Không nhận ra điểm check-in 'vắt vẻo' bên sông Nho Quế ở Hà Giang

Góc check-in nhìn thẳng ra sông Nho Quế và hẻm Tu Sản (Hà Giang) từng gây sốt trên mạng xã hội nay được quây rào sắt. Khu vực này hiện là không gian sống của người dân địa phương.

Điểm check-in "vắt vẻo" bên sông Nho Quế nổi tiếng một thời ở Hà Giang nay đã được quây rào sắt toàn bộ. Ảnh: Nguyễn Tiệp, Diệp Hữu Đạt.

Dịp Tết Dương lịch, nhiều hướng dẫn viên bản địa tại Hà Giang phát hiện góc check-in "vắt vẻo" bên sông Nho Quế từng gây sốt đã được người dân quây rào sắt toàn bộ.

Đây là vị trí có tầm nhìn trực diện ra hẻm Tu Sản và sông Nho Quế, từng được xem là điểm chụp ảnh "phải đến" của nhiều du khách yêu thích trải nghiệm mạo hiểm.

Theo Diệp Hữu Đạt, nhiếp ảnh gia kiêm hướng dẫn viên bản địa tại Tà Xùa và Hà Giang, khu vực này thực chất là phần lan can bê tông trong căn nhà của cặp vợ chồng người Mông ở thôn Mã Pí Lèng, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (cũ).

"Chủ nhà quây rào sắt để bắt đầu chuyển vào sinh sống nhằm đảm bảo an toàn", Hữu Đạt nói với Tri Thức - Znews.

Đây là điểm chụp ảnh tự phát, không thu phí tham quan và không thuộc sự quản lý của chính quyền địa phương. Mặt sàn có độ dày khoảng 15 cm, chỉ rộng 1-2 m và cao khoảng 4 m do căn nhà được xây dựng trên địa hình dốc.

Du khách ngồi trên mặt sàn bê tông để chụp ảnh, phía sau là sông Nho Quế và hẻm Tu Sản. Ảnh: Diệp Hữu Đạt.

Để tiếp cận vị trí chụp ảnh, du khách phải men theo bức tường bên hông nhà. Từ đây, khi lên hình, con người trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên, tạo cảm giác chênh vênh bên mép vực. Phía sau là hẻm Tu Sản với những dãy núi đá vôi khổng lồ và dòng sông Nho Quế uốn lượn bên dưới.

Theo Hữu Đạt, điểm chụp ảnh này bắt đầu nổi tiếng và được du khách check-in rầm rộ vào năm 2023. Ban đầu, các hướng dẫn viên địa phương phát hiện và đưa khách đến chụp ảnh, dần hình thành trào lưu. Dọc đoạn đường thuộc thôn Mã Pí Lèng còn nhiều căn nhà có kết cấu tương tự, với độ cao từ 4-10 m và phần lan can trống.

Thời điểm trào lưu nở rộ, hình ảnh du khách ngồi vắt vẻo trên mặt sàn bê tông cao để chụp ảnh đã nhận nhiều ý kiến trái chiều vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Sau khi nhận phản ánh, chính quyền địa phương đã khuyến cáo du khách không ra khu vực này chụp ảnh. Về sau, sức hút của địa điểm đã giảm khi Hà Giang xuất hiện thêm nhiều điểm check-in mới.

Theo anh Đạt, tại Hà Giang, một số căn nhà của người dân trong quá trình xây dựng thường xuất hiện những góc chụp đẹp, thu hút du khách. Tuy nhiên, khi công trình hoàn thiện và chủ nhà bắt đầu sinh sống, việc hạn chế người ngoài vào chụp ảnh là điều dễ hiểu.

Trước đó, Hà Giang nhiều lần khuyến cáo người dân và du khách không tự ý tham quan, chụp ảnh tại các điểm check-in tự phát. Tháng 9/2025, xã Đồng Văn thông báo dừng đón khách tại điểm check-in được gọi là "mỏm đá tử thần" để cải tạo hạ tầng, lắp lan can và xây tường rào đá.

Khách Tây check-in 'mỏm đá tử thần', tháng 8/2024. Ảnh: Jasmine Tours Hà Giang.

"Mỏm đá tử thần" cũng là điểm check-in mạo hiểm nổi tiếng ở Hà Giang. Khối đá nhô ra khỏi sườn núi, nằm ở vị trí chênh vênh, mang đến khung cảnh ngoạn mục và nhiều góc chụp độc đáo.

Du khách có thể đi xe máy đến gần khu vực này, sau đó leo bộ khoảng 30-40 m trên đoạn đường nhiều đá nhọn và trơn trượt. Theo người dân địa phương, mỏm đá hình thành sau khi một khối đá lớn từ trên cao rơi xuống do tác động của thời tiết.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (1-4/1), toàn tỉnh đón khoảng 138.200 lượt khách, trong đó có 7.200 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 350 tỷ đồng .

Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 55-60% trong những ngày cao điểm, riêng khu vực Công viên Địa chất toàn cầu đạt 100%. Một số điểm du lịch nổi tiếng như sông Nho Quế hay làng Lô Lô Chải rơi vào tình trạng quá tải.

Sông Nho Quế 'thất thủ' dịp đầu năm, khách xếp hàng đợi 3 tiếng Du khách đổ xô về sông Nho Quế (Hà Giang, nay là Tuyên Quang) trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.