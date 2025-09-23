Siêu bão Ragasa đe dọa tàn phá Hong Kong, Quảng Đông

Những bao cát được chất dày, xếp dọc các lối đi nhằm ngăn nước lũ do siêu bão Ragasa trong ngày 23/9. Tại Mui Wo trên đảo Lantau của Hong Kong, nhiều tòa nhà đã được chặn cửa bằng bao cát để phòng ngập, trong khi người dân khẩn trương thu gom thêm bao cát để gia cố các điểm xung yếu trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Reuters.