Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Cảnh 'tuyết rơi' gây sốt ở Hoàng thành Huế

  • Thứ năm, 4/12/2025 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Loạt ảnh "tuyết rơi" tại Hoàng thành Huế gây chú ý trên mạng xã hội. Thực tế, hiệu ứng này được tạo ra trong một buổi trình diễn thời trang.

Hình ảnh được cho là "tuyết rơi" ở Hoàng thành Huế. Ảnh: Kelvin Long.

Ngày 4/12, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh "tuyết rơi" tại Hoàng thành Huế. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Kelvin Long thực hiện, thu hút gần 3.000 lượt yêu thích, hơn 100 lượt chia sẻ. Nhiều fanpage đăng tải lại, tiếp tục tạo lan tỏa trên mạng xã hội.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, tác giả cho biết bộ ảnh được chụp tại Cổng Ngọ Môn (Đại nội Huế) trong khuôn khổ buổi trình diễn thời trang của một cuộc thi hoa hậu.

hoang thanh Hue, tuyet roi anh 1hoang thanh Hue, tuyet roi anh 2hoang thanh Hue, tuyet roi anh 3hoang thanh Hue, tuyet roi anh 4

Khung cảnh "tuyết rơi" ở Hoàng thành Huế thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ảnh: Kelvin Long.

Theo anh, ở phần cuối chương trình, ban tổ chức đã sử dụng tuyết giả để tạo hiệu ứng sân khấu, khiến khung cảnh tại Hoàng thành Huế trông như đang có tuyết rơi.

Trong khi đó, đại diện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết ban tổ chức cuộc thi hoa hậu sử dụng chất liệu tạo xốp chuyên dụng, phun từ dưới lên để tạo hiệu ứng. Sau chương trình, đơn vị đã dọn dẹp, trả lại cảnh quan cho di tích.

Buổi trình diễn thời trang này nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2025 với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới".

Cổng Ngọ Môn là nơi được xem là "trái tim" của Quần thể di tích cố đô Huế. Theo Sở Du lịch TP. Huế, tháng 11 năm nay, du lịch thành phố ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Lượng khách đến Huế tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 63% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, Huế đón hơn 5,8 triệu lượt khách, trong đó có 1,7 triệu lượt quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 11.700 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

LƯỢNG KHÁCH DU LỊCH ĐẾN HUẾ TRONG 11 THÁNG
Nguồn: Sở Du lịch TP. Huế
NhãnTháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11

Lượt khách 399.586489.769564.149601.098595.958661.079697.309556.083413.553421.307444.828

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết thành phố đặt mục tiêu đạt 6,3 triệu lượt khách và doanh thu khoảng 13.000 tỷ đồng trong năm 2025, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của địa phương sau một năm sôi động của Năm du lịch quốc gia.

Ông Bình khẳng định Năm du lịch quốc gia là điểm mở cho giai đoạn phát triển bền vững của du lịch Huế trong những năm tới.

"Chúng tôi mong muốn đây là dịp để khẳng định vị thế của Huế như một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam", vị lãnh đạo nói.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Cảnh tượng chưa từng thấy tại bãi tắm nổi tiếng Huế

Những đợt mưa bão dồn dập vừa qua đã biến bãi tắm Hàm Rồng - một điểm đến nổi tiếng ở Huế với cảnh quan tuyệt đẹp, thành dải bờ hoang tàn, biến dạng chưa từng thấy.

16:28 1/12/2025

Công bố tình huống khẩn cấp sập tường Hoàng thành Huế

Một phần tường Hoàng thành Huế bất ngờ sập sau trận mưa lớn. Nguyên nhân sơ bộ do nước mưa ngấm lâu ngày, áp lực nước thay đổi, lão hóa tự nhiên và rung chấn từ giao thông.

14:44 22/11/2025

Bức ảnh 'phép màu' sừng sững giữa lũ lịch sử ở Huế lên báo Nhật

Bức ảnh Aeon Mall đứng vững trong trận lũ lịch sử ở Huế cuối tháng 10 được truyền thông Nhật Bản đăng tải. Công trình trụ vững nhờ thiết kế nâng nền và hệ thống chống ngập.

18:00 18/11/2025

Châu Sa

hoàng thành Huế tuyết rơi Thừa Thiên Huế hoàng thành Huế tuyết rơi đại nội Huế Huế tuyết cuộc thi hoa hậu du lịch Huế du lịch

    Đọc tiếp

    2 homestay 'ky luc Viet Nam' o Ha Giang hinh anh

    2 homestay 'kỷ lục Việt Nam' ở Hà Giang

    2 giờ trước 09:35 4/12/2025

    0

    Hà Giang (cũ) có 2 homestay được công nhận "kỷ lục Việt Nam" nhờ thiết kế phòng mô phỏng trống đồng của người dân tộc Lô Lô và "quẩy tấu" (cái gùi lưng) của người Mông.

    Canh bien 'phat sang' hiem thay o TP.HCM hinh anh

    Cảnh biển 'phát sáng' hiếm thấy ở TP.HCM

    18 giờ trước 18:20 3/12/2025

    0

    Đêm 29/11, nhiều du khách cắm trại tại Hồ Cốc (xã Hồ Tràm, TP.HCM) bất ngờ thấy từng đợt sóng phát ra ánh sáng xanh huyền ảo, tạo nên cảnh biển đêm hiếm thấy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý