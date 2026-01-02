Tạp chí Pháp lý giải vì sao Việt Nam 'hot' nhất 2026

Từ những thửa ruộng bậc thang, vịnh Hạ Long đến các đô thị, Việt Nam đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn nhất châu Á trong năm 2026, theo Vouge.

Khách ngoại ngắm hoàng hôn ở Phú Quốc (An Giang) cuối tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Sau giai đoạn "đóng băng" vì Covid-19, Việt Nam đang mở cửa mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trở lại đường đua du lịch với sức hút của một điểm đến vừa nguyên bản, vừa giàu trải nghiệm, tạp chí Vouge của Pháp viết.

Với làn nước trong xanh ngọc bích ôm trọn những khối núi đá vôi khổng lồ xanh mướt nhấp nhô khiến vịnh Hạ Longtrở thành một trong những cảnh quan biểu tượng nhất châu Á. Nơi đây từng xuất hiện trên nhiều bộ phim nổi tiếng như Indochine hay Tomorrow Never Dies của James Bond.

Đến đây, du khách có thể lênh đênh trên thuyền gỗ, đón bình minh giữa sương mỏng, rồi buổi tối thả mình xuống làn nước phát sáng bởi sinh vật phù du - một trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai yêu thiên nhiên.

Vịnh Hạ Long yên bình trong sương sớm. Ảnh: Tai GinDa.

Hà Nội - thủ đô Việt Nam - lại cuốn hút du khách bởi những mảnh ghép tưởng chừng như đối lập nhưng lại đan xen hài hòa: hồ Hoàn Kiếm tĩnh lặng, những con phố cổ đậm màu thời gian, các biệt thự Pháp cổ ẩn mình trong những con ngõ nhỏ và đời sống về đêm ngày càng sôi động.

Ẩm thực đường phố là một phần không thể thiếu với cà phê trứng, bún chả hay chè khúc bạch. Khi màn đêm buông xuống, Hà Nội bừng tỉnh với các rooftop, quán bar, club - nơi dòng chảy văn hóa đương đại gặp gỡ di sản.

Được ví như "Hạ Long trên cạn", Ninh Bình sở hữu hệ thống núi đá vôi, những dòng sông uốn lượn ở Tam Cốc - Tràng An và những cánh đồng lúa tạo nên khung cảnh đẹp siêu thực. Chèo thuyền giữa Tam Cốc, Tràng An, đạp xe xuyên qua những cánh đồng lúa xanh - vàng hay ghé thăm chùa Bái Đính, du khách có cảm giác đang sống chậm lại, hòa mình với thiên nhiên.

Du khách đến Ninh Bình ngắm lúa chín, cưỡi trâu vào hè 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nằm ở miền Trung Việt Nam, cố đô Huế đưa khách ngược dòng thời gian, trở về với Việt Nam hoàng triều nơi thành quách, lăng tẩm và vườn ngự tạo thành quần thể di sản được UNESCO công nhận. Nhịp sống ở Huế nhẹ nhàng, sâu lắng, càng thêm trọn vẹn khi thưởng thức tinh hoa ẩm thực cung đình - thứ di sản sống động còn lưu giữ từ thời xa xưa.

TP.HCM là một đô thị sôi động, trẻ trung và đầy tương phản, nơi các tòa cao ốc vươn lên cạnh những công trình thuộc địa đã nhuốm màu thời gian. Đây là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp của Việt Nam, từ các bảo tàng, phòng tranh nghệ thuật, quán cà phê độc lập, cửa hàng thiết kế và những không gian văn hóa đương đại.

Sôi động, trẻ trung và đầy tương phản là cách mà TP.HCM hấp dẫn du khách. Ảnh: Phương Lâm.

Trong khi đó, Sa Pa (Lào Cai) lại khiến người ta có cảm giác đang lơ lửng giữa biển mây mù sương và ruộng bậc thang. Những cung trekking qua thung lũng Mường Hoa, rừng tre hay các con thác ẩn mình là cách tuyệt vời để trở về với thiên nhiên.

Nằm ngoài bản đồ du lịch đại chúng, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị) là nơi ẩn giấu những hang động lớn bậc nhất thế giới, được mệnh danh là "vương quốc hang động. Với rừng nguyên sinh, sông ngầm và những chuyến thám hiểm sâu trong lòng đất biến nơi đây thành thiên đường dành cho người mê mạo hiểm và du lịch sinh thái.

Chuyến thám hiểm "vương quốc dưới lòng đất" sẽ đưa du khách lạc vào thế giới ngoạn mục đẹp siêu thực. Ảnh: Linh Huỳnh.

Biển xanh, cát trắng, những buổi hoàng hôn rực rỡ và nhịp sống chậm rãi khiến Phú Quốc (An Giang) trở thành điểm nghỉ chân lý tưởng, khép lại hành trình khám phá. Du khách có thể tắm biển, tắm nắng tại Bãi Sao, Bãi Kem, ngắm hoàng hôn từ Thị Trấn Hoàng Hôn hay nằm dài tại những beach bar ở Dương Đông, Dương Tơ...

Cách TP.HCM không xa, quần đảo Côn Đảo (TP.HCM) gồm 16 hòn đảo vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ hiếm có. Ít xây dựng, thiên nhiên được bảo tồn tốt, nơi đây sở hữu hệ sinh thái biển - rừng đặc sắc, đặc biệt phù hợp với những ai tìm kiếm sự tĩnh lặng và trải nghiệm thiên nhiên thuần khiết.