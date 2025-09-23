Siêu bão Ragasa đe dọa tàn phá Hong Kong, Quảng Đông

|
Nhân viên cửa hàng dán băng keo chéo lên cửa kính để gia cố, chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa tại một cửa hiệu ở Hong Kong (Trung Quốc). Người phát ngôn của Hiệp hội các công ty quản lý bất động sản Hong Kong cảnh báo rằng các chủ sở hữu và ban quản lý tòa nhà cần chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, đến từng văn phòng để kiểm tra xem cửa sổ đã được khóa và lắp đặt đúng cách chưa. Ảnh: Reuters.
Những bao cát được chất dày, xếp dọc các lối đi nhằm ngăn nước lũ do siêu bão Ragasa trong ngày 23/9. Tại Mui Wo trên đảo Lantau của Hong Kong, nhiều tòa nhà đã được chặn cửa bằng bao cát để phòng ngập, trong khi người dân khẩn trương thu gom thêm bao cát để gia cố các điểm xung yếu trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Reuters.
Công nhân tại Hong Kong lắp đặt các tấm thép chống thấm nước nhằm gia cố cửa ra vào và khu vực dễ ngập, chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lụt do siêu bão Ragasa. Ảnh: Reuters.
Một máy bơm công suất lớn được đặt sẵn tại công trường ở Hong Kong, trang bị ống dẫn nước và đèn cảnh báo, sẵn sàng hoạt động để thoát nước và ứng phó ngập lụt do siêu bão Ragasa gây ra. Ảnh: HKCNA.
Tại khu vực tỉnh Quảng Đông, khoảng 38.000 lính cứu hỏa đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trang thiết bị sẵn sàng, cùng 6.872 nhân viên được bố trí trước tại các khu vực trọng điểm trong ngày 23/9. Chính quyền kêu gọi người dân ở trong nhà, gia cố nhà cửa và tránh xa khu vực ven biển. Ảnh: X/CGTN.
Trước giờ siêu bão Ragasa áp sát, nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc như thành phố Thâm Quyến khẩn trương gia cố công trình. Các kiot nhỏ được chằng dây, neo bằng bồn nước lớn để chống gió giật; cửa kính tòa nhà dán băng keo hình chữ X và phủ tấm chống nước; hàng rào, ghế ngoài trời được buộc chặt để tránh bị cuốn bay. Nhân viên nhiều tòa nhà cũng gấp rút gia cố cửa ra vào, kiểm tra từng chi tiết nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ. Ảnh: X/Shenzhen Daily.
Các nhân viên cắt tỉa cây để ngăn ngừa thiệt hại do bão Ragasa gây ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Các tàu cá trên khắp Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc đã ngừng hoạt động và quay trở lại cảng cá khi cơn bão Ragasa đang tiến gần hơn. Tính đến 18h ngày 22/9, toàn tỉnh Quảng Đông đã ngừng hoạt động 121 tuyến phà chở khách, 393 tàu khách và đình chỉ 294 công trình trên biển, trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi. Ảnh: Tân Hoa Xã.