Báo Tây chỉ ra 'nơi người Việt thực sự đi du lịch'

Không phải những điểm đến đông đúc, tạp chí Mỹ cho rằng trải nghiệm trọn vẹn nhất khi du lịch Việt Nam là những nơi người bản địa lựa chọn.

Người dân đi thuyền trong rừng tràm Trà Sư gần Châu Đốc. Ảnh: Tuleyhcm.

Việt Nam hấp dẫn du khách quốc tế nhờ bãi biển đẹp, di tích lịch sử, những cung đường leo núi và nền ẩm thực phong phú. Tuy nhiên, tại các điểm đến nổi tiếng nhất, tình trạng đông đúc khiến những trải nghiệm này không còn là "bí mật" riêng của số ít.

Các cây bút du lịch của tạp chí Lonely Planet đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, gợi ý du khách khám phá theo cách khác, để trải nghiệm trọn vẹn và tránh được đám đông.

Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Christine Van, biên tập viên mảng phong cách sống lâu năm và là người Mỹ gốc Việt, đã chọn Việt Nam làm nơi sinh sống suốt hai thập kỷ qua.

Theo cô, với những người yêu cà phê, Buôn Ma Thuột được xem là "thiên đường". Thành phố nằm ở vùng cao nguyên miền Trung này nổi tiếng với văn hóa cà phê đặc trưng.

Du khách có thể tham gia các tour tham quan đồn điền, cảm nhận hương thơm của hạt cà phê rang mới và học cách pha cà phê theo kiểu Việt Nam. Là vùng sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, Buôn Ma Thuột còn tổ chức lễ hội cà phê thường niên vào giữa tháng 3.

Thác Dray Nur và Dray Sap. Ảnh: Tieu Bao Truong.

Không chỉ có cà phê, nơi đây còn gây ấn tượng bởi cảnh quan thiên nhiên. Những thác nước như Dray Nur, Dray Sap mang vẻ đẹp huyền bí, gợi liên tưởng đến truyện cổ tích. Du khách có thể tận hưởng khung cảnh xanh mát và âm thanh thác đổ từ bờ.

Để hiểu thêm về văn hóa địa phương, hồ Lắk là điểm dừng chân không thể bỏ qua. Hồ nước yên bình này được bao quanh bởi các buôn làng của người M'Nông, với những ngôi nhà sàn bằng gỗ và mây tre ven mặt nước.

Nhiều đơn vị tổ chức tour chèo thuyền trên hồ, kết hợp giao lưu với người M'Nông và trải nghiệm các sinh hoạt văn hóa như hát dân ca, đánh cồng chiêng.

Kết thúc ngày tham quan, Christine gợi ý bữa tối tại quán nem nướng - món đặc sản địa phương với thịt heo xay ướp gia vị, cuốn bánh tráng và nướng trên than hồng, tạo hương vị đậm đà, hơi xông khói.

Làng cà phê ở Buôn Ma Thuột. Ảnh: Captain Yuki.

Châu Đốc (An Giang)

Phan Các Trúc lớn lên tại Việt Nam, hiện theo đuổi nghệ thuật thị giác, viết lách và kể chuyện, chọn Châu Đốc làm điểm đến yêu thích.

Nằm gần biên giới Campuchia, đây là thành phố đa văn hóa của đồng bằng sông Cửu Long, nơi sinh sống của cộng đồng người Hoa, Chăm và Khmer. Sự đa dạng này thể hiện rõ trong kiến trúc và ẩm thực.

Ngoài các tour du ngoạn sông nước, du khách có thể ghé thăm chùa Hang, nhà mồ Ba Chúc, hoặc hòa mình vào thiên nhiên tại rừng tràm Trà Sư.

Người dân buôn bán trên chợ nổi Châu Đốc. Ảnh: Tripadvisor.

Điểm đến khiến Trúc quay lại Châu Đốc nhiều lần là chợ nổi Châu Đốc - nơi mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo từ nguồn cá phong phú của sông Mekong.

Du khách được khuyến khích thử mắm, các loại hải sản lên men và nhiều dòng nước mắm làm từ cá lóc, cá tra, cá cơm. Bún mắm là món ăn không nên bỏ lỡ. Lẩu mắm, với sự kết hợp của tôm, cá, thịt cùng hơn 20 loại rau và thảo mộc, cũng là đặc sản tiêu biểu của vùng.

Dịp cận Tết, chợ trở nên nhộn nhịp khi người dân chuẩn bị cho lễ hội, tạo nên không khí sôi động.

Rừng tràm nên thơ trong mùa nước nổi. Ảnh: Phương Mai Nguyễn.

Rừng tràm Trà Sư là điểm tham quan nổi bật khác. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên và được xem là một trong những cảnh quan đẹp nhất Việt Nam.

Thời điểm lý tưởng để ghé thăm là trong và ngay sau mùa mưa, từ tháng 6 đến tháng 11, khi rừng tràm chuyển sang sắc xanh rực rỡ.

Trúc cũng gợi ý hành trình leo núi Sam dài khoảng 4 km, nơi du khách có thể phóng tầm mắt ra cánh đồng lúa trải dài về phía biên giới. Trước khi lên đường, du khách có thể mua bánh bò thốt nốt nóng - một loại đặc sản địa phương tại các quầy ven đường.

Lăng Cô (Huế)

Giang Phạm, cây bút chuyên về phong cách sống, ẩm thực và đồ uống, hiện sống tại TP.HCM, gọi Lăng Cô là "kho báu thiên nhiên".

Cách xa những điểm du lịch đông đúc, Lăng Cô được xem là "viên ngọc ẩn" với truyền thống lâu đời, sự hiếu khách và cảnh quan đa dạng. Nằm giữa cố đô Huế và Đà Nẵng, nơi đây hội tụ làng chài nguyên sơ, vườn quốc gia, bãi cát trắng và vịnh biển xanh ngọc.

Khi đến Lăng Cô, Giang thường lưu trú tại khu nghỉ dưỡng rộng 280 ha, hướng ra biển và bao quanh bởi rừng núi. Khu nghỉ dưỡng tổ chức nhiều tour địa phương, trong đó có chuyến thăm làng chài Cảnh Dương.

Tại đây, người dân vẫn duy trì các phương thức đánh bắt truyền thống và bền vững, như phơi cá dưới nắng với muối tự nhiên. Du khách có thể theo thuyền ngư dân để tìm hiểu cách nghề cá nuôi sống cộng đồng địa phương.

Khung cảnh yên bình ở Lăng Cô. Ảnh: Theodore Nguyen.

Vườn quốc gia Bạch Mã là điểm đến khác được Giang đánh giá cao. Với thác nước cao gần 300 m, hệ động thực vật phong phú và độ cao đỉnh núi lên đến 1.450 m, nơi đây mang lại tầm nhìn bao quát vịnh Lăng Cô.

Các tuyến đường mòn có hướng dẫn phù hợp cho nhiều đối tượng, trong đó một số dẫn đến tàn tích các biệt thự và khách sạn thời Pháp thuộc.

Về ẩm thực, Giang gợi ý nhà hàng hải sản nằm gần đầm Lập An, nơi nổi tiếng với hải sản tươi sống, đặc biệt là hàu, cùng tầm nhìn đẹp ra vịnh.

Thời điểm lý tưởng để đến Lăng Cô là từ tháng 3 đến tháng 7, khi thời tiết nắng ráo và ít mưa, dù độ ẩm cao. Từ tháng 8 đến tháng 12 là mùa mưa, đổi lại cảnh quan xanh tươi hơn.

Vẻ đẹp hùng vĩ của vườn quốc gia Bạch Mã. Ảnh: Trung Phan.