Cảnh 'tuyết rơi' gây sốt ở Hoàng thành Huế

Loạt ảnh "tuyết rơi" tại Hoàng thành Huế gây chú ý trên mạng xã hội. Thực tế, hiệu ứng này được tạo ra trong một buổi trình diễn thời trang.

Hình ảnh được cho là "tuyết rơi" ở Hoàng thành Huế. Ảnh: Kelvin Long.

Ngày 4/12, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh "tuyết rơi" tại Hoàng thành Huế. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Kelvin Long thực hiện, thu hút gần 3.000 lượt yêu thích, hơn 100 lượt chia sẻ. Nhiều fanpage đăng tải lại, tiếp tục tạo lan tỏa trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, tác giả cho biết bộ ảnh được chụp tại Cổng Ngọ Môn (Đại nội Huế) trong khuôn khổ buổi trình diễn thời trang của một cuộc thi hoa hậu.

Khung cảnh "tuyết rơi" ở Hoàng thành Huế thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: Kelvin Long.

Theo anh, ở phần cuối chương trình, ban tổ chức đã sử dụng tuyết giả để tạo hiệu ứng sân khấu, khiến khung cảnh tại Hoàng thành Huế trông như đang có tuyết rơi.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết ban tổ chức cuộc thi hoa hậu sử dụng chất liệu tạo xốp chuyên dụng, phun từ dưới lên để tạo hiệu ứng. Sau chương trình, đơn vị đã dọn dẹp, trả lại cảnh quan cho di tích.

Buổi trình diễn thời trang này nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới".

Cổng Ngọ Môn là nơi được xem là "trái tim" của Quần thể di tích cố đô Huế. Theo Sở Du lịch TP. Huế, tháng 11 năm nay, du lịch thành phố ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Lượng khách đến Huế tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, Huế đón hơn 5,8 triệu lượt khách, trong đó có 1,7 triệu lượt quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 11.700 tỷ đồng , tăng 63% so với cùng kỳ.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HUẾ TRONG 11 THÁNG Nguồn: Sở Du lịch TP. Huế Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

Lượt khách 399.586 489.769 564.149 601.098 595.958 661.079 697.309 556.083 413.553 421.307 444.828

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết thành phố đặt mục tiêu đạt 6,3 triệu lượt khách và doanh thu khoảng 13.000 tỷ đồng trong năm 2025, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của địa phương sau một năm sôi động của Năm du lịch quốc gia.

Ông Bình khẳng định Năm du lịch quốc gia là điểm mở cho giai đoạn phát triển bền vững của du lịch Huế trong những năm tới.

"Chúng tôi mong muốn đây là dịp để khẳng định vị thế của Huế như một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam", vị lãnh đạo nói.