Hình ảnh mới nhất của ông Maduro sau khi bị áp giải tới Mỹ

Hình ảnh áp giải ông Maduro đến Mỹ Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng đăng tải đoạn video cho thấy cảnh áp giải ông Nicolás Maduro, cựu lãnh đạo Venezuela. Trong video, ông Maduro mặc áo hoodie đen, đi dọc hành lang trải thảm xanh có dòng chữ “DEA NYD” (Cơ quan Phòng chống ma túy New York). Trong video, ông Maduro được cho là quay sang chúc một người đang đứng quan sát hoạt động áp giải. “Chúc mừng năm mới”, ông Maduro nói.

Theo CNN, nhiều luật sư quyền lực hàng đầu của Mỹ chuyên bào chữa trong các vụ án hình sự đã sớm tìm cách tiếp cận để giành quyền đại diện cho ông Nicolás Maduro trong các phiên xét xử tại Mỹ.

Ông Maduro hiện bị tạm giữ tại Trại giam Metropolitan ở Brooklyn (New York, Mỹ) trong lúc chờ phiên hầu tòa đầu tiên tại tòa án liên bang ở Manhattan.

Ông Nicolás Maduro với vẻ mặt nghiêm nghị, đeo còng tay và phát biểu câu đầu tiên kể từ khi bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: New York Post

Việc xét xử ông Maduro đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới luật sư tên tuổi tại Mỹ vì nhiều lý do. Trước hết, đây là vụ việc thu hút mức độ quan tâm cực kỳ cao ở tầm quốc tế. Thứ hai, ông Maduro được cho là một chính trị gia giàu có, có khả năng chi trả mức phí cao cho đội ngũ luật sư bào chữa cho ông.

Việc xét xử được dự báo sẽ thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Mỹ và quốc tế. Những luật sư bào chữa hình sự hàng đầu luôn muốn tham gia các vụ xét xử lớn, gây tiếng vang. Cuối cùng, vụ xét xử này nhiều khả năng sẽ xuất hiện các lập luận pháp lý mới mẻ liên quan đến hiến pháp hai nước và luật pháp quốc tế.

Đây là lĩnh vực lớn mà những luật sư bào chữa hình sự tài giỏi nhất luôn muốn có cơ hội tham gia.

CNN cũng ghi nhận nhiều cuộc biểu tình đang diễn ra trên khắp nước Mỹ ngay sau chiến dịch quân sự đặc biệt do Tổng thống Donald Trump tiến hành tại Venezuela.

Tại các thành phố lớn như Washington DC, New York, Boston, Chicago và Los Angeles, các nhóm biểu tình với quy mô lên tới khoảng 100 người đã tuần hành, hô vang các khẩu hiệu phản đối việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores.

Bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa, nhiều người vẫn xuống đường để phản đối cuộc tấn công quân sự của Mỹ. Nhiều khẩu hiệu như “Không chiến tranh với Venezuela” hay “Mỹ hãy tránh xa Mỹ Latinh” phản ánh sự bất bình ngày càng gia tăng trong dư luận Mỹ trước nguy cơ xung đột tại Venezuela, quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Ủy ban Chống chiến tranh Chicago, một trong các tổ chức đang đứng ra kêu gọi biểu tình tại thành phố này, cho rằng trong khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại quốc gia khác, cơ sở hạ tầng công cộng và các chương trình an sinh xã hội của Mỹ lại bị bỏ bê.

“Chúng tôi không muốn tiền thuế của người dân bị sử dụng để nuôi dưỡng chiến tranh, và cũng không muốn chính phủ Mỹ tiến hành chiến tranh chống lại quốc gia có chủ quyền là Venezuela”, tuyên bố của Ủy ban Chống chiến tranh Chicago nhấn mạnh.

Sau vụ bắt gữ, nhiều nước trong khu vực và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại.