Cầu Hồng Kỳ sập sau 7 tháng, lỗi của ai?

  • Thứ năm, 13/11/2025 09:32 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cầu Hồng Kỳ trị giá 300 triệu nhân dân tệ sập giữa vùng núi Tứ Xuyên chỉ sau nửa năm thông xe, khiến công chúng Trung Quốc hoài nghi liệu nguyên nhân đến từ thiên tai hay lỗi con người.

Vụ sập cầu Hồng Kỳ ở tỉnh Tứ Xuyên hôm 11/11 khiến dư luận Trung Quốc rúng động và đặt ra hàng loạt nghi vấn về chất lượng thi công cũng như độ nghiêm ngặt của các đánh giá địa chất trước khi xây dựng, theo Straits Times.

Cây cầu dài 758 m, với tổng vốn đầu tư khoảng 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 42 triệu USD), mới được hoàn thành hồi tháng 1 và chính thức mở cửa cho giao thông vào tháng 4 năm nay.

Đoạn video ghi lại cảnh một phần cầu bất ngờ đổ sập vào khoảng 16h chiều 11/11, tạo ra đám mây bụi khổng lồ bao trùm khu vực, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được hàng loạt hãng tin quốc tế đăng tải.

Khoảnh khắc cầu thủy điện ở Trung Quốc bất ngờ đổ sập Video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc ngoạn mục khi sườn núi bất ngờ sạt lở, đất đá đổ ầm xuống sông cuốn theo toàn bộ kết cấu cầu Hồng Kỳ (Tứ Xuyên, Trung Quốc), khiến trụ cầu nghiêng đổ và biến mất trong làn bụi mù chỉ sau vài giây.

Cầu Hồng Kỳ nằm trong Châu tự trị dân tộc Tạng và Khương Ngawa, phía tây bắc Tứ Xuyên - nơi địa hình núi non hiểm trở và thường xuyên xảy ra động đất, sạt lở đất do nằm trên vành đứt gãy địa chất lớn. Chỉ riêng năm 2022, các trận động đất ở huyện Barkam đã ảnh hưởng đến hơn 25.000 người dân.

Trong bối cảnh đó, nhiều người đặt câu hỏi liệu công tác khảo sát địa chất cho dự án đã được tiến hành đầy đủ hay chưa.

“Đáng lẽ các chuyên gia phải dự đoán được nguy cơ sạt lở tại khu vực này”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

Một cư dân Thượng Hải mỉa mai viết: “Đúng là lỗi của ngọn núi rồi”, khi bình luận dưới bản tin về vụ việc.

Trong khi đó, một người khác phản bác: “Rõ ràng đây là lỗi thiết kế. Làm sao có thể đổ lỗi cho ngọn núi biến dạng? Có ngọn núi nào không thay đổi đâu?”.

Trên mạng xã hội Weibo nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ về chất lượng công trình, nhất là khi cầu Hồng Kỳ chỉ mới đưa vào sử dụng chưa đầy 7 tháng. Một số khác lại khen ngợi chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán người dân, giúp tránh thương vong nghiêm trọng.

Trang tin Jimu News, trực thuộc Tập đoàn truyền thông Nhật báo Hồ Bắc của nhà nước, dẫn lời một chuyên gia cầu đường cho biết, việc lựa chọn tuyến xây cầu phải “tránh tối đa các khu vực có nguy cơ địa chất tiềm ẩn”.

Theo vị chuyên gia, thông thường, khảo sát địa chất chi tiết là bước bắt buộc trong quá trình lựa chọn vị trí xây dựng, bao gồm việc đánh giá nguy cơ sạt lở để xác định độ an toàn và phù hợp của tuyến đường.

“Nếu tuyến cầu Hồng Kỳ được xem là phương án tối ưu, thì lẽ ra cần phải tăng cường quản lý mái dốc và ổn định nền đất”, ông nói, song không bình luận trực tiếp về khả năng lỗi thiết kế.

Trong một bài viết đăng ngày 17/1 trên tài khoản WeChat chính thức của Tập đoàn Cầu đường Tứ Xuyên, dự án được mô tả là “mắt xích giao thông trọng yếu” kết nối ba huyện Barkam, Jinchuan và Rangtang, nằm trong khu vực hồ chứa thủy điện Song Giang Khẩu (Shuangjiangkou).

Bài viết khi đó còn tự hào cho biết đội ngũ thi công đã vượt qua nhiều thử thách khắc nghiệt, từ địa hình dốc đứng, thời tiết lạnh giá đến độ cao lớn.

Công trình do Tổng công ty Kỹ thuật Thành Đô - đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (PowerChina) - phụ trách thiết kế và thi công.

Cầu thủy điện ở Trung Quốc bất ngờ đổ sập

Một cây cầu vừa đưa vào sử dụng tại trạm thủy điện Song Giang Khẩu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) bất ngờ đổ sập sau trận sạt lở lớn, song may mắn không ghi nhận thương vong.

29:1752 hôm qua

Siêu bão Ragasa quật đổ cây lớn, làm sập cầu khi quét qua Trung Quốc

Siêu bão Ragasa (bão số 9) đã quét các khu vực miền Nam Trung Quốc, gây thương vong và thiệt hại lớn về hạ tầng, làm đảo lộn đời sống người dân. Theo dự báo, các khu vực này tiếp tục hứng chịu mưa to, gió lớn đến ngày 26/9.

19:04 25/9/2025

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Lâm Phương

