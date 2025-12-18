Khách Tây 'nhớ đến cuối đời' khi là vị khách thứ 20 triệu đến Việt Nam

Karolina Agnieszka Muskus được ghi nhận là vị khách quốc tế thứ 20 triệu trong năm đến Việt Nam. Cô xúc động, bày tỏ "sẽ nhớ đến cuối đời" khoảnh khắc được chào đón nồng nhiệt tại sân bay.

Chiều 15/12, vừa bước xuống sân bay Phú Quốc sau một hành trình dài, Karolina Agnieszka Muskus trông thấy dòng người đứng dọc hai bên khu vực cầu thang tại sân bay, vẫy tay chào đón cô cùng 199 du khách Ba Lan trên cùng chuyến bay.

Lúc sau, cô bất ngờ khi được xướng tên là vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam trong năm nay.

"Tôi thực sự rất vinh dự và hoàn toàn không ngờ tới. Đây là lần đầu tôi đến Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối. Tôi cảm thấy rất may mắn khi được ở đây và thực sự hạnh phúc", Karolina nói với Tri Thức - Znews.

Karolina Agnieszka Muskus (áo trắng ở giữa) là vị khách quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam. Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia.

Nữ du khách Ba Lan cho biết cô choáng ngợp trước lễ đón tiếp dành cho mình và các hành khách khác. Những bó hoa, vòng hoa cùng các món quà tinh xảo, mang đậm dấu ấn thủ công, giúp cô cảm nhận rõ sự chu đáo của ban tổ chức.

Theo Karolina, sự chào đón này diễn ra theo cách vượt xa những gì cô hình dung ban đầu. Không khí ấm áp của buổi lễ khiến cô xúc động, rưng rưng nước mắt và xem đây là khoảnh khắc "sẽ nhớ đến cuối đời".

Trước khi đến Việt Nam, Karolina đã nghe nhiều câu chuyện tích cực về đất nước hình chữ S, từ ẩm thực, con người thân thiện đến những cảnh quan đẹp và các trải nghiệm đáng nhớ.

"Đó là lý do tôi chọn Việt Nam làm điểm đến lần này", cô nói. Khi đặt chân tới đây, ấn tượng đầu tiên của nữ du khách là sự ấm áp của con người cùng nhịp sống năng động.

Vợ chồng Karolina khám phá Phú Quốc, ngày 16/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Trong chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng hai tuần, Karolina và chồng dự định khám phá Phú Quốc, Hà Nội và vịnh Hạ Long. Cặp đôi kết hợp tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên và đời sống địa phương bên ngoài các đô thị lớn.

Nữ du khách bày tỏ sự hứng thú với ẩm thực Việt Nam và cách đồ ăn gắn kết mọi người với nhau. Cô cũng ngưỡng mộ tinh thần cộng đồng, sự tôn trọng các giá trị truyền thống và sự cân bằng giữa cuộc sống hiện đại với di sản văn hóa.

Theo Karolina, ngay cả những tương tác giản dị như nụ cười, những cuộc trò chuyện ngắn hay sự tử tế của người dân cũng để lại ấn tượng sâu sắc.

Cô cho rằng Việt Nam mang lại cảm giác rất đặc biệt, với sự đa dạng về thiên nhiên, lịch sử, ẩm thực và văn hóa. Trong đó, lòng hiếu khách là điểm nổi bật so với nhiều điểm đến khác.

"Tôi chắc chắn sẽ quay lại Việt Nam và tiếp tục khám phá thêm nhiều vùng đất khác. Tôi cũng sẽ giới thiệu Việt Nam tới bạn bè và người thân bởi vẻ đẹp, nền văn hóa phong phú và sự ấm áp của con người nơi đây", cô nói.

LƯỢNG KHÁCH BA LAN ĐẾN VIỆT NAM TRONG NĂM 2025 Nguồn: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

Lượt khách 8678 12653 9674 3656 2246 1406 2128 2478 3044 3582 12737

Trước đó, chiều 15/12 tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Karolina được tặng phần quà với tổng giá trị gần 500 triệu đồng, bao gồm trang sức ngọc trai, vé máy bay, voucher sử dụng dịch vụ lưu trú, giải trí tại Phú Quốc.

Hai du khách thứ 19.999.999 và 20.000.001 nhận được các phần quà trị giá hơn 200 triệu đồng mỗi suất. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay cũng nhận được quà lưu niệm và vé trải nghiệm tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho biết việc đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu cột mốc nổi bật trong chặng đường 65 năm hình thành và phát triển của ngành du lịch.

Theo ông, đây là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ, liên tục của toàn ngành, gắn liền với sự phát triển chung của đất nước.

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế không chỉ cho thấy sức hút ngày càng tăng của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu, mà còn phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành, quá trình đa dạng hóa thị trường và định hướng thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Dấu mốc này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của du khách quốc tế đối với hình ảnh Việt Nam an toàn, thân thiện và giàu trải nghiệm.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai chính sách miễn thị thực cho nhiều thị trường trọng điểm, trong đó có Ba Lan.

Động lực này góp phần thúc đẩy dòng khách từ châu Âu, đồng thời thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường du lịch và nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới.