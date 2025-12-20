Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Băng trắng xuất hiện trên đỉnh Fansipan

  • Thứ bảy, 20/12/2025 10:41 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Sáng 20/12, đỉnh Fansipan (Lào Cai) ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng 0°C, băng giá phủ trắng nhiều khu vực, tạo nên khung cảnh hiếm gặp trên “nóc nhà Đông Dương”.

Khu vực đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá sáng 20/12. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Sáng 20/12, khu vực đỉnh Fansipan (tỉnh Lào Cai) ghi nhận hiện tượng băng giá khi nền nhiệt giảm xuống mức rất thấp. Theo ghi nhận tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend, vào khoảng 5h cùng ngày, nhiệt độ tại khu vực đỉnh núi cao nhất Việt Nam chạm ngưỡng 0°C, tạo điều kiện để băng hình thành trên nhiều bề mặt.

Lớp băng xuất hiện từ đêm và rạng sáng, dày khoảng 0,5cm, màu trắng xốp, bao phủ khu vực đỉnh núi, lối đi và sàn quanh cột cờ Tổ quốc. Đến khoảng 7h30 cùng ngày, khi mặt trời lên cao, băng bắt đầu tan dần, chỉ còn lớp mỏng bám trên những bề mặt ít ánh nắng.

Hiện tượng băng giá nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách có mặt trên Fansipan từ sáng sớm. Nhiều người tranh thủ ghi lại những hình ảnh hiếm gặp của “nóc nhà Đông Dương” trong giá lạnh, khi cảnh quan núi rừng phủ một lớp băng trắng mờ ảo.

dinh fansipan anh 1

Hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan đã xuất hiện liên tục trong gần hai tháng qua. Ảnh: Sun World Fansipan Legend.

Mùa đông năm nay đến sớm và kéo dài hơn so với nhiều năm trước, khiến hiện tượng băng giá trên đỉnh Fansipan xuất hiện liên tục trong gần hai tháng qua.

Đáng chú ý, chiều 18/12, khu vực này còn ghi nhận tuyết rơi nhẹ, cho thấy nền nhiệt giảm sâu và duy trì ổn định trong thời gian dài. Nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thuận lợi, khả năng Fansipan bước vào một mùa đông có tuyết, tương tự các năm 2019, 2021 và 2024, là hoàn toàn có thể xảy ra.

Thời điểm cuối năm được xem là giai đoạn lý tưởng để du khách trải nghiệm Fansipan mùa đông, với các hoạt động săn băng, săn mây và tận hưởng không khí Giáng sinh ở độ cao hơn 3.000m. Không gian Noel đã được trang trí trên đỉnh núi, mang đến trải nghiệm độc đáo giữa thiên nhiên Tây Bắc trong những ngày giá lạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 20/12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Dự báo do bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày 21/12, nhiều nơi ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng. Khoảng ngày 24-25/12, miền Bắc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm thêm.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặtĂn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh

Băng giá trắng xóa 'bao phủ' cao nguyên đá Đồng Văn

Rạng sáng 29/11, cao nguyên đá Đồng Văn chìm trong giá rét dưới 1 độ C, băng giá phủ trắng cây cỏ, hoa màu, ảnh hưởng đến sinh hoạt và mùa vụ người dân.

16:13 29/11/2025

https://vtcnews.vn/nhiet-do-giam-xuong-0-c-bang-trang-xuat-hien-tren-dinh-fansipan-ar994084.html

Viên Minh / VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

đỉnh fansipan Fansipan băng Fansipan nhiệt độ

  • Fansipan

    Fansipan

    Núi Fansipan cao 3.143 m, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn cách thị trấn Sa Pa khoảng 9 km về phía tây nam, giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Đây là ngọn núi cao nhất trong ba nước Đông Dương nên được mệnh danh là "Nóc nhà Đông Dương". Fansipan được hình thành vào thời gian giáp ranh của hai kỷ Permi - Trias của đại Cổ sinh và đại Trung sinh cách nay 260-250 triệu năm. Mỗi một năm đỉnh núi này cao thêm 0,032m.

    Bạn có biết: Theo tiếng địa phương, núi tên là "Hủa Xi Pan" có nghĩa là phiến đá khổng lồ chênh vênh.

    • Độ cao: 3.143 m
    • Dãy núi: Hoàng Liên Sơn

Đọc tiếp

Dinh Fansipan xuat hien bang gia hinh anh

Đỉnh Fansipan xuất hiện băng giá

12:43 23/11/2025 12:43 23/11/2025

0

Sáng 23/11, khu vực đỉnh Fansipan (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xuất hiện lớp băng mỏng khi nhiệt độ giảm xuống 2 độ C.

Bang gia phu trang Y Ty, khach do xo dat kin phong hinh anh

Băng giá phủ trắng Y Tý, khách đổ xô đặt kín phòng

15:32 26/11/2025 15:32 26/11/2025

0

Đợt băng giá đầu tiên xuất hiện vào rạng sáng 26/11 khiến nhiều khu vực ở Y Tý phủ trắng. Đại diện một resort cho biết lượng khách đặt phòng tăng mạnh trong những ngày cuối tuần.

Ta Xua bat ngo xuat hien bang gia hinh anh

Tà Xùa bất ngờ xuất hiện băng giá

17:47 19/11/2025 17:47 19/11/2025

0

Sáng 19/11, đỉnh Phu Sa Phìn (Tà Xùa, Sơn La) bất ngờ phủ băng, nhiệt độ xuống khoảng 0°C. Hiện tượng hiếm gặp vào thời điểm tháng 11 khiến dân bản địa và dân trekking đều ngỡ ngàng.

