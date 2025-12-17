Phao trôi 'tắc cứng' trên sông giữa trời tuyết ở Trung Quốc

Tuyết đầu mùa phủ trắng nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong đó núi Trường Bạch trở thành điểm đến hút khách. Du khách đổ xô chèo phao giữa trời tuyết gây "tắc đường" trên sông.

Ngày 16/12, hình ảnh và video ghi lại cảnh dòng người đông đúc chèo phao trôi sông giữa trời tuyết tại núi Trường Bạch (tỉnh Cát Lâm) gây sốt mạng xã hội Trung Quốc.

"Lượng người đổ về trải nghiệm chèo phao trên núi Trường Bạch rất đông", chủ nhân bài viết đăng tải.

Trước đó, từ ngày 12/12, nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và khu vực Đông Bắc, đón đợt tuyết rơi dày. Đây được xem là đợt tuyết đáng kể đầu tiên của mùa đông năm 2025, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của du khách.

Cảnh "tắc đường" trên sông khi du khách đổ xô chèo phao giữa trời tuyết.

Núi Trường Bạch, còn gọi là Trường Bạch Sơn, nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc, thuộc tỉnh Cát Lâm và kéo dài đến khu vực biên giới Triều Tiên. Với độ cao 2.744 m, ngọn núi nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng.

Một trong những hoạt động được du khách yêu thích tại Trường Bạch Sơn là chèo thuyền phao tự trôi trên sông. Vào mùa hè, hai bên bờ sông phủ xanh cây cối, du khách ngồi thuyền trôi giữa khung cảnh núi rừng và bình minh yên bình.

Đến mùa đông, khi nhiệt độ giảm sâu, khung cảnh trở nên hoàn toàn khác biệt. Hơi nước bốc lên từ dòng sông đóng băng, bám vào cành cây tạo thành lớp sương trắng.

Việc chèo thuyền giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, trong điều kiện nhiệt độ có thể xuống tới -20 độ C, được nhiều du khách đánh giá là trải nghiệm đặc biệt và khó quên.

Trải nghiệm độc đáo ngồi phao giữa trời tuyết.

Bên cạnh hoạt động chèo phao, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết núi Trường Bạch cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong mùa đông. Khu trượt tuyết nằm ở độ cao khoảng 900 m so với mực nước biển, với chênh lệch độ cao 140 m.

Tại đây có hai đường trượt dành cho người mới bắt đầu và trình độ trung cấp, cùng nhiều đường trượt tuyết tự nhiên chuyên nghiệp phục vụ vận động viên. Các khu vực được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Núi Trường Bạch là một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, với 43 đường trượt tuyết và 10 khách sạn du lịch. Ngoài ra, khu vực còn có hệ thống suối nước nóng, công viên băng tuyết, xe trượt tuyết, lều tuyết và nhiều hoạt động giải trí mùa đông khác.

Du khách đổ xô đến khu trượt tuyết trên núi Trường Bạch, ngày 7/2. Ảnh: Sina.

Tâm điểm của khu vực là hồ Thiên Trì, một hồ miệng núi lửa có làn nước xanh biếc, thường được mệnh danh là "viên ngọc trên trời". Hồ không chỉ là nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh đối với người dân địa phương.

Thảm thực vật tại Trường Bạch Sơn thay đổi rõ rệt theo độ cao, từ rừng lá kim đến các đồng cỏ núi cao. Khu vực còn sở hữu nhiều thác nước, hang động đá vôi cùng hệ động, thực vật quý hiếm, khiến nơi đây trở thành điểm nghiên cứu sinh học quan trọng.