Băng giá dày nhất đầu mùa phủ trắng đỉnh Fansipan

Sáng Noel (25/12), băng giá phủ trắng đỉnh Fansipan, nhiệt độ chỉ dao động 1-3 °C, kết hợp ánh bình minh đầu ngày tạo nên khung cảnh hiếm gặp.

Từ đầu mùa đông đến nay, đỉnh Fansipan liên tục ghi nhận những đợt băng tuyết phủ trắng. Ảnh: Sun Group.

Rạng sáng 25/12, khu vực đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận lượng băng giá phủ trắng với độ dày được xem là lớn nhất từ đầu mùa đông đến nay, theo đơn vị khai thác du lịch tại đây. Lớp băng bám kín lối đi, mái đá và khu vực cột cờ, tạo nên không gian trắng xóa trong điều kiện trời quang và mây bảng lảng quanh đỉnh núi.

Theo ghi nhận, từ đêm đến rạng sáng, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan chỉ dao động khoảng 1-3°C. Đến khoảng 7h, băng vẫn còn dày, bám rõ trên bề mặt các bậc đá và lan can. Nhiều du khách cho biết cảm giác “chạm được” vào mùa đông khi lớp băng xốp có thể nắm thành từng mảng nhỏ, vo lại như tuyết và lưu giữ khoảnh khắc hiếm gặp.

Trong buổi sáng, thời tiết thuận lợi giúp tầm nhìn thoáng, những dải mây mỏng ôm lấy đỉnh núi tạo hiệu ứng mờ ảo. Một số du khách chọn đi cáp treo chuyến sớm để kịp chứng kiến lớp băng trắng còn nguyên vẹn trước khi nhiệt độ tăng lên, đồng thời tranh thủ chụp ảnh tại các điểm check-in quanh khu vực đỉnh.

Cảnh băng giá phủ trắng nóc nhà Đông Dương sáng 25/12. Ảnh: Vũ Lâm.

Khoảng 7h30, khi mặt trời lên cao hơn, ánh bình minh phủ xuống, băng bắt đầu tan chậm. Trên nền đá và các bậc thang, lớp băng chuyển sang trạng thái óng ánh, lấp lánh dưới nắng đầu ngày. Nhiều người dừng lại quan sát khoảnh khắc băng tan, cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của thời tiết chỉ trong một buổi sáng trên độ cao lớn.

Mùa đông năm nay đến sớm, hiện tượng băng phủ trắng đỉnh Fansipan được ghi nhận diễn ra khá thường xuyên. Nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khả năng xuất hiện tuyết trong thời gian tới vẫn được đặt ra. Đây cũng là giai đoạn phù hợp để du khách săn biển mây, trải nghiệm băng giá và không khí mùa đông đặc trưng trên “Nóc nhà Đông Dương”, nhất là vào thời điểm cuối năm khi khu du lịch được trang hoàng theo chủ đề Giáng sinh.

Fansipan thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, nằm trên địa bàn thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), được biết đến là "nóc nhà Đông Dương". Với độ cao 3.143 m so với mực nước biển, Fansipan thường có nhiệt độ thấp hơn đáng kể so với khu vực trung tâm Sa Pa, đặc biệt vào mùa đông. Thời điểm từ khoảng tháng 12 đến tháng 2 hàng năm, khi không khí lạnh tăng cường, khu vực đỉnh có thể xuất hiện băng giá, mây dày và đôi khi có tuyết trong điều kiện phù hợp. Du khách có thể tiếp cận khu vực gần đỉnh bằng hệ thống cáp treo, sau đó di chuyển thêm để tham quan các điểm check-in trên đỉnh. Từ nay đến hết ngày 31/12, vé cáp treo lên đỉnh Fansipan đang được áp dụng mức ưu đãi 500.000 đồng dành cho du khách Việt Nam.