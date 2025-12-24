Lộ diện dần các ứng cử viên tranh cử Thủ tướng Thái Lan

Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul đã được đảng Bhumhaithai (Tự hào Thái Lan) lựa chọn để tranh cử chức Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 2/2026.

Phát biểu trước các thành viên đảng Bhumhaithai và những người ủng hộ vào ngày 24/12, ông Anutin tuyên bố ông và đảng Bhumjaithai đã sẵn sàng trở lại nắm quyền, khẳng định cuộc bầu cử ngày 8/2 năm sau là “cuộc bầu cử quan trọng nhất” đối với đảng bảo thủ này kể từ khi thành lập năm 2008.

Ông Anutin cho biết Bhumjaithai sẽ vận động tranh cử với khẩu hiệu “Nói và Làm hơn nữa”, chỉ ra 4 mối đe dọa lớn với Thái Lan là rủi ro kinh tế và xã hội, thiên tai do cả yếu tố tự nhiên và con người gây ra, cũng như các mối đe dọa an ninh liên quan đến vấn đề biên giới.

Ông khẳng định chính phủ của ông đã nỗ lực hết sức trong 2 tháng qua để giải quyết các vấn đề biên giới.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại một điểm bầu cử ở Bangkok. Ảnh: TTXVN phát

Thủ tướng lâm thời Thái Lan cũng cam kết trấn áp những gì ông gọi là các mạng lưới “xám”, bao gồm các băng nhóm lừa đảo, cờ bạc và sòng bạc, và “vốn xám”, đồng thời xây dựng một “hàng rào” quốc gia để bảo vệ người dân khỏi những mối đe dọa này.

Nếu tái đắc cử, ông Anutin cho biết các lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ của ông sẽ giữ nguyên chức vụ, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas, Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow và Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun.

Ông Anutin được bầu làm Thủ tướng Thái Lan vào ngày 5/9 vừa qua sau một thỏa thuận giữa đảng Bhumjaithai và đảng Nhân dân (PP) có đông ghế nghị sỹ nhất tại Hạ viện.

Tuy vậy, đến ngày 11/12, ông Anutin đã giải tán Hạ viện để dọn đường cho một cuộc tổng tuyển cử sớm hơn dự kiến khi chính phủ thiểu số của ông đối mặt với nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Theo một số nhà phân tích, ông Anutin có thể hưởng lợi từ tinh thần dân tộc chủ nghĩa đang gia tăng trong bối cảnh xung đột biên giới Thái Lan - Campuchia bùng phát trở lại dưới thời ông nắm quyền.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra sít sao và không đảng nào giành được đa số rõ ràng.

Nhưng cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng khoảng 32,36% số cử tri vẫn chưa quyết định sẽ ủng hộ đảng nào.

Trước đó, đảng Vì nước Thái (Pheu Thai) cũng đã công bố 3 ứng cử viên của đảng này ra tranh cử Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2/2026, bao gồm Yodchanan Wongsawat, cháu trai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, lãnh đạo đảng Julapun Amornvivat và chính trị gia kỳ cựu Suriya Jungrungreangkit.

Trong khi đó, đảng Dân chủ lâu đời nhất trong chính trường Thái Lan cho biết sẽ công bố danh sách ứng cử viên thủ tướng vào cuối tuần này, trong đó có thể có cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.