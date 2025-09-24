Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Siêu bão Ragasa tàn phá Hong Kong, làm 14 người chết ở Đài Loan

  • Thứ tư, 24/9/2025 08:29 (GMT+7)
  • 17 giờ trước

Siêu bão Ragasa đã đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc) với sức gió giật mạnh và mưa xối xả vào ngày 24/9, trong khi các trận mưa lớn ở Đài Loan đã khiến 14 người thiệt mạng.

Sóng lớn từ siêu bão Ragasa đập vào những hàng ghế ven bờ tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 23/9. Ảnh: Reuters.

Theo Cục cứu hỏa Đài Loan, một hồ chắn ở huyện Hualien, phía Đông đảo, đã bị vỡ, tạo nên bức tường nước ồ ạt tràn vào thị trấn Guangfu, khi lượng mưa do bão Ragasa dồn dập đổ xuống khu vực này.

Từ ngày 22/9, Đài Loan đã chịu ảnh hưởng bởi rìa ngoài của Ragasa. Siêu bão mang theo mưa to và gió mạnh, khiến 14 người thiệt mạng và 124 người mất tích, theo Reuters.

Trong khi đó, tại Hong Kong, nhiều con đường vắng tanh khi chính quyền yêu cầu người dân ở trong nhà, đồng thời sóng biển lớn liên tục đổ vào bờ phía Đông và Nam của trung tâm tài chính châu Á.

“Những khu vực từng được che chắn trước đây có thể bị phơi ra… Biển sẽ dậy sóng dữ dội”, Cơ quan Khí tượng Hong Kong cảnh báo.

Ragasa hiện gây gió giật lên tới 200 km/h và sẽ tiếp cận gần thành phố trong vài giờ tới, cách trung tâm đông dân khoảng 100 km về phía Nam.

Ragasa dự kiến giữ nguyên cấp siêu bão khi tiến về tỉnh Quảng Đông, nơi có hơn 125 triệu dân, với thời điểm đổ bộ dự kiến từ trưa đến chiều ngày 24/9. Trước đó, Ragasa đã quét qua Bắc Philippines vào ngày 22/9 và Đài Loan vào 23/9.

Cơn bão khiến người dân Hong Kong hoảng loạn mua sắm, chen chúc vào siêu thị, nhiều kệ hàng trống trơn và có nơi xếp hàng nhiều giờ để dự phòng tình trạng đóng cửa cửa hàng trong hai ngày. Nhiều người còn dán băng keo vào cửa sổ để giảm rủi ro từ kính vỡ.

Người dân Thâm Quyến tích trữ lương thực, chặt cây phòng siêu bão Ragasa Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.

Sáng ngày 24/9, Hong Kong phát cảnh báo bão ở mức cao nhất, yêu cầu đóng cửa các cơ sở kinh doanh và dừng các phương tiện giao thông. Đồng thời, cảnh báo mưa vàng cũng được phát, khi dự báo mưa lớn tiếp tục và nhiều tuyến đường đã bị ngập.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mực nước biển có thể dâng cao tương tự bão Hato năm 2017 và bão Mangkhut năm 2018, từng gây thiệt hại hàng tỷ USD. “Mực nước sẽ đạt đỉnh vào khoảng trưa, dự kiến xấp xỉ 4 m”, cơ quan này cho biết.

Trong một sự cố thương tâm, một phụ nữ và con trai 5 tuổi bị cuốn ra biển khi quan sát bão từ bờ, hiện được điều trị tích cực sau khi được cứu sống. Chính quyền Hong Kong đã mở 49 điểm trú ẩn tạm thời với 727 người đến tạm trú.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong vẫn hoạt động bình thường, theo chính sách mới áp dụng từ cuối năm ngoái, giao dịch không bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), hơn 770.000 người đã được sơ tán, theo truyền hình nhà nước CCTV. Trong khi đó, Macau cũng phát cảnh báo bão số 10 sáng thứ 24/9.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

siêu bão Ragasa Đài Loan Bão Trung Quốc Philippines mưa lớn gió mạnh Hong Kong Đài Loan Trung Quốc Quảng Đông người chết mất tích mưa vàng

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Đài Loan

      Đài Loan
      • Diện tích: 36.193 km2
      • Dân số: 23,5 triệu (2017)
      • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
      • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
      • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

    • Trung Quốc

      Trung Quốc
      • Thủ đô: Bắc Kinh
      • Diện tích: 9.562.900 km²
      • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
      • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
      • Mã điện thoại: +86
      • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

    • Philippines

      Philippines
      • Thủ đô: Manila
      • Diện tích: 300.000 km2
      • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
      • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
      • Đơn vị tiền tệ: Peso
      • Mã điện thoại: +63
      • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

