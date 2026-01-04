Nhiều khách bỏ cuộc khi Hà Giang đông quá tải

Hà Giang đón lượng khách tăng đột biến trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Nhiều điểm đến như sông Nho Quế, cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải quá tải, du khách phải xếp hàng nhiều giờ.

Sông Nho Quế 'thất thủ' dịp đầu năm, khách xếp hàng đợi 3 tiếng Du khách đổ xô về sông Nho Quế (Hà Giang, nay là Tuyên Quang) trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch.

Buổi chiều những ngày đầu năm mới, khu vực Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang) ghi nhận lượng du khách tăng đột biến. Nhiều người phải xếp hàng 30-40 phút để chờ leo gần 1.000 bậc thang lên đỉnh.

"Có thời điểm đông đến mức gần như không còn chỗ đứng, ai lên sớm thì nhanh hơn", Tí Lầu, hướng dẫn viên địa phương, nói với Tri Thức - Znews.

Theo anh, dù lượng khách "đông ngoài sức tưởng tượng" dịp Tết Dương lịch, nhiều đoàn vẫn quyết không bỏ cuộc để chinh phục cột cờ.

Trái lại, đoàn 5 khách Việt do lái xe địa phương Nguyễn Văn Đạt chỉ đứng ngắm cảnh rồi chuyển sang điểm khác.

"Lịch trình phải thay đổi liên tục vì nhiều điểm đến quá tải, có nơi đến tận nơi nhưng không thể check-in như kế hoạch", Đạt nói.

Du khách chen chân tại Cột cờ Lũng Cú, ngày 2/1. Ảnh: Tí Lầu.

Cũng theo anh, tình trạng tại Cột cờ Lũng Cú vẫn được xem là "dễ thở" so với sông Nho Quế. Tại đây, lượng khách vượt xa khả năng phục vụ do phụ thuộc vào xe điện trung chuyển và số lượng thuyền hạn chế. Mỗi thuyền chỉ chở khoảng 12 khách, trong khi số thuyền hoạt động không nhiều, khiến tình trạng ùn ứ kéo dài. Nhiều du khách phải chờ từ 2-3 tiếng, thậm chí bỏ cuộc, không tham gia tour đi thuyền.

"Xếp hàng mua vé mất khoảng 40 phút đến một tiếng, sau đó tiếp tục chờ xe trung chuyển. Nhiều người không chờ nổi nên chọn đi bộ tham quan rồi quay về", anh nói.

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Tu Sản, đơn vị khai thác tàu du lịch trên sông Nho Quế, cho biết lượng khách năm nay tăng khoảng 15-20% so với các kỳ nghỉ lễ trước. Trong các ngày cao điểm Tết Dương lịch, bến thuyền đón trên 5.000 lượt khách mỗi ngày.

"Hạ tầng hiện chưa thể đáp ứng lượng khách hàng nghìn người cùng lúc nên xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ", đại diện đơn vị nhận định.

Du khách xếp hàng vào khu vực mua vé đi thuyền sông Nho Quế, ngày 3/1. Ảnh: Nguyễn Văn Đạt.

Không chỉ các điểm tham quan, hệ thống lưu trú tại các xã như Đồng Văn, Mèo Vạc, nhất là làng du lịch Lô Lô Chải cũng rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều homestay kín phòng từ sớm, du khách chủ quan không đặt phòng phải ngủ lại trên ôtô.

Theo hướng dẫn viên Tí Lầu, tại Lô Lô Chải, lượng khách lưu trú và tham quan tăng cao khiến hạ tầng điện, nước bị quá tải, thậm chí xảy ra chập điện.

Ngoài ra, một số tuyến đường tại địa phương cũng tạm thời bị ngắt để sửa chữa, có thời điểm đóng đường từ 2-3 tiếng, khiến việc di chuyển của du khách gặp nhiều khó khăn.

Kinh nghiệm hơn 9 năm làm du lịch tại Hà Giang, anh cho rằng có 3 nguyên nhân chính khiến lượng khách đến địa phương tăng đột biến trong dịp Tết Dương lịch.

Thứ nhất, kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày (1-4/1) khiến du khách ưu tiên các điểm đến xa như Hà Giang thay vì các địa phương gần Hà Nội.

Thứ hai, thời điểm đầu năm trùng mùa hoa mai anh đào nở rộ tạo sức hút lớn với du khách. Cũng vào dịp này, xã Lũng Cú tổ chức festival Hoa mai anh đào, khai trương mô hình "du lịch thông minh" và sản phẩm mới "cưỡi ngựa tham quan vùng đất cực Bắc của Tổ quốc".

Thứ ba là hiệu ứng từ các danh hiệu du lịch, trong đó Lô Lô Chải được vinh danh là "làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2025.

"Chỉ từng đó lý do cũng đủ để du khách quyết định lên Hà Giang. Đây là điểm đến nhiều người sẵn sàng quay lại vài lần trong năm", Tí Lầu nói.

Khu vực gửi xe ở sông Nho Quế chật kín phương tiện dịp đầu năm. Ảnh: Nguyễn Văn Đạt.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, toàn tỉnh đón khoảng 138.200 lượt khách, trong đó có 7.200 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 350 tỷ đồng .

Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 55-60% trong những ngày cao điểm, riêng khu vực Công viên Địa chất toàn cầu đạt 100%.

Người làm du lịch địa phương nhận định lượng khách dịp Tết Nguyên đán vẫn đông nhưng khó đạt mức "dồn toa" như Tết Dương lịch, do thời gian nghỉ dài hơn, khách đi rải rác sau Tết, chủ yếu theo hình thức du xuân.

Hướng dẫn viên Tí Lầu khuyến cáo du khách nên đặt phòng sớm, tìm hiểu kỹ lịch trình và thời gian di chuyển, đặc biệt khi có kế hoạch đến các điểm "nóng" như sông Nho Quế, Cột cờ Lũng Cú hay làng Lô Lô Chải trong các dịp cao điểm.