Đông nghịt khách tham quan vịnh Hạ Long

Thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày trời lạnh, người dân lựa chọn đến Quảng Ninh để nghỉ dưỡng, trong đó có tham quan di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Ghi nhận của phóng viên, sáng 2/1, khách du lịch đã đến kín trong sảnh Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện một số hãng tàu dịch vụ đưa khách tham quan vịnh Hạ Long cho biết khách đặt tour tham quan vịnh từ trước dịp nghỉ lễ và đã kín các khung giờ trong suốt 4 ngày nghỉ lễ. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ, các đội tàu từ trước kỳ nghỉ đã tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng về chất lượng dịch vụ để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách.

Ông Trần Văn Hồng - Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch Hạ Long - cho biết chi hội có 225 hội viên là chủ sở hữu gần 400 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, cùng các đơn vị kinh doanh ngành nghề phụ trợ. Những ngày này, các hội viên trong Chi hội đang tích cực khai thác tối đa công suất để đáp ứng lượng khách đến tham quan vịnh Hạ Long.

"Ngay từ đầu năm 2026, các thành viên Chi hội tiếp tục tích cực, chủ động đầu tư, xây dựng đổi mới các trải nghiệm trên vịnh Hạ Long, mở rộng khai thác vịnh Bái Tử Long, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch thu hút du khách", đại diện Chi hội Tàu du lịch Hạ Long chia sẻ.

Nhiều khách du lịch tranh thủ chụp ảnh check-in trước giờ lên tàu.

Một du khách nước ngoài cho biết cảm thấy rất thích thú khi tìm hiểu hình ảnh về vịnh Hạ Long, chọn trải nghiệm vịnh ngay trong những ngày đầu năm mới.

"Cảnh vật hùng vĩ kết hợp với không khí se lạnh và trong lành mang đến cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi và nhóm bạn bè của mình chắc chắn sau chuyến đi sẽ quảng bá hình ảnh Hạ Long tới người thân", du khách chia sẻ.

Lượng khách quốc tế đi qua Cảng tàu quốc tế Tuần Châu, phường Tuần Châu cũng rất đông.

Những chuyến tàu nối đuôi nhau ra vào cảng để đưa khách tham quan vịnh Hạ Long báo hiệu tín hiệu vui cho ngành du lịch Quảng Ninh ngay trong những ngày đầu năm mới.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính đến trưa ngày 2/1, có khoảng 23.900 lượt khách tham quan vịnh Hạ Long. Tổng lượt khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 380.000 lượt; trong đó khách quốc tế đạt 32.000 lượt, khách nội địa 348.000 lượt. Khách lưu trú tại tỉnh ước đạt 103.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 872 tỷ đồng . Năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách du lịch.

