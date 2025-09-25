Siêu bão Ragasa quật đổ cây lớn, làm sập cầu khi quét qua Trung Quốc

|
Bão Ragasa đã đổ bộ vào đảo Hải Lăng, thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc lúc 17h ngày 24/9. Trước khi đổ bộ, đảo Hải Lăng ghi nhận mưa lớn và gió giật cấp 15. Trong ảnh là một cây cầu bị sập do mưa lớn ở Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc).
|
Hình ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy cây cầu bị sập sau bão Ragasa tại thị trấn Quang Phú, Hoa Liên, Đài Loan.
|
Lúc cực điểm vào ngày 24/9, siêu bão Ragasa có sức gió hơn 187km/h, sau đó giảm còn khoảng 144km/h khi tiến vào đất liền Quảng Đông. Trong ảnh là một cây lớn gãy đổ tại một khu chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc.
|
Người phụ nữ đi ngang qua cây lớn bị siêu bão Ragasa quật đổ ở Hong Kong, Trung Quốc ngày 24/9.
|
Trước khi tiến vào Quảng Đông, bão Ragasa đã gây hậu quả nặng nề ở Đài Loan (Trung Quốc). Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan đã ghi nhận 17 người thiệt mạng, 32 người bị thương và 17 người mất tích. Bùn đất bao phủ ở khu vực Hoa Liên, Đài Loan do lũ lụt sau siêu bão Ragasa.
|
Tại huyện Hoa Liên của Đài Loan, một hồ trên núi bị vỡ đã gây sập cầu và nhấn chìm thị trấn bên dưới.
Những hình ảnh chụp sáng 25/9 cho thấy, rất nhiều ngôi nhà ở Hoa Liên, Đài Loan hiện ngập sâu trong bùn đất.
|
Đường phố của Ma Cao (Trung Quốc) ngập nước sau báo Ragasa. Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, bão Ragasa suy yếu nhanh do khối không khí lạnh xâm nhập và tác động của hình.
|
Một nhà hàng ở Hong Kong hư hại sau bão.
|
Xe cứu hỏa làm nhiệm vụ trên đường phố Ma Cao (Trung Quốc).
|
Cơ quan dự báo thời tiết cảnh báo, miền Nam Trung Quốc sẽ vẫn hứng chịu mưa lớn và gió mạnh do ảnh hưởng của bão cho tới ngày 26/9. Ảnh: Tân Hoa Xã.
|
Nước ngập gần ngang thắt lưng một người đàn ông đi trên đường phố ở Ma Cao. Ảnh: Tân Hoa Xã.
