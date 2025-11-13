Hỏa hoạn thiêu rụi chùa cổ 1.500 năm tuổi ở Trung Quốc

Chùa cổ Vĩnh Thanh, di tích khoảng 1.500 năm tuổi, tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bất ngờ bốc cháy dữ dội, chỉ còn trơ khung sau vụ hỏa hoạn.

Sáng 12/11, chùa Vĩnh Thanh, một ngôi chùa cổ khoảng 1.500 năm tuổi tọa lạc trên núi Phượng Hoàng, thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, bất ngờ bốc cháy dữ dội, chỉ còn trơ khung sau vụ hỏa hoạn.

Theo thông báo từ chính quyền thị trấn Phượng Hoàng trên WeChat, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

May mắn, đám cháy không lan sang khu rừng lân cận. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, trong khi thông tin về thương vong và mức thiệt hại vẫn chưa được công bố.

Theo China Youth Daily, video do cư dân mạng chia sẻ cho thấy tòa tháp nhiều tầng bên trong chùa Vĩnh Thanh bị ngọn lửa bao trùm từ trên xuống, khiến kiến trúc cổ chỉ còn trơ khung.

Sự việc xảy ra chưa đầy hai tuần sau khi chùa tiến hành một cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy, gây thêm tiếc nuối cho những người yêu di tích lịch sử.

Chùa Vĩnh Thanh là một trong những ngôi chùa cổ nhất còn tồn tại tại Trung Quốc, nổi tiếng với ba “kỳ quan”: bức tường đá tự nhiên, cây cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi và tượng Bồ Tát khổng lồ. Những công trình mở rộng gần đây, trong đó có Khu vườn Văn hóa Phật giáo, đã làm tăng giá trị văn hóa và tâm linh của di tích này.