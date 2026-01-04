TP.HCM 'thắng lớn', Hà Nội lập kỷ lục trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày tạo cú hích cho du lịch cả nước khi nhiều địa phương ghi nhận lượng khách và doanh thu tăng mạnh.

Nhóm bạn trẻ mặc áo dài, chụp ảnh trước Chợ Bến Thành (TP.HCM) ngày 1/1. Ảnh: Phương Lâm.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 4 ngày (1-4/1) đã mở màn năm mới với bức tranh du lịch khởi sắc tại nhiều địa phương. Lượng khách nội địa và quốc tế tăng mạnh, công suất phòng cải thiện rõ rệt, doanh thu du lịch ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ.

Tại TP.HCM, trong 4 ngày nghỉ, lượng khách tham quan các khu, điểm du lịch ước đạt 1,24 triệu lượt; khách quốc tế đạt 75.726 lượt. Công suất phòng khoảng 75%, doanh thu du lịch ước đạt 2.632 tỷ đồng .

Thị trường inbound (khách quốc tế đến TP.HCM) phục hồi tích cực, tập trung vào Đông Bắc Á, Đông Nam Á và một số thị trường châu Âu. Khách chủ yếu chọn city tour, tour ngắn ngày, trải nghiệm văn hóa - ẩm thực, với tỷ trọng khách lẻ và nhóm nhỏ cao.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG KỲ NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2026 Nguồn: Sở Du lịch; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch các địa phương Nhãn TP.HCM Hà Nội Thanh Hóa Huế Quảng Ngãi Khánh Hòa Lâm Đồng An Giang Lượt khách Nghìn lượt 1240 560 125 85 97 503 650 348

Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, là mức cao nhất từ trước đến nay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Theo đó, thành phố ước đón khoảng 560.000 lượt khách trong 4 ngày, tăng 250% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 110.000 lượt, khách nội địa 450.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng , tăng khoảng 254%.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, kỳ nghỉ kéo dài cùng sức hút sản phẩm, điểm đến và chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức từ Tết Dương lịch kéo dài sang Tết Nguyên đán là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.

Pháo hoa rực sáng tại Hồ Gươm (Hà Nội), bao trọn công trình biểu tượng Tháp Rùa. Ảnh: Trần Hiền.

Trong khi đó tại Thanh Hóa, ngành du lịch đón khoảng 125.000 lượt khách, tổng thu 184 tỷ đồng . Thành nhà Hồ tiếp tục là điểm đến hút khách nhờ giá trị kiến trúc đá độc đáo, quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Huế ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế khoảng 50.000 lượt. Khách lưu trú đạt 45.000 lượt, công suất buồng phòng khoảng 60%, doanh thu ước 150 tỷ đồng . Thành phố đã tổ chức chào đón những du khách đầu tiên đến bằng đường hàng không và đường biển tại Phú Bài và Chân Mây.

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong những ngày đầu năm mới, xã Măng Đen đã thu hút khoảng 55.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Tại Lâm Đồng, ngành du lịch ước đón khoảng 650.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 30.000 lượt; doanh thu khoảng 1.200 tỷ đồng . Lượng khách lưu trú tập trung đông vào các ngày từ 1-3/1, chủ yếu tập trung ở Đà Lạt và Phan Thiết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa công bố tổng lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Dương lịch đạt 503.901 lượt; trong đó, khách quốc tế đạt 47.817 lượt, còn khách nội địa đạt 106.650 lượt.

Địa phương thu hút lượng lớn khách từ TP.HCM và các tỉnh trong khu vực, chủ yếu tập trung vào 2 ngày (1 và 2/1). Đặc biệt, ngày 4/1, Khánh Hòa đón tàu biển quốc tế đầu tiên của năm, chở theo khoảng 2.800 du khách, chủ yếu đến từ châu Âu.

Du khách đổ về Phú Quốc nghỉ dưỡng, tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, An Giang ước đón gần 349.000 lượt khách, khách quốc tế hơn 30.000 lượt. Trong đó đảo Phú Quốc luôn giữ được phong độ của sức hút điểm đến du lịch biển đảo khi đón gần 176.000 lượt khách (tăng hơn 156% so với cùng kỳ), khách quốc tế gần 30.000 lượt.

Theo các địa phương, thời tiết thuận lợi, kỳ nghỉ dài cùng việc làm mới sản phẩm, nâng cấp dịch vụ và tăng cường hoạt động văn hóa - giải trí là những yếu tố giúp du lịch khởi sắc ngay từ đầu năm, tạo nền tảng tích cực cho mùa cao điểm sắp tới.

Bước sang năm 2026, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, với tổng thu từ du lịch đạt 1,125 triệu tỷ đồng (tăng khoảng 11-13% so với năm 2025).