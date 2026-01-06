Khách Trung Quốc đến Việt Nam vượt Thái Lan

Lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam năm 2025 đạt 5,3 triệu lượt, vượt qua Thái Lan - nơi ghi nhận sụt giảm du khách Trung Quốc do lo ngại an ninh.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024 Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam ghi nhận lượng khách quốc tế cao kỷ lục trong năm 2025, nhờ sự trở lại mạnh mẽ của du khách Trung Quốc cùng chính sách thị thực ngày càng cởi mở, theo Bloomberg.

Cục Du lịch Quốc gia cho biết năm 2025, Việt Nam đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm 2024. Con số này vượt mức đỉnh 18 triệu lượt của năm 2019, thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Đà tăng trưởng của Việt Nam phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong ngành du lịch trị giá hàng tỷ USD của Đông Nam Á, trong bối cảnh Thái Lan vốn được xem là trung tâm du lịch lớn nhất khu vực ghi nhận dấu hiệu suy giảm sức hút.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với 5,3 triệu lượt, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng khách quốc tế. Con số này cao hơn lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan, chỉ đạt khoảng 4,5 triệu lượt trong năm 2025.

TOP 10 THỊ TRƯỜNG GỬI KHÁCH ĐẾN VIỆT NAM NĂM 2025 Nguồn: Cục Thống kê Nhãn Trung Quốc Hàn Quốc Đài Loan Mỹ Nhật Bản Ấn Độ Nga Campuchia Malaysia Australia Lượt khách Nghìn lượt 5282 4331 1232 849 814 746 690 687 574 548

Theo Bloomberg, số du khách Trung Quốc đến Thái Lan sụt giảm sau vụ một diễn viên bị bắt cóc, cùng những lo ngại liên quan đến xung đột biên giới.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, năm 2025 nước này đón 32,9 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7,23% so với năm trước. Doanh thu từ du lịch quốc tế cũng giảm 4,71%, còn khoảng 1,53 nghìn tỷ baht.

Xét theo thị trường nguồn của Thái Lan, Malaysia tiếp tục dẫn đầu với khoảng 4,5 triệu lượt khách, tiếp theo là Trung Quốc (4,4 triệu), Ấn Độ (2,4 triệu), Nga (1,8 triệu) và Hàn Quốc (1,5 triệu).

Dù vẫn giữ vai trò chủ lực, nhiều thị trường lớn chưa phục hồi như kỳ vọng, phản ánh tâm lý thận trọng của du khách sau hàng loạt biến động, từ xung đột biên giới trong khu vực, các vụ lừa đảo xuyên biên giới liên quan Campuchia, đến động đất, thiên tai và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các điểm đến Đông Nam Á.

Khách Trung Quốc mặc trang phục truyền thống của Thái Lan tham quan chùa Wat Arun ở Bangkok. Ảnh: Reuters.

Trái ngược với bức tranh thận trọng tại Thái Lan, Việt Nam đẩy mạnh các biện pháp kích cầu du lịch, trong đó có chính sách miễn thị thực 45 ngày cho công dân một số nền kinh tế phát triển.

Nhờ đó, thị trường châu Âu ghi nhận tăng trưởng mạnh, với lượng khách từ Ba Lan tăng 43%, du khách từ Anh, Pháp và Italy đều tăng khoảng 20%. Riêng thị trường Nga tăng tới 197%.

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc (UNWTO), Việt Nam hiện nằm trong nhóm những điểm đến tăng trưởng nhanh nhất thế giới, cùng với Brazil, Ai Cập, Nhật Bản và Ethiopia. Báo cáo cho biết lượng khách tại các thị trường này đã vượt mức của năm 2019.

Du khách tập trung đông đúc tại khu phố người Hoa ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Bước sang năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và đạt doanh thu trên 1,1 triệu tỷ đồng .

Trong khi đó, Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) cho biết nước này kỳ vọng nâng tổng doanh thu du lịch năm 2026 lên khoảng 2,78 nghìn tỷ baht, tương đương mức tăng trưởng 7%.

Chiến lược của nước này tập trung vào đa dạng hóa thị trường, kéo dài thời gian lưu trú và phát triển các sản phẩm du lịch có giá trị gia tăng cao nhằm củng cố vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực.