khách quốc tế để xây dựng một điểm đến bền vững và đa dạng.

Trong giai đoạn cao điểm, nhiều cơ sở lưu trú cạnh tranh bằng cách hạ giá, có lúc giá homestay chỉ còn 1 USD , thay vì đầu tư nâng chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm. Khi làn sóng qua đi, điểm đến này lúng túng trong việc tìm lại dòng khách phù hợp.

Du khách thám hiểm Sơn Đoòng 4 ngày 3 đêm với tổng chi phí là 79,5 triệu đồng/người, năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ông Châu Á cho rằng dòng khách "Tây balo" được hình thành từ những năm 1990, khởi nguồn từ các du khách trẻ đến từ Australia.

Đây là nhóm du khách "mở đường", luôn tìm kiếm những vùng đất mới, còn hoang sơ và chưa bị thương mại hóa mạnh. Dòng khách này vận hành theo một chu kỳ khá rõ ràng: khám phá - bùng nổ - thương mại hóa - dịch chuyển.

Khi một điểm đến mất dần "chất" riêng hoặc chi phí không còn tương xứng với trải nghiệm, họ sẽ nhanh chóng rời đi để tìm điểm đến mới.

Lịch sử du lịch khu vực cho thấy nhiều ví dụ tương tự, như Phong Nha hay Vang Vieng của Lào.

Khoảng 20 năm trước, Vang Vieng từng là "thiên đường" của du khách trẻ, nổi tiếng với các hoạt động giải trí mang tính cộng đồng. Khi điểm đến này thay đổi, dòng khách "Tây balo" lại dịch chuyển sang Pakse - khu vực 4.000 đảo.

Theo quy luật đó, Hà Giang cũng không nằm ngoài chu kỳ và sẽ dần hạ nhiệt khi trào lưu qua đi.

Du khách khám phá bên trong 4.500 m lòng động Phong Nha, đầu tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Danh.

Để Hà Giang tránh đi vào "vết xe đổ"

So với Phong Nha trước đây, Hà Giang đang đứng trước một cơ hội thuận lợi để bứt phá nhờ sức mạnh của mạng xã hội. Những hình ảnh, video do chính du khách tạo ra đã góp phần đưa "Hà Giang Loop" trở thành một trào lưu mang tính toàn cầu.

Theo ông Nguyễn Châu Á, đây là "thời điểm vàng" để chính quyền và doanh nghiệp địa phương đầu tư vào hạ tầng dịch vụ, đồng thời chuẩn hóa quy trình vận hành điểm đến.

Dù nguy cơ "nóng nhanh - nguội nhanh" luôn tồn tại, chuyên gia cho rằng khách Tây hiện nay không chỉ là nguồn thu mà còn là lực lượng marketing điểm đến rất hiệu quả.

Nếu biết tận dụng sức nóng hiện tại để đặt nền móng cho một chiến lược quản trị điểm đến bài bản, Hà Giang sẽ không chỉ dừng lại ở một "xu hướng nhất thời" mà có thể trở thành một hình mẫu du lịch bền vững của vùng cao.

Ngược lại, nếu chỉ khai thác bề nổi, Hà Giang sẽ rất dễ rơi vào kịch bản "nguội lạnh" khi làn sóng dịch chuyển sang nơi khác.

Cảnh Hà Giang (nay là Tuyên Quang) nhìn từ trên cao. Ảnh: Andy Trung.

Theo chuyên gia này, chìa khóa nằm ở việc quy hoạch và phân khúc điểm đến, tương tự mô hình Bali (Indonesia). Hà Giang cần phân vùng rõ ràng:

Khu vực năng động dành cho giới trẻ với tour xe máy, dịch vụ nightlife

Khu vực trải nghiệm chiều sâu dành cho khách nghỉ dưỡng, khách trung lưu muốn khám phá văn hóa bản địa trong không gian yên tĩnh

Cách làm này giúp hạn chế xung đột giữa các dòng khách và giữ chân nhóm khách chi tiêu cao - những người sẽ tiếp tục quay lại khi trào lưu phượt Hà Giang bằng xe máy lắng xuống.

Lời giải cho Phong Nha

Theo quan điểm của ông Châu Á, Phong Nha không nên cố gắng trở thành "Hà Giang thứ hai". Thay vào đó, điểm đến này cần được định vị là "thủ phủ du lịch trải nghiệm đa dạng và bền vững". Ông nêu ra hướng đi cụ thể gồm hai mũi nhọn chiến lược.

Thứ nhất, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm ban ngày. Dù thám hiểm hang động là thế mạnh hàng đầu thế giới, nhưng nếu chỉ có hang động, Phong Nha vô tình tự giới hạn đối tượng khách.

Phong Nha cần mở rộng hệ sinh thái sản phẩm để chạm đến nhiều dòng khách khác nhau:

Du lịch giáo dục và văn hóa - lịch sử: Khai thác các giá trị di sản và câu chuyện lịch sử hào hùng của vùng đất này

Khai thác các giá trị di sản và câu chuyện lịch sử hào hùng của vùng đất này Du lịch trải nghiệm thiên nhiên và nông nghiệp: Đạp xe xuyên làng bản, tham gia các hoạt động canh tác cùng người dân địa phương

Đạp xe xuyên làng bản, tham gia các hoạt động canh tác cùng người dân địa phương Du lịch chữa lành và nghỉ dưỡng: Tận dụng không khí trong lành, tĩnh mịch của Vườn quốc gia để xây dựng các sản phẩm phục hồi sức khỏe, tâm trí

Phong Nha cần xây dựng một môi trường mà ở đó các nhóm khách gia đình, khách trung niên hay các đoàn nghiên cứu đều nhận thấy rằng "đến Phong Nha không chỉ có đi hang".

Đoàn khách Tây khám phá hang Sơn Đoòng, năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Thứ hai, xây dựng không gian trải nghiệm đêm. Đây là chìa khóa để giữ chân khách lâu hơn và tăng mức chi tiêu. Phong Nha cần những không gian "nightlife" có gu để tránh sự buồn chán cho du khách khi lưu trú.

Điều này không nhất thiết phải là các bar quá ồn ào, mà có thể là các tổ hợp văn hóa - giải trí, phố đi bộ kết hợp ẩm thực địa phương, hay các tụ điểm âm nhạc acoustic nhẹ nhàng.

"Quan trọng nhất là tạo ra được một môi trường kết nối cộng đồng thân thiện để du khách có thể chia sẻ trải nghiệm cùng nhau sau một ngày dài khám phá", ông Châu Á kết luận.

"Hà Giang loop" được hiểu là vòng lặp Hà Giang, bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn, tới Mèo Vạc rồi trở lại điểm xuất phát. "Cung đường vàng" dài khoảng 350 km, băng qua đèo cao, vực sâu, đòi hỏi tay lái cứng để đối mặt với những khúc cua tựa vòng lặp vô tận. Những năm gần đây, "Hà Giang Loop" nổi lên như một hiện tượng du lịch trong cộng đồng du khách quốc tế. Các nhóm khách "Tây balo", chủ yếu là giới trẻ, lựa chọn hình thức ngồi sau xe máy, chinh phục những cung đường đèo hiểm trở ở vùng cao nguyên đá.

