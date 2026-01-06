Loạt quốc gia cảnh báo du lịch đến Venezuela

Loạt quốc gia trên nhiều châu lục đang duy trì hoặc cập nhật khuyến cáo du lịch tới Venezuela sau các diễn biến an ninh gần đây.

Một nhân viên mặt đất làm việc tại sân bay quốc tế Luis Munoz Marin, ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Nhiều chính phủ hiện duy trì hoặc cập nhật khuyến cáo đi lại đối với Venezuela, lưu ý các rủi ro về an ninh, khả năng gián đoạn giao thông và hạn chế trong hỗ trợ lãnh sự.

Theo Reuters, trong những ngày đầu tháng 1, một số nước đã điều chỉnh khuyến nghị sau các diễn biến an ninh đáng chú ý, khiến việc di chuyển tại Venezuela và khu vực lân cận trở nên khó lường hơn.

Tại Bắc Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục áp dụng mức cảnh báo cao nhất “Do Not Travel”, kêu gọi công dân không đến Venezuela do nguy cơ bạo lực, bắt giữ và bất ổn dân sự kéo dài. Washington đồng thời lưu ý rằng năng lực hỗ trợ lãnh sự của Mỹ tại Venezuela hiện rất hạn chế.

Canada là một trong những nước cập nhật khuyến cáo sát diễn biến gần đây, kêu gọi công dân tránh mọi chuyến đi, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn hàng không và khó khăn trong việc rời khỏi nước này nếu tình hình xấu đi.

Ở châu Âu, nhiều quốc gia tiếp tục duy trì hoặc nâng mức độ cảnh báo. Anh cập nhật khuyến cáo trong những ngày đầu tháng 1, khuyến nghị công dân không đi du lịch Venezuela trong bất kỳ trường hợp nào, viện dẫn các rủi ro an ninh và khả năng hạn chế di chuyển.

Ireland, Đức và Pháp cũng kêu gọi người dân hoãn hoặc hủy các chuyến đi không cần thiết, nhấn mạnh nguy cơ kiểm soát an ninh gắt gao và những thay đổi khó lường trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Hành khách ngồi trên ghế dài sau khi các chuyến bay bị hoãn và hủy tại sân bay quốc tế Luis Munoz Marin, ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Tại châu Á, làn sóng thận trọng được thể hiện qua các khuyến nghị đi lại mới hoặc được nhấn mạnh lại. Ấn Độ đã phát thông báo trong những ngày đầu tháng 1, đề nghị công dân tránh mọi chuyến đi không thiết yếu tới Venezuela và theo dõi sát các cập nhật chính thức.

Trung Quốc đưa ra cảnh báo an ninh, khuyến cáo công dân cân nhắc kỹ và tạm thời không đến Venezuela trong giai đoạn nhạy cảm.

Một số nước Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan và Malaysia cũng kêu gọi người dân hoãn kế hoạch du lịch, trong khi Nhật Bản và Hàn Quốc khuyến nghị công dân tăng cường cảnh giác, hạn chế di chuyển và giữ liên lạc thường xuyên với cơ quan đại diện ngoại giao.

Tại châu Đại Dương, Australia cập nhật khuyến cáo trong bối cảnh diễn biến mới, nhấn mạnh nguy cơ gián đoạn hàng không và thay đổi an ninh có thể xảy ra trong thời gian ngắn, đồng thời kêu gọi công dân không đi du lịch Venezuela.

New Zealand tiếp tục duy trì khuyến cáo tương tự, nhấn mạnh Venezuela là điểm đến có mức độ rủi ro cao.

Những người ủng hộ chính phủ vẫy lá cờ Venezuela cỡ lớn trong cuộc biểu tình phản đối việc Mỹ bắt giữ tàu chở dầu của Venezuela tại Caracas (Venezuela), ngày 13/12/2025. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, theo Reuters, một số quốc gia khác như Nga cũng đã phát cảnh báo, khuyến nghị công dân không đi du lịch Venezuela và đề nghị các doanh nghiệp lữ hành tạm dừng quảng bá tour, khi tình hình an ninh và chính trị cấp cao tại nước này chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giới quan sát nhận định, việc nhiều quốc gia trên khắp các châu lục đồng loạt siết chặt hoặc tái khẳng định khuyến cáo đi lại phản ánh mối quan ngại sâu rộng của cộng đồng quốc tế về mức độ ổn định của Venezuela hiện nay. Trong ngắn hạn, triển vọng phục hồi du lịch của quốc gia Nam Mỹ này được đánh giá là còn nhiều thách thức, khi yếu tố an toàn tiếp tục là ưu tiên hàng đầu đối với cả chính phủ và du khách quốc tế.

Trước đó, hàng nghìn du khách bị gián đoạn hành trình sau khi Mỹ không kích Venezuela. Không phận Venezuela gần như vắng các chuyến bay, trong khi nhiều hãng bay chủ động tránh bay qua khu vực lân cận, kéo theo tình trạng hoãn - hủy chuyến diện rộng đến/đi các điểm du lịch Caribbean.

Việc điều chỉnh đường bay khiến nhiều hành khách bị kẹt tại sân bay hoặc phải chờ lịch bay mới, một số chuyến vẫn khai thác nhưng bay vòng nên thời gian hành trình kéo dài. Các hãng hàng không chủ yếu hỗ trợ theo hướng đổi lịch/đổi vé hoặc miễn phí hủy - hoãn trong phạm vi nhất định, còn các hỗ trợ kiểu ăn ở, khách sạn thường không được đảm bảo đầy đủ vì đây là gián đoạn phát sinh từ yếu tố ngoài tầm kiểm soát của hãng.