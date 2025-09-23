Siêu bão Ragasa có thể suy yếu nhưng vẫn rất nguy hiểm

Siêu bão Ragasa hiện đã suy yếu nhẹ song vẫn giữ cấu trúc “mắt bão sân vận động”, được dự đoán vẫn mang sức tàn phá đáng gờm khi áp sát Hong Kong và Quảng Đông (Trung Quốc).

Siêu bão Ragasa đã quét qua quần đảo Babuyan và Batanes của Philippines với sức gió kinh hoàng 280-290 km/h, để lại cảnh mất điện diện rộng và thiệt hại nặng nề về cơ sở hạ tầng.

Trước đó, vào ngày 21/9, siêu bão Ragasa đã chính thức xếp vào cấp 5, mức cao nhất trên thang Saffir-Simpson, tương đương với bão cấp 17 trong thang Beaufort.

Đây được xem là một trong những cơn bão mạnh nhất quét qua khu vực này trong nhiều năm trở lại đây và là cơn bão mạnh nhất hành tinh trong năm 2025.

Người dân Philippines được giải cứu giữa dòng lũ do bão Ragasa Nước sông dâng cao tràn bờ, nhiều người ở Ilocos Sur và Ilocos Norte (Philippines) được lực lượng cứu hộ đưa đến nơi an toàn khi siêu bão Ragasa với gió giật gần 300 km/h đổ bộ gây mưa lũ nghiêm trọng.

Dự đoán sẽ suy yếu

Ông Lin Po-tung, chuyên gia thuộc Cục Khí tượng Đài Loan (CWA), cho biết Ragasa đã đạt đỉnh cường độ tối 22/9 và khó có thể mạnh lên nữa. Theo ông, bão dự kiến sẽ bắt đầu suy yếu trong 24 giờ tới khi tiến sâu hơn vào Biển Đông, đồng thời cảnh báo trên biển tại Đài Loan (Trung Quốc) có thể được gỡ bỏ vào đêm 23/9.

Khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, Ragasa được CWA dự báo sẽ giảm nhanh cường độ với sức gió khoảng 185 km/h.

Theo JTWC, bão sẽ di chuyển theo hướng tây - tây bắc, dự kiến đổ bộ vào khu vực phía tây tỉnh Quảng Đông vào tối 24/9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, không loại trừ khả năng Ragasa hướng thẳng về Hong Kong, nơi chính quyền và người dân đang chuẩn bị cho một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều năm qua, CNN cho biết.

Nhưng vẫn đặc biệt mạnh

Dẫu vậy, các chuyên gia vẫn khẳng định không thể chủ quan với sự suy yếu của Ragasa. Khi tiến vào Biển Đông, Ragasa giảm nhẹ xuống dưới cấp 5 nhưng vẫn duy trì cấu trúc mắt bão “sân vận động” với áp suất trung tâm khoảng 925 mbar - dấu hiệu cho thấy hệ thống hoàn lưu vẫn đặc biệt mạnh.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp, Ragasa đã suy yếu đôi chút và không còn là siêu bão nữa. Tuy nhiên, hiện cơn bão vẫn là một cơn bão mạnh với sức gió duy trì 230 km/h, tương đương với bão cấp 4 theo thang Saffir-Simpson, tương đương với cấp 9-10 theo thang Beaufort.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, điều kiện phía trước gồm tác động của gió đứt, nguồn nhiệt năng từ biển giảm dần và khả năng tiếp xúc đất liền nhiều hơn sẽ giúp Ragasa chỉ suy yếu dần dần và có khả năng vẫn giữ cấp bão rất mạnh khi di chuyển về phía Hong Kong và tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đường đi của Ragasa đóng vai trò then chốt trong việc xác định mức độ ảnh hưởng. Nếu tâm bão lệch xuống phía Nam, Ragasa sẽ mất thêm năng lượng vì ma sát đất liền. Ngược lại, nếu dịch chuyển gần về phía Bắc, khu vực đồng bằng sông Châu Giang - bao gồm cả Hong Kong - sẽ đứng trước nguy cơ hứng chịu gió tàn phá và triều cường nghiêm trọng.

Đường đi của bão Ragasa đóng vai trò then chốt trong việc xác định cường độ sắp tới của bão. Ảnh: X/Vortix.

Nhiều mô hình dự báo hiện tại cho thấy đường đi của Ragasa nằm giữa hai kịch bản này, do đó các cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân phải theo dõi sát sao mọi diễn biến.

Dù đã trải qua nhiều lần thay thế thành mắt bão (ERC) khiến quỹ đạo và cường độ có phần “lảo đảo”, Ragasa vẫn duy trì sức mạnh đáng gờm nhờ nhiệt độ mặt biển ấm và lớp mây đối lưu lạnh bao quanh mắt bão.

Với mắt bão vẫn “ấm” trở lại và các dòng hoàn lưu vi mô xuất hiện bên trong, hệ thống này vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng cho khu vực duyên hải nam Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Quảng Đông, trong những ngày tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh, việc Ragasa quét qua quần đảo Babuyan và Batanes đã làm gia tăng ma sát với đất liền, kết hợp hiện tượng nước biển bị khuấy trộn khiến nhiệt độ mặt nước giảm, làm cạn nguồn năng lượng cung cấp cho bão.

Vì vậy, dù ảnh vệ tinh có lúc thể hiện cường độ trung tâm như mạnh hơn, các chuyên gia vẫn cho rằng Ragasa đang trên đà suy yếu hoặc ít nhất khó có thể đạt lại sức mạnh cực đại như trước.

Hiện Tây Thái Bình Dương là lưu vực nhiệt đới hoạt động mạnh nhất hành tinh, đặc biệt trong tháng 9 - cao điểm của mùa bão. Ragasa là lời nhắc nhở rõ rệt về khả năng bão ở khu vực này tăng cường sức mạnh rất nhanh và gây tàn phá lớn khi tiếp cận các bờ biển đông dân cư, giới khí tượng cảnh báo.

Trong bối cảnh nhiệt độ đại dương toàn cầu đã đạt mức kỷ lục suốt 8 năm qua, được thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu do con người gây ra, các cơn bão nhiệt đới ở khu vực này có điều kiện “lý tưởng” để mạnh lên bất thường, kéo dài thời gian duy trì cường độ cao.

Video vệ tinh ghi lại hướng 'càn quét' của siêu bão Ragasa Ngày 22/9, siêu bão Ragasa đang tiến thẳng vào miền Bắc Luzon (Philippines) với sức gió duy trì 205 km/h, giật tới 250 km/h, đe dọa gây mưa lớn, sạt lở, mất điện diện rộng và triều cường nguy hiểm tại các vùng ven biển. Bão dự kiến sẽ tiến tới Hong Kong và Ma Cao, và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.