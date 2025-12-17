Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Phao trôi 'tắc cứng' trên sông giữa trời tuyết ở Trung Quốc

  • Thứ tư, 17/12/2025 15:08 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Tuyết đầu mùa phủ trắng nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong đó núi Trường Bạch trở thành điểm đến hút khách. Du khách đổ xô chèo phao giữa trời tuyết gây "tắc đường" trên sông.

Du khách đổ xô chèo phao trôi giữa trời tuyết ở núi Trường Bạch Khi tuyết phủ trắng núi Trường Bạch, trải nghiệm chèo phao trôi sông trở thành điểm nhấn hút khách.

Ngày 16/12, hình ảnh và video ghi lại cảnh dòng người đông đúc chèo phao trôi sông giữa trời tuyết tại núi Trường Bạch (tỉnh Cát Lâm) gây sốt mạng xã hội Trung Quốc.

"Lượng người đổ về trải nghiệm chèo phao trên núi Trường Bạch rất đông", chủ nhân bài viết đăng tải.

Trước đó, từ ngày 12/12, nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh và khu vực Đông Bắc, đón đợt tuyết rơi dày. Đây được xem là đợt tuyết đáng kể đầu tiên của mùa đông năm 2025, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của du khách.

phao, tuyet, Trung Quoc anh 1phao, tuyet, Trung Quoc anh 2

Cảnh "tắc đường" trên sông khi du khách đổ xô chèo phao giữa trời tuyết.

Núi Trường Bạch, còn gọi là Trường Bạch Sơn, nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc, thuộc tỉnh Cát Lâm và kéo dài đến khu vực biên giới Triều Tiên. Với độ cao 2.744 m, ngọn núi nổi bật bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và hệ sinh thái đa dạng.

Một trong những hoạt động được du khách yêu thích tại Trường Bạch Sơn là chèo thuyền phao tự trôi trên sông. Vào mùa hè, hai bên bờ sông phủ xanh cây cối, du khách ngồi thuyền trôi giữa khung cảnh núi rừng và bình minh yên bình.

Đến mùa đông, khi nhiệt độ giảm sâu, khung cảnh trở nên hoàn toàn khác biệt. Hơi nước bốc lên từ dòng sông đóng băng, bám vào cành cây tạo thành lớp sương trắng.

Việc chèo thuyền giữa khung cảnh tuyết phủ trắng xóa, trong điều kiện nhiệt độ có thể xuống tới -20 độ C, được nhiều du khách đánh giá là trải nghiệm đặc biệt và khó quên.

phao, tuyet, Trung Quoc anh 3

Trải nghiệm độc đáo ngồi phao giữa trời tuyết.

Bên cạnh hoạt động chèo phao, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết núi Trường Bạch cũng là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong mùa đông. Khu trượt tuyết nằm ở độ cao khoảng 900 m so với mực nước biển, với chênh lệch độ cao 140 m.

Tại đây có hai đường trượt dành cho người mới bắt đầu và trình độ trung cấp, cùng nhiều đường trượt tuyết tự nhiên chuyên nghiệp phục vụ vận động viên. Các khu vực được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Núi Trường Bạch là một trong những khu nghỉ dưỡng trượt tuyết quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, với 43 đường trượt tuyết và 10 khách sạn du lịch. Ngoài ra, khu vực còn có hệ thống suối nước nóng, công viên băng tuyết, xe trượt tuyết, lều tuyết và nhiều hoạt động giải trí mùa đông khác.

phao, tuyet, Trung Quoc anh 4

Du khách đổ xô đến khu trượt tuyết trên núi Trường Bạch, ngày 7/2. Ảnh: Sina.

Tâm điểm của khu vực là hồ Thiên Trì, một hồ miệng núi lửa có làn nước xanh biếc, thường được mệnh danh là "viên ngọc trên trời". Hồ không chỉ là nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia mà còn mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh đối với người dân địa phương.

Thảm thực vật tại Trường Bạch Sơn thay đổi rõ rệt theo độ cao, từ rừng lá kim đến các đồng cỏ núi cao. Khu vực còn sở hữu nhiều thác nước, hang động đá vôi cùng hệ động, thực vật quý hiếm, khiến nơi đây trở thành điểm nghiên cứu sinh học quan trọng.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Tuyết rơi trên Tử Cấm Thành qua ống kính Lý Hiện

Lý Hiện đăng tải bộ ảnh do anh thực hiện tại Tử Cấm Thành sau trận tuyết đầu mùa. Người hâm mộ bày tỏ bất ngờ khi khung cảnh cung điện trong ảnh gần như không có du khách.

15:10 15/12/2025

Lý Hiện gây 'sốt' khi ngắm tuyết ở Tử Cấm Thành

Sau trận tuyết đầu mùa phủ trắng Bắc Kinh, nhiều du khách bất ngờ bắt gặp diễn viên Lý Hiện 'săn' ảnh tuyết tại Tử Cấm Thành.

16:21 14/12/2025

Tuyết đã rơi trên Tử Cấm Thành

Trận tuyết đầu mùa phủ trắng Tử Cấm Thành, tạo nên khung cảnh nổi bật trên nền tường đỏ, mái ngói vàng. Đông đảo người dân và du khách đổ về nơi đây tham quan, chụp ảnh.

15:24 12/12/2025

Đan Châu

Ảnh, video: @xiaohongshu

phao tuyết Trung Quốc phao tuyết rơi phao trôi Trung Quốc núi Trường Bạch trượt tuyết đổ xô trượt tuyết tuyết du lịch Trung Quốc

    Đọc tiếp

    Ha Noi la 'thien duong' vui choi gia re hinh anh

    Hà Nội là 'thiên đường' vui chơi giá rẻ

    12 phút trước 15:27 17/12/2025

    0

    Khảo sát tại 100 thành phố của Time Out cho thấy Seoul là nơi đắt đỏ nhất đối với hoạt động vui chơi, trong khi Hà Nội xếp thứ 6 trong top 10 thành phố rẻ nhất.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý