Trào lưu khách đi 'trộm mía', chủ vườn rượt đuổi tại Trung Quốc

Một vườn mía ở Trung Quốc trở nên nổi tiếng nhờ mô hình cho phép khách "trộm mía", ông chủ trong vai "bắt trộm". Ngày cao điểm, nơi đây đón hơn 10.000 người kéo đến.

Đầu tháng 11, ruộng mía ở thôn Hồng Hóa (huyện Thanh Thần, thành phố Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) bỗng trở thành sân chơi náo nhiệt. Loa phát thanh liên tục phát câu "còn trộm nữa là thả chó đấy", nhưng "kẻ trộm" đang lom khom giữa ruộng lại chẳng hề sợ hãi. Họ hào hứng chạy trốn, cười vang dưới ánh đèn pin - trải nghiệm "trộm mía".

Đồng Bằng Phi, chủ vườn mía, vốn chỉ định quay video vui theo gợi ý của vợ sau khi thấy mô hình tương tự ở địa phương khác. Không ngờ chưa đầy một tuần sau, ruộng mía của anh thành điểm check-in nổi tiếng, khách từ khắp Trung Quốc đổ về, thậm chí có cả du khách nước ngoài.

Ngày cao điểm, vườn mía đón hơn 10.000 "tên trộm". Ảnh: Red Star News.

Khách trả 9,9 tệ/cây mía, vừa chạy trốn NPC (nhân vật đi bắt trộm) tuần tra, vừa phải biểu diễn tài nghệ nếu bị bắt. Ban đầu, chỉ một mình ông chủ Đồng đóng vai "bắt trộm", sau tăng cường thêm các ông chú trong làng và một chú chó nhỏ.

Video lan truyền nhanh, mỗi ngày hàng chục nghìn người đổ về, biến ruộng mía thành một "sân chơi dã chiến" sáng rực đèn pin, tiếng cười vang khắp làng. Kết thúc màn rượt đuổi, chủ và khách lại ngồi nướng thịt, cụng bia ngay giữa ruộng mía.

"Một đêm bán được 2.000-3.000 tệ nhưng tiền thịt và bia cũng ngốn kha khá. Dù vậy lúc nào cũng vui", Đồng Bằng Phi cười nói.

Vườn mía trở nên "viral" khiến người muốn đóng vai NPC ngày càng nhiều. Có hôm, người còn đông hơn mía. Tuy nhiên, niềm vui của chủ vườn nhanh chóng bị thay thế bằng sự kiệt sức. "Đừng nói người, chó cũng chạy đến kiệt sức", anh nói. Anh chạy bắt "kẻ trộm" đến 4h, trưa lại ra ruộng hướng dẫn khách.

Tại Thanh Thần, cụm từ "trộm mía" đã thành tiếng lóng. Từ ga tàu, chỉ cần nói "cho tôi đến chỗ trộm mía", tài xế taxi sẽ đưa thẳng đến nơi và còn hướng dẫn "chiến thuật" chạy trốn.

Dù đón đông khách, chủ vườn cho biết anh vẫn đang lỗ. Nửa số mía bị vứt bỏ, gãy nát, ăn dở hoặc bị khách "trốn vé". Mỗi ngày anh phải dùng xe ba gác chở đầy mía đi bỏ. Có người còn trộm cả dao chặt mía.

Ngày 23/11, chủ vườn cho biết anh quyết định thu phí vào cửa, 2,99 tệ/người. Đến ngày 25/11, ruộng mía rộng khoảng 3 ha đã bán được phần lớn, nhưng tổng kết vẫn đang lỗ. "Khi bán hết, chắc chỉ hòa vốn hoặc lời chút xíu", anh nói.

Sau khi rượt đuổi bắt trộm, mía gãy vương vãi khắp nơi khiến chủ vườn đôi lúc nản lòng. Ảnh: Jimu News.

Ruộng cũng không đủ điều kiện làm điểm du lịch: không nhà vệ sinh, không bãi đỗ xe, không thùng rác. Anh phải san phẳng một khu đã thu hoạch để làm bãi đậu miễn phí. Khách muốn đi vệ sinh phải đi nhờ tại nhà dân.

Điều khiến anh lo nhất là an toàn. Ruộng mía nhiều gốc thấp, mặt đất gồ ghề. Ngay cả anh cũng thường vấp ngã, khách chạy hưng phấn dễ gặp tai nạn. Đến nay, chỉ có bong gân và trầy xước nhẹ, nhưng rủi ro luôn rình rập.