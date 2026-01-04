Không kích Venezuela là bình phong cho chiến dịch bắt TT Maduro

Các cuộc không kích rung chuyển Venezuela là màn che cho chiến dịch bí mật bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro - bước đi chưa từng có của Washington tại Nam Mỹ trong hơn ba thập niên.

Các cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào Venezuela được tiến hành để che đậy cho chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro, người dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại Mỹ với hàng loạt cáo buộc hình sự - Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết.

Theo đài RT, những phát biểu này được đưa ra sau khi hàng loạt vụ nổ xảy ra trong đêm 2 rạng sáng 3/1 (theo giờ địa phương) và các báo cáo về việc máy bay chiến đấu bay rầm rộ trên bầu trời thủ đô Caracas. Sau đó trong ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự, bắt giữ Tổng thống Maduro cùng phu nhân và đưa họ ra khỏi lãnh thổ Venezuela.

Chính quyền Venezuela lên án các cuộc không kích là “hành động xâm lược quân sự nghiêm trọng”.

Trong một bài đăng ngày 3/1, Thượng nghị sĩ Mike Lee cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Rubio, và “được thông báo rằng ông Nicolás Maduro đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ để đưa ra xét xử trước tòa án Mỹ với các cáo buộc hình sự”.

“Hoạt động quân sự mà chúng ta chứng kiến tối nay được triển khai nhằm bảo vệ và hỗ trợ những người thực thi lệnh bắt giữ” - vị thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa nói thêm, đồng thời cho biết ông Rubio “dự đoán sẽ không có thêm hành động quân sự nào tại Venezuela khi ông Maduro hiện đã bị giam giữ tại Mỹ”.

Trong khi đó, chính ông Rubio đã đăng lại một bài viết từ ngày 27/7, trong đó tuyên bố ông Maduro “không phải là tổng thống hợp pháp của Venezuela”, chính phủ của ông là bất hợp pháp, và cáo buộc nhà lãnh đạo Venezuela đứng đầu một băng đảng ma túy lớn.

Tổng thống Maduro từ lâu đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng Mỹ sử dụng chúng làm cái cớ cho hành động quân sự nhằm lật đổ chính phủ của ông.

Cùng ngày 3/1, Tổng chưởng lý Mỹ Pamela Bondi thông báo rằng ông Maduro và vợ đã bị truy tố tại New York với các tội danh gồm “âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, cũng như âm mưu tàng trữ súng máy và vũ khí hủy diệt nhằm vào Mỹ”.

Các cuộc không kích và vụ bắt giữ này đánh dấu lần đầu tiên Mỹ tiến hành một cuộc can thiệp quân sự như vậy tại Nam Mỹ kể từ cuộc đưa quân vào Panama năm 1989. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục cáo buộc chính quyền Tổng thống Maduro liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy quốc tế, điều mà giới lãnh đạo Venezuela kiên quyết phủ nhận.

Ngày 3/1, chỉ ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết đã bắt đầu thông báo với lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các ủy ban chủ chốt về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Lý do được chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn cho hành động quân sự này là Điều 2 Hiến pháp Mỹ, theo đó quy định quyền hạn của tổng thống trên cương vị Tổng Tư lệnh quân đội.

Sáng cùng ngày, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee đăng tải trên mạng xã hội thông tin Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo với ông về chiến dịch quân sự tại Venezuela. Theo đó, Washington cho rằng chiến dịch này nhằm bảo vệ các công dân Mỹ tham gia vào nỗ lực bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và được tiến hành hợp pháp theo Điều 2 của Hiến pháp Mỹ.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của báo chí, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles từng tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Hiện có những phản ứng trái chiều trong Quốc hội Mỹ đối với chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz cho rằng Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh”, nhấn mạnh Washington không nên sa vào một cuộc chiến khác.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego cũng đánh giá vụ tấn công Venezuela là “trái phép” và không có lý do gì để Mỹ phải gây chiến với Venezuela. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee của đảng Cộng hòa cho biết ông mong chờ “được biết điều gì có thể biện minh về mặt hiến pháp cho hành động này trong bối cảnh không có tuyên bố chiến tranh hay sự cho phép sử dụng vũ lực quân sự”.