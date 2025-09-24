Siêu bão Ragasa tàn phá Hong Kong, làm 14 người chết ở Đài Loan

Siêu bão Ragasa đã đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc) với sức gió giật mạnh và mưa xối xả vào ngày 24/9, trong khi các trận mưa lớn ở Đài Loan đã khiến 14 người thiệt mạng.

Sóng lớn từ siêu bão Ragasa đập vào những hàng ghế ven bờ tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

Theo Cục cứu hỏa Đài Loan, một hồ chắn ở huyện Hualien, phía Đông đảo, đã bị vỡ, tạo nên bức tường nước ồ ạt tràn vào thị trấn Guangfu, khi lượng mưa do bão Ragasa dồn dập đổ xuống khu vực này.

Từ ngày 22/9, Đài Loan đã chịu ảnh hưởng bởi rìa ngoài của Ragasa. Siêu bão mang theo mưa to và gió mạnh, khiến 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích, theo Reuters.

Trong khi đó, tại Hong Kong, nhiều con đường vắng tanh khi chính quyền yêu cầu người dân ở trong nhà, đồng thời sóng biển lớn liên tục đổ vào bờ phía Đông và Nam của trung tâm tài chính châu Á.

“Những khu vực từng được che chắn trước đây có thể bị phơi ra… Biển sẽ dậy sóng dữ dội”, Cơ quan Khí tượng Hong Kong cảnh báo.

Ragasa hiện gây gió giật lên tới 200 km/h và sẽ tiếp cận gần thành phố trong vài giờ tới, cách trung tâm đông dân khoảng 100 km về phía Nam.

Ragasa dự kiến giữ nguyên cấp siêu bão khi tiến về tỉnh Quảng Đông, nơi có hơn 125 triệu dân, với thời điểm đổ bộ dự kiến từ trưa đến chiều ngày 24/9. Trước đó, Ragasa đã quét qua Bắc Philippines vào ngày 22/9 và Đài Loan vào 23/9.

Cơn bão khiến người dân Hong Kong hoảng loạn mua sắm, chen chúc vào siêu thị, nhiều kệ hàng trống trơn và có nơi xếp hàng nhiều giờ để dự phòng tình trạng đóng cửa cửa hàng trong hai ngày. Nhiều người còn dán băng keo vào cửa sổ để giảm rủi ro từ kính vỡ.

Người dân Thâm Quyến tích trữ lương thực, chặt cây phòng siêu bão Ragasa Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Sáng ngày 24/9, Hong Kong phát cảnh báo bão ở mức cao nhất, yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh và dừng các phương tiện giao thông. Đồng thời, cảnh báo mưa vàng cũng được phát, khi dự báo mưa lớn tiếp tục và nhiều tuyến đường đã bị ngập.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước biển có thể dâng cao tương tự bão Hato năm 2017 và bão Mangkhut năm 2018, từng gây thiệt hại hàng tỷ USD. “Mực nước sẽ đạt đỉnh vào khoảng trưa, dự kiến xấp xỉ 4 m”, cơ quan này cho biết.

Trong một sự cố thương tâm, một phụ nữ và con trai 5 tuổi bị cuốn ra biển khi quan sát bão từ bờ, hiện được điều trị tích cực sau khi được cứu sống. Chính quyền Hong Kong đã mở 49 điểm trú ẩn tạm thời với 727 người đến tạm trú.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong vẫn hoạt động bình thường, theo chính sách mới áp dụng từ cuối năm ngoái, giao dịch không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), hơn 770.000 người đã được sơ tán, theo truyền hình nhà nước CCTV. Trong khi đó, Macau cũng phát cảnh báo bão số 10 sáng thứ 24/9.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.