Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Siêu bão Ragasa đe dọa tàn phá Hong Kong, Quảng Đông

  • Thứ ba, 23/9/2025 15:38 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Đối mặt siêu bão Ragasa sắp áp sát, người dân và chính quyền Hong Kong, Quảng Đông (Trung Quốc) khẩn trương dán kính, chặt cây, đắp bao cát để bảo vệ nhà cửa, công trình.

Người dân Thâm Quyến tích trữ lương thực, chặt cây phòng siêu bão Ragasa Ngày 23/9, cư dân Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) khẩn trương tích trữ lương thực và nhu yếu phẩm khi Trung Quốc chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa. Tại nhiều khu vực, công nhân được huy động chặt hạ cây xanh dễ đổ, trong khi nhân viên các cửa hàng dán băng keo chằng chịt trên cửa kính nhằm giảm nguy cơ vỡ kính và hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ.
sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 1

Nhân viên cửa hàng dán băng keo chéo lên cửa kính để gia cố, chuẩn bị ứng phó siêu bão Ragasa tại một cửa hiệu ở Hong Kong (Trung Quốc). Người phát ngôn của Hiệp hội các công ty quản lý bất động sản Hong Kong cảnh báo rằng các chủ sở hữu và ban quản lý tòa nhà cần chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, đến từng văn phòng để kiểm tra xem cửa sổ đã được khóa và lắp đặt đúng cách chưa. Ảnh: Reuters.

sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 2sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 3sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 4sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 5

Những bao cát được chất dày, xếp dọc các lối đi nhằm ngăn nước lũ do siêu bão Ragasa trong ngày 23/9. Tại Mui Wo trên đảo Lantau của Hong Kong, nhiều tòa nhà đã được chặn cửa bằng bao cát để phòng ngập, trong khi người dân khẩn trương thu gom thêm bao cát để gia cố các điểm xung yếu trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Reuters.

sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 6

Công nhân tại Hong Kong lắp đặt các tấm thép chống thấm nước nhằm gia cố cửa ra vào và khu vực dễ ngập, chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ lụt do siêu bão Ragasa. Ảnh: Reuters.
sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 7

Một máy bơm công suất lớn được đặt sẵn tại công trường ở Hong Kong, trang bị ống dẫn nước và đèn cảnh báo, sẵn sàng hoạt động để thoát nước và ứng phó ngập lụt do siêu bão Ragasa gây ra. Ảnh: HKCNA.

sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 8sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 9

Tại khu vực tỉnh Quảng Đông, khoảng 38.000 lính cứu hỏa đã được đặt trong tình trạng báo động cao, trang thiết bị sẵn sàng, cùng 6.872 nhân viên được bố trí trước tại các khu vực trọng điểm trong ngày 23/9. Chính quyền kêu gọi người dân ở trong nhà, gia cố nhà cửa và tránh xa khu vực ven biển. Ảnh: X/CGTN.

sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 10sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 11

Trước giờ siêu bão Ragasa áp sát, nhiều khu vực ở miền nam Trung Quốc như thành phố Thâm Quyến khẩn trương gia cố công trình. Các kiot nhỏ được chằng dây, neo bằng bồn nước lớn để chống gió giật; cửa kính tòa nhà dán băng keo hình chữ X và phủ tấm chống nước; hàng rào, ghế ngoài trời được buộc chặt để tránh bị cuốn bay. Nhân viên nhiều tòa nhà cũng gấp rút gia cố cửa ra vào, kiểm tra từng chi tiết nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão đổ bộ. Ảnh: X/Shenzhen Daily.

sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 12sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 13

Các nhân viên cắt tỉa cây để ngăn ngừa thiệt hại do bão Ragasa gây ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: Tân Hoa Xã.

sieu bao Ragasa, Trung Quoc chong bao, phong chong thien tai anh 14

Các tàu cá trên khắp Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc đã ngừng hoạt động và quay trở lại cảng cá khi cơn bão Ragasa đang tiến gần hơn. Tính đến 18h ngày 22/9, toàn tỉnh Quảng Đông đã ngừng hoạt động 121 tuyến phà chở khách, 393 tàu khách và đình chỉ 294 công trình trên biển, trong đó có các dự án điện gió ngoài khơi. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Siêu bão Ragasa có thể suy yếu nhưng vẫn rất nguy hiểm

Siêu bão Ragasa hiện đã suy yếu nhẹ song vẫn giữ cấu trúc “mắt bão sân vận động”, được dự đoán vẫn mang sức tàn phá đáng gờm khi áp sát Hong Kong và Quảng Đông (Trung Quốc).

14 giờ trước

Kinh ngạc trước hình ảnh mắt bão Ragasa nhìn từ không gian

Một phi hành gia Nhật Bản đã chia sẻ những hình ảnh chụp mắt siêu bão Ragasa từ trên cao, đồng thời bày tỏ lo lắng “cho mọi người trên mặt đất”.

14 giờ trước

Hong Kong 'cháy' hàng siêu thị, giá rau tăng gấp 3 vì bão Ragasa

Khoảng 700 chuyến bay bị xáo trộn, người dân xếp hàng dài mua nhu yếu phẩm khi Ragasa - cơn bão mạnh nhất năm - áp sát Hong Kong và miền Nam Trung Quốc.

16 giờ trước


Phương Linh

siêu bão Ragasa Trung Quốc chống bão phòng chống thiên tai Bão Trung Quốc Pháp dán kính gia cố Quảng Đông Hong Kong Trung Quốc đắp bao cát tỉa cành cây

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý