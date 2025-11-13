Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hỏa hoạn thiêu rụi chùa cổ 1.500 năm tuổi ở Trung Quốc

  • Thứ năm, 13/11/2025 11:31 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Chùa cổ Vĩnh Thanh, di tích khoảng 1.500 năm tuổi, tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bất ngờ bốc cháy dữ dội, chỉ còn trơ khung sau vụ hỏa hoạn.

Sáng 12/11, chùa Vĩnh Thanh, một ngôi chùa cổ khoảng 1.500 năm tuổi tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bất ngờ bốc cháy dữ dội, chỉ còn trơ khung sau vụ hỏa hoạn.

Theo thông báo từ chính quyền thị trấn Phượng Hoàng trên WeChat, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

May mắn, đám cháy không lan sang khu rừng lân cận. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, trong khi thông tin về thương vong và mức thiệt hại vẫn chưa được công bố.

Theo China Youth Daily, video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa Vĩnh Thanh bị ngọn lửa bao trùm từ trên xuống, khiến kiến trúc cổ chỉ còn trơ khung.

Chùa cổ 1.500 năm tuổi bốc cháy ở Trung Quốc Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra tại ngôi chùa Vĩnh Thanh, có lịch sử hơn 1.500 năm, thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vào sáng 12/11. Video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa bị ngọn lửa bao trùm từ trên xuống dưới, bốc khói nghi ngút và thiêu rụi nhiều phần công trình.

Sự việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi chùa tiến hành một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy, gây thêm tiếc nuối cho những người yêu di tích lịch sử.

Chùa Vĩnh Thanh là một trong những ngôi chùa cổ nhất còn tồn tại tại Trung Quốc, nổi tiếng với ba “kỳ quan”: bức tường đá tự nhiên, cây cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi và tượng Bồ Tát khổng lồ. Những công trình mở rộng gần đây, trong đó có Khu vườn Văn hóa Phật giáo, đã làm tăng giá trị văn hóa và tâm linh của di tích này.

Phương Linh

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

My tam ‘tho phao’, bao kinh te van rinh rap hinh anh

Mỹ tạm ‘thở phào’, bão kinh tế vẫn rình rập

1 giờ trước 13:02 13/11/2025

0

Chính phủ Mỹ dự kiến tái hoạt động sau 41 ngày tê liệt, mở lối hồi phục cho nền kinh tế đang suy yếu, nhưng các chuyên gia cảnh báo nguy cơ “đóng cửa lần hai” có thể tái diễn vào đầu 2026.

Thu tuong Nhat hop luc 3h sang thoi bung tranh cai hinh anh

Thủ tướng Nhật họp lúc 3h sáng thổi bùng tranh cãi

3 giờ trước 11:30 13/11/2025

0

Bà Sanae Takaichi bị chỉ trích vì yêu cầu các trợ lý làm việc lúc 3h sáng, động thái này bị những người phản đối xem là cổ xúy tình trạng làm việc quá sức, tạo áp lực không cần thiết lên cấp dưới.

