'Vua bão' Ragasa khiến 3 người thiệt mạng tại Philippines

  • Thứ ba, 23/9/2025 20:28 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người mất tích sau khi siêu bão Ragasa quét qua miền Bắc Philippines, gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng.

Theo Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC), hơn 17.500 người đã phải sơ tán khi Ragasa, với sức gió giật trên 175 km/h, tàn phá đảo Luzon.

Tại tỉnh Benguet, một vụ sạt lở đất hôm 22/9 đã vùi lấp bốn phương tiện đang di chuyển trên cao tốc, khiến một người đàn ông 74 tuổi tử vong khi đang được đưa đến bệnh viện, Independent đưa tin. Hai nạn nhân khác thiệt mạng ở thị trấn Calayan, tỉnh Cagayan - cụm đảo nơi bão đổ bộ trực tiếp.

Bão Ragasa gây lở đất nghiêm trọng ở miền Bắc Philippines Siêu bão Ragasa mang theo mưa lớn và gió mạnh đổ bộ vào khu vực phía Bắc của Philippines, một vụ lở đất chặn một đoạn đường cao tốc tại Tuba, tỉnh Benguet, miền Bắc Philippines, khiến đội cứu hộ phải tiến hành dọn bùn đất và đống đổ nát.

Ngoài thiệt hại về người, siêu bão Ragasa còn làm cây cối gãy đổ, tốc mái nhiều nhà dân, gây mất điện cục bộ và gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực miền Bắc và Nam Luzon.

Hàng loạt trường học, cơ quan nhà nước đóng cửa tại thủ đô Manila và 29 tỉnh phía Bắc; tàu cá, phà bị cấm ra khơi; hàng chục chuyến bay nội địa phải hủy.

Ragasa được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Nam Đài LoanHong Kong sau khi rời Philippines trong ngày 24/9. Với độ lớn và sức gió, siêu bão Ragasa được Cơ quan Khí tượng Trung Quốc mô tả là "Vua của những cơn bão".

Tại Hong Kong (Trung Quốc), giới chức cảnh báo siêu bão Ragasa có thể gây nước dâng ven biển cao tới 5 m vào sáng 24/9 - mức tương đương các siêu bão Hato (2017) và Mangkhut (2018) từng khiến thành phố thiệt hại hàng tỷ USD và tê liệt hệ thống giao thông.

Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế Hong Kong, trong khi trường học trên toàn lãnh thổ cùng đặc khu Macao phải đóng cửa. Macao cũng lên kế hoạch sơ tán người dân, đóng cầu nối ra vào thành phố trước giờ bão đổ bộ.

sieu bao Ragasa, vua bao anh 1

Sóng và mưa ập vào bờ tại đảo Orchid, Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) chiều 23/9. Ảnh: Reuters

Tại Trung Quốc đại lục, các thành phố lớn như Thâm Quyến, Quảng Châu, Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông) hay Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam) đã đồng loạt thông báo cho học sinh nghỉ học, tạm ngưng sản xuất, kinh doanh và hạn chế giao thông. Sân bay Thâm Quyến dự kiến dừng toàn bộ chuyến bay từ tối 23/9.

Cơ quan Khí tượng Trung Quốc mô tả Ragasa là “Vua của các cơn bão” năm nay. Siêu bão này đã nhanh chóng đạt cấp 5 tương đương vào ngày 21/9, với sức gió cực đại lên tới 260 km/giờ hôm 22/9.

Giới chuyên gia dự báo Ragasa có thể gây thiệt hại nặng hơn các cơn bão từng đổ bộ vào Quảng Đông trước đó trong năm, và đem đến nước dâng ven biển tương tự Mangkhut năm 2018.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Phương Linh

