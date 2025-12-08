Khách phải khai báo thông tin cá nhân khi mua vé thăm vịnh Hạ Long

Theo quy định mới, khách Việt cần xuất trình căn cước công dân hoặc mã định danh, khách quốc tế cung cấp hộ chiếu và quốc tịch khi mua vé tham quan vịnh Hạ Long.

Theo thông báo của Ban Quản lý (BQL) Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi mua vé tham quan vịnh Hạ Long cần cung cấp đầy đủ thông tin du khách từ ngày 10/12.

Điều này nhằm giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động du lịch, hỗ trợ công tác nhận diện, xác thực thông tin.

Cụ thể:

Du khách Việt Nam cần cung cấp căn cước công dân hoặc mã định danh cá nhân đối với công dân chưa đủ tuổi cấp căn cước.

Du khách quốc tế cung cấp hộ chiếu và quốc tịch.

Trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện cấp giấy tờ phải cung cấp thông tin của người giám hộ hoặc người bảo lãnh, bao gồm họ tên, số căn cước/hộ chiếu và số điện thoại liên hệ để đối chiếu.

BQL cho biết toàn bộ thông tin thu thập được chỉ sử dụng cho mục đích quản lý hoạt động tham quan du lịch trên vịnh theo quy định, bảo đảm an ninh dữ liệu và quyền riêng tư của du khách.

Động thái này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động tham quan vịnh Hạ Long. Đồng thời, cơ quan quản lý từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, phục vụ lộ trình chuyển đổi số toàn diện.

Các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Filipe Freitas.

Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan thiên nhiên nổi bật nhất Việt Nam, được UNESCO công nhận di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1994 và năm 2000.

Vịnh có 1.969 hòn đảo nổi lên giữa làn nước xanh ngọc, tạo nên cấu trúc karst ngập nước hiếm có, cùng hệ sinh thái phong phú, các hang động kỳ ảo và những bãi cát nhỏ ẩn dưới vách đá.

Vịnh Hạ Long có nhiều tuyến tham quan, phổ biến nhất là tuyến 1 (khoảng 3-4 giờ) với các điểm như: Động Thiên Cung, Hang Đầu Gỗ, Hòn Chó Đá; tuyến 2 (khoảng 6-8 giờ) bao gồm: Hang Sửng Sốt, Đảo Titop, Hang Luồn.

Trước đó, từ ngày 1/11, UBND tỉnh Quảng Ninh thành lập BQL Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, trên cơ sở tổ chức lại BQL Vịnh Hạ Long, BQL Vườn Quốc gia Bái Tử Long và BQL Di tích và Danh thắng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.