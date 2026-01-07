Fansipan -3 độ C

Không khí lạnh mạnh khiến đỉnh Fansipan (Sa Pa) rạng sáng 7/1 xuống -3 độ C, băng giá phủ trắng tạo cảnh tượng hiếm gặp nhưng tiềm ẩn rủi ro trơn trượt cho du khách.

Thời tiết ghi nhận tại đỉnh Fansipan lúc 6h ngày 7/1 là -3 độ C.

Sáng sớm ngày 7/1, vào khoảng 6h, nhiệt độ tại đỉnh Fansipan ghi nhận xuống mức -3 độ C. Không khí lạnh mạnh khiến băng giá xuất hiện dày đặc, phủ trắng cây cối, lối đi và các công trình trên đỉnh núi.

Lớp băng trắng xóa bao trùm “nóc nhà Đông Dương” cho thấy độ rét sâu của đợt không khí lạnh lần này, đồng thời mang đến những hình ảnh hiếm gặp, thu hút sự chú ý của du khách và người dân. Nhiều khu vực trên đỉnh núi được bao phủ bởi băng và sương muối, khiến cảnh quan trở nên khác lạ so với ngày thường.

Băng giá xuất hiện dày đặc, phủ trắng cây cối, lối đi và các công trình trên đỉnh núi sáng 7/1.

Trước đó, theo ghi nhận từ ban quản lý cáp treo, tuyết đã rơi nhẹ trên đỉnh Fansipan từ ngày 18/12. Đến nay, khu vực này liên tục đón các đợt sương muối và băng tuyết. Nhân viên cho biết thời tiết năm 2026 có nhiều điểm tương đồng với những năm từng ghi nhận tuyết phủ dày như 2019 và 2021, khi tuyết thường bắt đầu rơi nhỏ, sau đó xuất hiện thường xuyên hơn và phủ dày trên diện rộng.

Trong khi băng tuyết tạo nên sức hút đặc biệt cho Fansipan vào mùa đông, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân và du khách cần chú ý giữ ấm, theo dõi sát diễn biến thời tiết và đảm bảo an toàn khi tham quan trong điều kiện nhiệt độ thấp, trơn trượt và tầm nhìn hạn chế.

Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm trên địa bàn thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), được biết đến là "nóc nhà Đông Dương". Với độ cao 3.143 m so với mực nước biển, Fansipan thường có nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với khu vực trung tâm Sa Pa, đặc biệt vào mùa đông. Thời điểm từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 hàng năm, khi không khí lạnh tăng cường, khu vực đỉnh có thể xuất hiện băng giá, mây dày và đôi khi có tuyết trong điều kiện phù hợp.