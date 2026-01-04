Hàng nghìn du khách mắc kẹt khi Mỹ không kích Venezuela

Hàng nghìn du khách bị gián đoạn hành trình sau khi Mỹ không kích Venezuela khiến các hãng hàng không đồng loạt tránh không phận khu vực Caribbean vì lo ngại an ninh.

Du khách mệt mỏi sau khi các chuyến bay bị hoãn và hủy do không phận đóng cửa tại sân bay quốc tế Luis Munoz Marin ở Carolina, gần San Juan, Puerto Rico, ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu của Flightradar24, không phận Venezuela gần như "trống rỗng" sau các cuộc tấn công.

Dù các hãng hàng không Mỹ đã ngừng bay đến nước này nhiều năm, vào ngày 4/1 Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) chính thức cấm mọi hoạt động bay qua không phận Venezuela, hợp thức hóa vùng cấm bay vốn đã tồn tại trên thực tế.

Tác động không dừng lại ở Venezuela khi nhiều hãng hàng không còn tránh cả không phận phía Nam Caribbean do rủi ro an ninh gia tăng. Delta, American Airlines và Southwest cho biết đã hủy các chuyến bay đến Caribbean trong sáng 4/1, theo Business Insider.

Hành khách ngồi trên ghế dài sau khi các chuyến bay bị hoãn và hủy tại sân bay quốc tế Luis Munoz Marin, ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Các đợt hủy chuyến gây xáo trộn lớn cho hành khách, nhất là sinh viên quay lại trường sau kỳ nghỉ. Catalina Rodriguez, 34 tuổi, sinh viên ngành thú y tại Đại học Ross (St. Kitts và Nevis), cho biết một chuyến bay của cô vẫn giữ lịch, trong khi chuyến còn lại bị hoãn.

"Tôi không biết phải làm gì lúc này, chỉ biết chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Thật sự rất căng thẳng", cô nói.

Rodriguez dự kiến bắt đầu học kỳ thứ ba vào ngày 5/1, nhưng chuyến bay của American Airlines trưa 4/1 đã bị dời lịch. Nhiều bạn học của cô cũng đang mắc kẹt tại sân bay do hủy và hoãn chuyến.

Một sinh viên khác cho biết chuyến bay Delta đến St. Kitts của cô bị hủy hoàn toàn. "Tất cả chuyến bay từ Mỹ đều bị hủy. Delta thậm chí không bay từ Puerto Rico", cô chia sẻ.

Hành khách xếp hàng gần các rào chắn tại sân bay quốc tế Luis Munoz Marin, ngày 3/1. Ảnh: Reuters.

Theo Wall Street Journal, công ty đánh giá rủi ro hàng không Osprey Flight Solutions đã nâng mức cảnh báo an ninh tại vùng biển phía Nam Caribbean từ "trung bình" lên "cao" trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Vùng rủi ro cao bao gồm Puerto Rico, Aruba, Curaçao, quần đảo Virgin thuộc Anh và Mỹ, Antigua & Barbuda, Saint Thomas, Grenada, Barbados, cùng một phần Trinidad & Tobago và Guyana. Việc gián đoạn diện rộng đến và đi từ các điểm đến này khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt khi các hãng phải đánh giá lại rủi ro an toàn và bảo hiểm.

Những người mắc kẹt tại Caribbean gần như không có nhiều lựa chọn rời đi, trong khi hỗ trợ từ các hãng hàng không khá hạn chế.

Do sự gián đoạn xuất phát từ quyết định của chính phủ, nằm ngoài tầm kiểm soát của hãng bay, các hãng không có nghĩa vụ pháp lý phải bồi thường, đồng nghĩa hành khách không được đảm bảo hỗ trợ ăn uống, khách sạn hay phương tiện đi lại.

Một người dùng mạng xã hội đăng ảnh nhóm du khách mắc kẹt tại St. John, cho biết American, JetBlue và Delta đã hủy chuyến, hành khách phải tự tìm chỗ ở và được thông báo thời gian chờ có thể kéo dài từ 3-5 ngày. Trong hầu hết trường hợp, phương án duy nhất được đảm bảo là đổi vé, song việc tìm nơi lưu trú trong thời gian chờ đợi gặp nhiều khó khăn.

American Airlines đã bay về phía Tây vòng qua Venezuela sau các cuộc tấn công thay vì theo lộ trình phía Đông như thường lệ. Ảnh: Flightradar24.

Một số chuyến bay vẫn được khai thác nhưng phải bay vòng xa để tránh khu vực rủi ro. Chuyến American Airlines 1512 từ Georgetown (Guyana) đến Miami ngày 4/1 đã bỏ lộ trình quen thuộc qua phía Đông Venezuela, bay vòng sang hướng Tây, khiến thời gian bay kéo dài thêm khoảng một giờ.

Đối với hành khách muốn hủy hoặc hoãn chuyến du lịch Caribbean, nhiều hãng như Delta, United, American, Southwest và JetBlue đang miễn phí đổi và hủy vé. Tuy nhiên, một số quốc gia Caribbean phía Tây như Cộng hòa Dominica và Jamaica không nằm trong danh sách áp dụng chính sách này.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết FAA sẽ dỡ bỏ các hạn chế không phận tại Caribbean và Venezuela "khi phù hợp". Thông báo được đưa ra khoảng 15 giờ sau khi FAA ban hành lệnh hạn chế khẩn cấp.

"Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, FAA đã hạn chế không phận Caribbean và Venezuela. Các biện pháp này sẽ được dỡ bỏ khi tình hình cho phép", ông viết trên mạng xã hội X.

Một nhân viên mặt đất làm việc tại sân bay quốc tế Luis Munoz Marin, ngày 3/1. Ảnh: Reuters.