Siêu bão Ragasa quật đổ cây lớn, làm sập cầu khi quét qua Trung Quốc

Trước khi tiến vào Quảng Đông, bão Ragasa đã gây hậu quả nặng nề ở Đài Loan (Trung Quốc). Theo thống kê sơ bộ, tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan đã ghi nhận 17 người thiệt mạng, 32 người bị thương và 17 người mất tích. Bùn đất bao phủ ở khu vực Hoa Liên, Đài Loan do lũ lụt sau siêu bão Ragasa.