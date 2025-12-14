Cuộc đua làm mới tuyến du thuyền trên vịnh Hạ Long

Sau giai đoạn siết quản lý, du thuyền trên vịnh Hạ Long đang làm mới sản phẩm, từ hải trình trong ngày kéo dài đến nghỉ đêm nâng chuẩn.

Tàu du lịch hạng sang hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Hạ Long bước vào mùa cao điểm cuối năm với nhu cầu tham quan vịnh ổn định, nhưng cách tiêu dùng du lịch có nhiều thay đổi. Một bộ phận du khách ưu tiên lịch trình linh hoạt, thời lượng ngắn hơn, song vẫn muốn chuyến đi có chiều sâu, không chỉ “đi cho biết”.

Trong bối cảnh đó, yếu tố vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ trở thành tiêu chí cạnh tranh quan trọng của sản phẩm du thuyền. Từ khung quản lý mới, thị trường ghi nhận xu hướng tái cấu trúc sản phẩm theo hai hướng chính.

Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp tăng thời lượng tour trong ngày lên khoảng 6-8 tiếng, thay vì khung ngắn 3-4 tiếng. Mục tiêu là tăng “độ dày” trải nghiệm để khách có đủ thời gian tham quan các điểm phổ biến trong vùng lõi, kết hợp hoạt động ngoài trời và thời gian nghỉ trên tàu. Cách thiết kế này phù hợp với nhóm khách có lịch trình hạn chế nhưng muốn trải nghiệm trọn vẹn hơn trong một ngày.

Không gian bên trong du thuyền trên vịnh Hạ Long.

Thứ hai, phân khúc nghỉ đêm được phát triển theo hướng nâng chuẩn và cá nhân hóa. Bên cạnh yếu tố tiện nghi và không gian riêng tư, các sản phẩm mới thường nhấn mạnh tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường. Định hướng nâng chất lượng đội tàu du lịch cũng được thể hiện qua yêu cầu tối thiểu về cấp tàu (VR-SI) và khuyến khích tiêu chuẩn cao hơn (VR-SB) với tàu quy mô lớn, cùng định hướng về vật liệu vỏ tàu phù hợp.

Hướng đi này được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Ví dụ, Paradise Vietnam là một trường hợp khi giới thiệu hải trình 7 tiếng trên tàu và bổ sung thêm một lựa chọn du thuyền ngủ đêm, bắt nhịp xu hướng mở rộng lựa chọn theo nhu cầu thời gian của du khách, đồng thời đặt trọng tâm vào chuẩn vận hành.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện đơn vị cho biết, hiện nay, nhu cầu trải nghiệm trong ngày nhưng có chiều sâu đang gia tăng, nhất là với nhóm khách quốc tế vào mùa cao điểm cuối năm.

Hải trình 7 tiếng vì vậy được định vị như một lựa chọn trung gian, vừa đảm bảo lịch trình linh hoạt, vừa đủ “độ dày” trải nghiệm mang đến một nhịp điệu mới cho du lịch trải nghiệm tại Vịnh Hạ Long.

Đây là bước chuyển mình nhẹ nhàng nhưng rõ nét, mở ra những lựa chọn phù hợp hơn với phong cách du lịch đương đại: ngắn gọn về thời gian, nhưng trọn vẹn về cảm xúc và chiều sâu trải nghiệm.