Vụ cháy rụi chùa cổ 1.500 năm tuổi ở Trung Quốc: Do khách thắp hương

Ngôi chùa cổ ở Trung Quốc bốc cháy dữ dội do du khách sử dụng nến, hương lễ sai cách. Sau sự việc, chính quyền siết chặt an toàn phòng cháy tại di tích.

Chùa cổ 1.500 năm tuổi bốc cháy ở Trung Quốc Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại ngôi chùa Vĩnh Thanh, có lịch sử hơn 1.500 năm, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào sáng 12/11. Video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa bị ngọn lửa bao trùm từ trên xuống dưới, bốc khói nghi ngút và thiêu rụi nhiều phần công trình.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết vụ hỏa hoạn tại chùa cổ Vĩnh Thanh trưa 12/11 nhiều khả năng bắt nguồn từ việc một du khách thắp hương, dùng nến lễ thiếu cẩn trọng, New York Post đưa tin.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ngọn lửa bùng phát tại Văn Xương Các, sau đó bao trùm toàn bộ tòa nhà 3 tầng trên sườn núi Phượng Hoàng. Một phần công trình bị gãy đổ, chỉ còn trơ khung.

Sự việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi chùa tiến hành cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn phần mái của ngôi chùa. Ảnh: New York Post.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan ra khu rừng lân cận. May mắn, sự việc không gây thiệt hại về người và trong công trình cũng không có dấu tích kiến trúc cổ.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiếp tục điều tra, xử lý các cá nhân liên quan và tăng cường biện pháp an toàn để hạn chế rủi ro cháy nổ tại khu di tích. Sau khi hoàn tất điều tra, công tác khôi phục công trình theo kiến trúc truyền thống sẽ được triển khai.

Chùa Vĩnh Thanh (Yongqing Temple) nằm trên núi Phượng Hoàng, được xây dựng từ năm 536 dưới thời Nam triều Lương. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất còn tồn tại tại Trung Quốc, nổi tiếng với ba "kỳ quan": bức tường đá tự nhiên, cây cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi và tượng Bồ Tát khổng lồ.

Những công trình mở rộng gần đây, trong đó có Khu vườn Văn hóa Phật giáo, đã làm tăng giá trị văn hóa và tâm linh của di tích này.

Chính điện chùa Vĩnh Thanh trước vụ hỏa hoạn. Ảnh: New York Post.

Qua nhiều thế kỷ, chùa trở thành trung tâm văn hóa - tôn giáo nổi tiếng. Nơi đây từng là chốn ẩn cư sáng tác của nhà văn Thi Nại Am và đón tiếp nhiều tăng sĩ nổi tiếng.

Chùa bị phá hủy năm 1958, sau đó được trùng tu năm 1993, trở thành điểm du lịch và tín ngưỡng quan trọng, thu hút du khách, phật tử đến chiêm bái, ngắm cảnh và tìm hiểu văn hóa Phật giáo địa phương.